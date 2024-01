El desafío al que me enfrento en el noroeste del Pacífico estadounidense es que en invierno también está húmedo. Rara vez tengo días fríos y secos y no estoy solo. A pesar de esta necesidad común, muchos de los productos disponibles se centran en climas húmedos relativamente cálidos o secos y fríos. Mientras trabajaba en la actualización de nuestra guía para compradores de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno este año, consideré que era parte de mi responsabilidad encontrar opciones destinadas a llenar este vacío en el mercado.

La chaqueta Bioracer Kaaiman se destacó tan diferente tan pronto como la miré. En ese momento no sabía muy bien por qué, pero sabía que no se iba a filtrar y eso fue suficiente para comenzar el camino de la investigación. Luego, el hecho de que era diferente volvió a surgir mientras trabajaba en una inmersión profunda en cómo las prohibiciones de PFC cambiarán la apariencia de todas las prendas impermeables. Resulta que la tecnología es un retroceso y podría surgir aún más en el futuro.

Esta chaqueta es una pieza de una nueva narrativa sobre cómo mantenerse seco y abrigado mientras el mundo cambia, pero ¿es buena? Ahora que he pasado tiempo probándolo en una variedad de situaciones, estoy listo para discutir qué funciona mejor y por qué podrías elegir Kaaiman en lugar de otra cosa. Sigue leyendo si a ti, como a mí, siempre te intriga una nueva forma de afrontar las rutas invernales más frías y húmedas.

La forma en que la parte trasera forma un bolsillo es una de las mejores características de esta chaqueta.

Diseño y estética

Como dije, enseguida supe que la chaqueta Bioracer Kaaiman era diferente. El precio lo coloca en la misma liga que una variedad de chaquetas de dos capas, pero no es lo mismo. Esas mismas chaquetas tienden a tener un exterior poco elástico que se siente como tela y un interior pegajoso. El Kaaiman es muy elástico y el exterior viene en negro, amarillo fluorescente o naranja fluorescente sin sensación de ser tela.

De inmediato quise saber más sobre lo que estaba pasando. Bioracer informó que la marca estaba usando un “recubrimiento de PU”, pero no tenía claro qué significaba eso hasta el artículo sobre PFC. Resulta que no lo entendí porque tiendo a pasar la mayor parte de mi tiempo investigando las últimas soluciones textiles de alta tecnología. PU significa poliuretano y, usado así, está lejos de ser una tecnología de vanguardia.

Las chaquetas impermeables recubiertas de PU no son nuevas y rara vez se asocian con un alto rendimiento. La búsqueda de materiales maravillosos ha llevado a la mayoría de las marcas por el camino de las membranas impermeables y transpirables y este diseño no se trata de eso. El exterior del Kaaiman se siente como plástico engomado porque eso es lo que es. No tiene membrana y no respira. Tampoco gotea ni retiene agua en el exterior. No existe un revestimiento repelente al agua duradero de alta tecnología ni es necesario. Las costuras selladas y una cremallera impermeable aseguran que tampoco haya posibilidad de ingreso en esas áreas.

Junto con el exterior impermeable y no transpirable hay un interior con hoyuelos. También puedes ver y sentir los hoyuelos en el exterior, pero eso es sólo porque el revestimiento de PU no hace nada para ocultarlos. Es en el interior donde cobran importancia. Como explica Bioracer, “los hoyuelos crean un efecto espaciador entre el cuerpo del ciclista y el revestimiento, haciendo que se pegue menos”. Para explicarlo mejor, “los hoyuelos también aseguran que haya espacio para que circule el aire entre el cuerpo y el revestimiento”.

La última parte del diseño que hace que todo funcione es la ventilación. La tela es completamente no transpirable y los hoyuelos interiores crean espacio, pero es la ventilación la que Bioracer se encarga de sacar el calor y la humedad de la chaqueta. Justo debajo de los omóplatos, hay una abertura que atraviesa toda la parte trasera de la chaqueta. La sección superior se superpone a la inferior evitando que entre la lluvia y hay una costura en el centro que mantiene la solapa cerrada. La parte superior y la inferior tampoco tienen intencionalmente la misma longitud. Crea pequeñas aberturas para liberar aire que nunca se cierran por completo en un esfuerzo por ayudar al flujo de escape.

