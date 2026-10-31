El jefe del equipo, Richard Plugge, dice que el equipo tendrá que considerar traer a la estrella de 21 años después de cinco victorias de etapa en la Vuelta a España y una temporada impresionante.


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Con la Gran Salida del Tour de Francia que tendrá lugar en Gran Bretaña en 2027, y un probable sprint hacia la etapa de Carlisle que ofrecerá el primer maillot amarillo, Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) representa la mejor oportunidad de ganar en casa el día inaugural. ¿Pero estará presente la estrella británica en ascenso?

Correr para el mismo equipo que Jonas Vingegaard y Wout van Aert significa que cualquier tipo de oportunidad de cazar escenario será limitada, pero Brennan ha demostrado a lo largo de 2026 que se puede confiar en él para las victorias y como un acompañamiento perfecto para los talentos de la estrella belga.

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