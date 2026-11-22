Grupo Ciclista Colectivo surge de las cenizas de One Cycling con anuncio oficial

Tras el colapso del proyecto One Cycling que tenía como objetivo reformar el ciclismo profesional y convertirlo en un modelo de negocio más lucrativo, un nuevo grupo ha dado a conocer oficialmente su presencia con objetivos similares pero con un apoyo más fuerte. El Grupo Colectivo Ciclista (CCG) emitió un comunicado de prensa el miércoles anunciando el nuevo movimiento.

Se afirmó que 24 equipos de las categorías WorldTour y ProTeam masculino y femenino ya se han inscrito y que hay conversaciones en curso con equipos adicionales. Varios equipos han compartido la noticia del anuncio, indicando que son parte del movimiento, pero no todos lo han hecho.

El CCG tiene como objetivo “desarrollar y comercializar derechos comerciales y actividades seleccionados para fortalecer el modelo económico del ciclismo profesional”, según el anuncio.

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También quiere “desbloquear el valor potencial del ciclismo profesional, elevar el producto para servir mejor a una base global de seguidores y abordar la necesidad de un modelo económico más sostenible en el ciclismo de ruta profesional y la ampliación de su alcance global”.

La empresa está registrada en el Reino Unido y es esencialmente la misma entidad que One Cycling, con archivos gubernamentales que muestran que el nombre se cambió a Collective Cycling Group el 2 de junio de 2026.

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Poco después, la propiedad del proyecto cambió de manos, y el jefe del equipo Visma-Lease a Bike, Richard Plugge, dimitió como “director” y “persona con control significativo”, y reemplazado en ambos casos por Oliver Ciesla, un ejecutivo de marketing deportivo que anteriormente trabajó en deportes de motor.

“Esta iniciativa amplia e inclusiva de tantos equipos representa un hito importante en la larga y orgullosa historia del deporte”, dijo Ciesla.

“Los equipos asumen gran parte del riesgo deportivo y financiero en el ciclismo profesional, mientras que muchas de las oportunidades comerciales del deporte siguen fragmentadas. El proceso de reforma de la UCI crea una primera oportunidad para abordar estos desafíos juntos.

“A través de una cooperación más estrecha con los organizadores, la UCI y otras partes interesadas, los equipos pueden crear productos que ninguno podría ofrecer por sí solo, mejorando la experiencia de los aficionados en todo el mundo, aumentando la visibilidad del deporte y contribuyendo a un modelo económico sostenible”.

¿Qué equipos están a bordo?





En el anuncio de lanzamiento no se indicó qué 24 equipos se han inscrito para formar el Grupo Ciclista Colectivo.

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Desde entonces, algunos equipos han compartido públicamente el anuncio, indicando que están de acuerdo. Esos equipos incluyen EF Education, que tiene equipos WorldTour masculinos y femeninos, Canyon-SRAM y Pinarello-Q36.5.

Dado el papel destacado de Richard Plugge en One Cycling y el impulso a favor de la reforma en general, se puede suponer razonablemente que Visma-Lease a Bike es parte del proyecto.

De acuerdo a Colectivo de escapese han inscrito 13 de los 18 equipos masculinos del WorldTour. Se dijo que los cinco ausentes fueron UAE Team Emirates-XRG, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Netcompany-Ineos, Jayco-AlUla y Groupama-FDJ United.

En cuanto al Women's WorldTour, 10 de los 14 equipos están inscritos, con el UAE Team l'IMAD, FDJ United-Suez y Liv AlUla Jayco declinando, mientras que Human Powered Health dijo ciclismonoticias Ni siquiera se les acercó ni se les informó sobre el proyecto.

¿Por qué ahora?





Renovar el modelo de negocio del ciclismo profesional ha sido una ambición de décadas para muchas de las partes interesadas de un deporte.

Los propietarios del Tour de Francia, Amaury Sport Organization (ASO), son uno de los pocos que se benefician del deporte.

La formación del ProTour (ahora WorldTour) por parte de la UCI bajo la dirección de Hein Verbruggen podría considerarse como uno de los primeros intentos de modernizar el ciclismo profesional, aunque el esfuerzo encontró una resistencia extrema por parte de la ASO.

El WorldTour prometió brindar más estabilidad a los equipos, con tres años de participación garantizada en las carreras más importantes, pero el modelo de patrocinio del ciclismo profesional sigue en terreno inestable.

Equipos con patrocinadores multimillonarios y presupuestos generosos dominan el deporte, mientras que equipos más pequeños como TotalEnergies han tenido que luchar por sus vidas después de que los patrocinadores se retiraran.

Incluso One Cycling no fue el primer intento de un nuevo modelo: en 2011, el grupo financiero Rothschild apoyó lo que entonces se llamaba una “liga separatista”: la Serie Mundial de Ciclismo (WSC), con 14 equipos a bordo.

El grupo Velon llegó en 2014, con la ambición más modesta de agregar imágenes a bordo y estadísticas de los pasajeros en tiempo real a sus campañas de marketing. La forma en que los equipos realmente se beneficiaron al ser parte de Velon es menos concreta y principalmente ayuda con la participación y la comercialización de los fanáticos.

Queda por ver en qué se diferenciará el CCG de los intentos anteriores.

One Cycling no logró obtener el apoyo de la UCI, que consideró el proyecto “incompatible con la gobernanza y el marco regulatorio de la UCI, además de carente de coherencia deportiva” en junio pasado.

La forma en que la UCI recibirá el nuevo proyecto CCG debería quedar más claro después del seminario WorldTour, que se celebrará del 9 al 10 de diciembre de 2026.

La UCI también tiene sus propias reformas en las primeras etapas, con los resultados de una consulta masiva de partes interesadas publicada durante el Campeonato Mundial de Ruta en Montreal.

Los temas incluyeron calendario y participación, el modelo económico, participación de los fanáticos, seguridad e integridad.

Algunas de las ideas que flotan en el documento incluyen acortar los Grand Tours a 16 días, límites presupuestarios y derechos de transmisión conjuntos.

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