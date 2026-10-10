'Un campeón nunca se rinde', dice Cofidis al confirmar al corredor vasco para la carrera del sábado que pone fin a 17 años de carrera

A pesar de romperse la muñeca en un entrenamiento hace apenas ocho días, Ion Izagirre obtendrá el canto del cisne del pelotón que quería después de todo, y Cofidis confirmó tres días antes Il Lombardia que el ciclista vasco tomaría la salida en Bérgamo antes de retirarse.

“¡Un campeón nunca se rinde!” lee el post en el perfil X del equipo francés, con un vídeo de Izagirre anunciando que “no quería terminar así mi carrera deportiva, así que nos veremos el sábado en Lombardía”.

Inicialmente, Izagirre había visto sus planes de final de carrera arruinados por un accidente de entrenamiento el 30 de septiembre, y luego le contó ciclismonoticias que “estoy de luto. Es sólo un sentimiento de estar herido y desmotivado, decepcionado por lo que pasó”, ya que su última temporada terminó abruptamente después de 17 años.

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El piloto de 37 años quedó particularmente decepcionado, ya que había estado en una forma impresionante de cara a las Clásicas de Otoño italianas, ganando el Memorial Marco Pantani por delante de Giulio Pellizzari.

Esa fue su segunda victoria de la temporada, superando también a Quinn Simmons en el GP Miguel Indurain en abril.

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Izagirre, dos veces ganador de etapa del Tour de Francia, ganador de etapa de la Vuelta a España y campeón de la general de Itzulia País Vasco y del Tour de Polonia, ha sido uno de los mejores corredores vascos de su generación, habiéndose convertido en profesional en 2017.

Los planes de Izagirre de retirarse de las carreras en ruta no incluyen ninguna continuación completa como corredor, ya sea en gravel o en cualquier otra disciplina. En cambio, quiere disfrutar de su tiempo con la familia y andar en bicicleta como un fanático.

“Cuando cuelgue mis ruedas, eso significa que estoy acabado para siempre”, dijo la semana pasada en una entrevista con ciclismonoticias. “Seguiré montando en bicicleta por puro placer y como aficionado a este deporte.

“El ciclismo me ha dado mucho y creo que me ayudará a despejar la cabeza si lo necesito en el futuro también, simplemente andando en bicicleta. Pero sin necesidad de estar ahí afuera haciendo series, entrenando duro y demás”.

Simplemente eligiendo el día, el lugar, la hora y las personas con las que quiero estar. Será otro mundo.”