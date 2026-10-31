El jefe del equipo, Richard Plugge, dice que el equipo tendrá que considerar traer a la estrella de 21 años después de cinco victorias de etapa en la Vuelta a España y una temporada impresionante.

Con la Gran Salida del Tour de Francia que tendrá lugar en Gran Bretaña en 2027, y un probable sprint hacia la etapa de Carlisle que ofrecerá el primer maillot amarillo, Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) representa la mejor oportunidad de ganar en casa el día inaugural. ¿Pero estará presente la estrella británica en ascenso?

Correr para el mismo equipo que Jonas Vingegaard y Wout van Aert significa que cualquier tipo de oportunidad de cazar escenario será limitada, pero Brennan ha demostrado a lo largo de 2026 que se puede confiar en él para las victorias y como un acompañamiento perfecto para los talentos de la estrella belga.

A lo largo de la Vuelta a España, Brennan y Van Aert se combinaron perfectamente mientras Visma dominaba los días llanos y contundentes, ganando un tercio de las 21 etapas (cinco para el británico y dos para el belga) entre sprints y escapadas.

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Con su cuarta victoria en la bolsa en La Rábida en la etapa 16, Brennan ya estaba abierto a admitir que el Tour del próximo año estaba en su punto de mira:

“Es mi primer Gran Vuelta, pero tener tanto éxito en este primer Gran Vuelta es un gran paso hacia la ambición de intentar ganar en las primeras etapas del Tour de Francia el próximo año”, dijo Brennan.

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“He visto la primera y también la segunda etapa (del Tour 2027, y la tercera es bastante dura, pero definitivamente hay oportunidades para hacer algo que esté dentro de mis puntos fuertes.

“Me gustaría mucho estar en la línea de salida. También entiendo que el mejor equipo tiene que ir con las ambiciones que tiene el equipo, pero creo que por el momento, con el éxito como equipo, probablemente podamos utilizarme de diferentes maneras para ayudar a Jonas a sacar aún más sus puntos fuertes y jugar las cartas.

“Pero eso también es algo que el equipo discutirá en el futuro, y no se ha tomado ninguna decisión, así que simplemente lo tomamos como viene y va a partir de ahí”.

Con la ruta completa confirmada en París a principios de este mes, confirmó más de dos o tres oportunidades para Brennan en las carreteras locales, pero un Tour lleno de días planos y finales contundentes, donde potencialmente puede desafiar a los mejores velocistas y a jugadores como Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar.

Visma está considerando a Brennan, y el jefe del equipo, Richard Plugge, no podía negar que el británico iba a formar una gran parte de sus planes en 2027, habiendo obtenido la misma cantidad de victorias profesionales que Vingegaard la temporada pasada: 12.

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“Creo que ha entrado en un pequeño grupo de corredores muy grandes. Y cuando llegó al equipo, ya sabíamos cuándo empezó a entrenar sprint, etc. Pensamos: 'Vaya, ¿qué está pasando aquí?' Y si ves cómo escala aquí con los mejores escaladores en un recorrido como este, entonces es realmente prometedor para el futuro”, dijo Plugge. ciclismonoticias al final de la última etapa en Granada.

“Pero también es su primer Gran Vuelta, y le acabo de decir que se sintiera realmente orgulloso: cinco victorias de etapa, eso es increíble, pero terminar tu primera Gran Vuelta sólo te hará más fuerte y tu motor más grande.

“Esperemos y veremos el Tour… Evaluaremos y haremos planes para el próximo año. Obviamente, él también es parte de nuestros planes con Wout y Jonas (para 2027), así que discutiremos con todo el equipo como siempre lo hacemos en las próximas semanas, y luego en nuestro campo de entrenamiento, cuando tengamos un día de prensa, les diremos”.

El día de prensa de Visma llegará el 17 de diciembre, cuando se revelen los calendarios completos de sus grandes líderes, junto con los equipos provisionales para el Tour, en el que Brennan espera desesperadamente estar.

Plugge y toda la dirección de Visma tendrán el objetivo principal de recuperar el maillot amarillo de Pogačar, como lo hicieron en 2022 y 2023, pero no hay mucho daño en incluir a Brennan en las filas.

Ya ha demostrado su versatilidad como ganador y ayudante de Van Aert, por lo que estaría más que dispuesto y sería capaz de apoyar a Vingegaard en los días más complicados en los que la victoria no está potencialmente en juego. Plugge tiene algunas decisiones que tomar, pero la firma de Brennan de su futuro con Visma hasta 2029 sugiere que confía en que tendrá las oportunidades que desea, incluso con las otras prioridades del equipo holandés.

“Matthew llamó muy fuerte a la puerta de allí”, dijo. WielerFlitsen referencia a las cinco victorias de etapa del británico en la Vuelta. “Sabes que ahora es una de las grandes estrellas del ciclismo. Y esta es la carrera más importante. Así que ciertamente vamos a considerarla”.

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