Hay un desajuste intencional en la longitud de las partes superior e inferior de la espalda para que la ventilación siempre permanezca abierta.

Actuación

Como siempre, es una bonita historia. Bioracer utiliza tecnología más antigua y la combina con un diseño inteligente para ofrecer una ventaja de rendimiento. ¿Funciona? Además, como siempre, es un poco complicado y depende de lo que estés buscando.

Lo que Bioracer acierta sobre el Kaaiman son todas las piezas que se relacionan con ser un ciclista usando una prenda. Obviamente se trata de una empresa que sabe andar en bicicleta. El Kaaiman destaca por su ajuste y sensación, empezando por sus excelentes opciones de confección. Esta no es una chaqueta ajustada, pero evita el aspecto cuadrado y mal ajustado al que tienden algunas chaquetas económicas. Puedes conseguir fácilmente una capa intermedia ajustada debajo y, al mismo tiempo, los hombros no son puntiagudos ni anchos. Los brazos tienen la longitud adecuada para estirarse hacia adelante y se estrechan hasta formar un cómodo agarre elástico y de silicona en el interior.

La parte trasera es donde realmente se muestra la genial sastrería. La parte delantera es bastante corta pero la trasera es casi excesivamente larga. A medida que tu espalda se curva hacia adelante, la chaqueta tiene suficiente longitud para seguir. La parte inferior trasera es bastante larga pero también tiene un corte casi como un bolsillo. Continúe y llene los bolsillos de su capa intermedia, también hay mucho espacio para eso. El extremo de la cola abraza la parte superior de los glúteos y el mismo elástico ancho de los brazos la recoge en una curva y evita que se mueva.

El resto de detalles también se unen. El tejido muy elástico es cómodo sin importar cómo te muevas. El escote es alto y la cremallera tiene un respaldo completo que garantiza que nunca se enganche en el cuello. El tejido interior también se siente bien contra la piel.

Lo que realmente no he mencionado hasta ahora es la transpirabilidad, y eso se debe a que aquí no hay magia. La tela no tiene membrana para respirar y le estás pidiendo a todo que funcione gracias al flujo de aire. Realmente no es así y cuando hice la prueba en un día seco con temperaturas de alrededor de 3C/37F, la capa intermedia de 7mesh Seton que llevaba estaba mojada por el sudor después de una hora de viaje. Es bastante fácil abrir un poco la cremallera y, si lo haces, la ventilación trasera funciona muy bien, pero no siempre es posible hacerlo.

Veredicto

Lo único que Bioracer necesita arreglar en el Kaaiman es la falta de una doble cremallera. No hay forma de acceder a sus bolsillos y he tenido problemas con eso en el pasado. Específicamente, es difícil competir porque no puedes detenerte ni un momento y tomarte tu tiempo para agarrar comida. Esta es una opción perfecta para carreras de grava embarradas, por lo que si eso es lo que tienes en mente, una bolsa en el tubo superior podría ser un mejor lugar para guardar comida.

Fuera de eso, la cosa se complica. Nunca he probado un caparazón de lluvia económico que fuera mágico; todos terminan empapados y mojados por el sudor. Resulta que lo que realmente pasa es que cuando el material exterior retiene agua, la membrana ya no evacua el sudor y te empapas por dentro. Hay algunas soluciones muy costosas para esto, me vienen a la mente las chaquetas Shakedry que pronto desaparecerán o las Assos Johdah, pero si está buscando algo menos costoso, entonces las Kaaiman podrían ser la opción.

Te empaparás desde adentro, esa parte no ha cambiado y podría suceder incluso un poco antes a menos que bajes un poco la cremallera para ayudar al flujo de aire intencional. La diferencia es que el exterior de PU no retiene el agua fría de la lluvia, por lo que te sentirás abrigado pero mojado, y hay situaciones en las que esa es la mejor opción.

La otra opción en la que querrás pensar es la capacidad de empaquetamiento. El Bioracer Kaaiman no es muy plegable. Eso no es negativo para mí, pero podría serlo para ti. Esta es la chaqueta que usaría para los peores días cuando sé que no necesitaré cambiarme. Si sospecha que el clima es variable, una opción más plegable funcionará mejor.

Especificaciones técnicas: chaqueta Bioracer Kaaiman