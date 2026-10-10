'Un campeón nunca se rinde', dice Cofidis al confirmar al corredor vasco para la carrera del sábado que pone fin a 17 años de carrera

A pesar de romperse la muñeca en un entrenamiento hace apenas ocho días, Ion Izagirre obtendrá el canto del cisne del pelotón que quería después de todo, y Cofidis confirmó tres días antes Il Lombardia que el ciclista vasco tomaría la salida en Bérgamo antes de retirarse.

“¡Un campeón nunca se rinde!” lee el post en el perfil X del equipo francés, con un vídeo de Izagirre anunciando que “no quería terminar así mi carrera deportiva, así que nos veremos el sábado en Lombardía”.

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