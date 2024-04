“Aunque me explotaban las piernas, seguí luchando”, dice un australiano tras ser sorprendido tras un esfuerzo de 60 kilómetros en solitario

Más de una australiana tenía motivos para estar satisfecha con sus esfuerzos al frente de la carrera femenina de élite en Lieja-Bastoña-Lieja. Grace Brown (FDJ-Suez) estuvo merecidamente en el centro de atención después de lograr una impresionante victoria, pero un largo período en solitario al frente de la carrera por parte de Sarah Gigante de AG Insurance-Soudal también fue otro motivo de celebración.

La joven de 23 años que comenzó la temporada con una victoria en el primer evento Women's WorldTour de la temporada, el Tour Down Under, no había tenido antes la oportunidad de correr en Lieja: una horrible caída en La Flèche Wallonne en 2021 finalmente le provocó una un inesperado retraso de tres años en su debut en una carrera que parece muy adecuada a sus puntos fuertes.

Probablemente por eso no debería sorprender que la incontenible australiana no se sentara y dejara desaparecer la oportunidad de dejar una huella cuando su plan original para un ataque temprano funcionó de una manera, pero no de otra. Gigante efectivamente se alejó del pelotón como se esperaba cuando quedaban 135 kilómetros de los 153 de carrera, pero sin compañía.

“La idea era salir con un grupo pequeño, pero finalmente me encontré solo, así que decidí aprovechar la oportunidad”, dijo Gigante en un comunicado del equipo. “Con poca experiencia en escapadas europeas, aproveché la brecha que tenía. Recorrí 60 kilómetros solo, avanzando, esperando que otros se unieran, pero nadie lo hizo”.

Eso dejó a Gigante avanzando solo, entrando en modo contrarreloj para ampliar la brecha más allá de los tres minutos. Finalmente, un pequeño grupo, incluido el ganador Brown, se unió al profesional del WorldTour de tercer año que, debido a lesiones, salud y circunstancias, ha tenido oportunidades limitadas de competir en Europa. Aun así, el atacante solitario no se desmoronó cuando se le unieron las piernas más frescas del grupo perseguidor.

“El aliento de la multitud, incluidos los fanáticos de otros equipos, fue abrumador”, dijo Gigante sobre su día al frente de la carrera.

“En el Col du Rosier, ocho corredores se unieron a mí y trabajé con ellos hasta La Redoute, donde perdí contacto en la cima”, dijo el corredor que mantuvo el grupo de cabeza durante más de 20 kilómetros.

“Aunque me explotaban las piernas, seguí luchando. Terminé en el grupo perseguidor y finalmente fui alcanzado por el pelotón en la última subida”.

El resultado final fue un puesto 44 para Gigante, que pasó de Movistar a AG Insurance-Soudal al comienzo de esta temporada. Quizás no fue un número memorable en la hoja de resultados, pero fue una experiencia difícil de olvidar.

“Agotada pero satisfecha”, así caracterizó Gigante su día. “Esta fue sin duda la mejor carrera que he corrido en Europa. Estoy muy contento con cómo monté y seguí el plan de nuestro equipo para atacar temprano. Esta carrera es ahora mi favorita entre las Clásicas”.

Además, Gigante no fue el único corredor joven de la región que destacó el domingo: el neozelandés Kim Cadzow (EF Education-Cannondale), de 22 años, llegó a la meta con el grupo líder y quedó sexto, mientras que su compatriota Niamh Fisher-Black (SD Worx-Protime) quedó décimo y el australiano Neve Bradbury (Canyon-SRAM) fue undécimo.

Puede que Liège-Bastogne-Liège Femmes haya conseguido su primer ganador en Australia, pero después de esta edición de la carrera también parece que no faltan corredores de la región que tienen el potencial de aprovechar la experiencia de 2024 y seguir a Brown hasta el paso más alto en los años venideros.