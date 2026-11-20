El esloveno está listo para comenzar a aumentar su tiempo sobre la bicicleta antes del campo de entrenamiento del UAE Team Emirates-XRG en diciembre.

Tadej Pogačar ha anunciado que “ha llegado el momento de ponerse serio” mientras pone fin a su temporada baja antes de intensificar los preparativos para regresar a las carreras en 2027.

El excampeón del mundo esloveno se vio obligado a finalizar prematuramente su campaña de 2026 tras caerse en la Vuelta a España. Después de recuperarse de sus lesiones, ha pasado las últimas semanas viajando y disfrutando de un tiempo alejado de los entrenamientos y las carreras serios.

La última parada de Pogačar fue Irlanda el fin de semana, donde él y su pareja Urška Žigart asistieron a la boda de su compañero de entrenamiento Eddie Dunbar en Killarney. No andaba en bicicleta de carretera mientras estaba en Irlanda, pero varios lugareños lo vieron montando una bicicleta de montaña y saliendo a correr por el bosque.

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“Ahora es el momento de ponerse serios. Pero antes de eso, pasé algunos momentos agradables alrededor del mundo”, escribió Pogačar en una publicación de Instagram el martes.

“A veces el ciclismo te da más que solo victorias. ¡Gracias Eddie Dunbar y Niamh O'Keeffe por invitarnos allí en tu fin de semana especial (sí, las bodas irlandesas son largas)! Fue sensacional”.

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En un cambio de dos ruedas, correr parece haber sido un tema de la temporada baja de Pogačar, con un vídeo como parte de su publicación que lo muestra en otra carrera, por la costa.

El siguiente paso para Pogačar será volver a entrenar seriamente mientras se prepara para 2027, con una reunión con su equipo UAE Team Emirates-XRG para un campo de entrenamiento en el sureste de España el próximo mes.

Aún no se conoce su calendario de inicio de temporada, pero está previsto que regrese al UAE Tour en febrero, una carrera que ha ganado en tres ocasiones en el pasado. El mes pasado, ofreció una sugerencia de sus principales objetivos para 2027 (el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Campeonato Mundial de Ruta), pero el esquema completo se confirmará a mediados de diciembre en el campo de entrenamiento.

Consulte a continuación para ver los videos de las redes sociales de las aventuras de Pogačar en Irlanda, así como su última publicación en Instagram.

Qué caballero es Tadej 🙌 Tadej Pogačar conversó con un ciclista que pasaba mientras corría durante una visita a Irlanda para la boda de Eddie Dunbar. 🎥 Anto Cronin (publicado con permiso) https://t.co/dLcQMst6vX16 de noviembre de 2026

Tadej Pogačar cambió su bicicleta de carretera por una MTB para dar un pequeño paseo en Killarney, Irlanda, donde asistirá a la boda de Eddie Dunbar. 🇮🇪👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻 ¡Gracias a Brendan de bikeracingstats por detectar y enviar esto! https://t.co/U5wcn18fv114 de noviembre de 2026

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