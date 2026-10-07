Nuestro experto evaluador le otorgó al Wahoo Kickr V6 una revisión perfecta de 5 estrellas y, a este precio, es el camino a seguir si está invirtiendo en su instalación interior.

El Wahoo Kickr V6 sigue siendo un líder destacado entre los mejores entrenadores inteligentes y es nuestra recomendación premium para las carreras de Zwift. Si bien perdió el primer puesto general frente a su compañero estable más económico, el Kickr Core 2, este modelo insignia ofrece un rendimiento de primer nivel para una conducción seria en interiores.

Ese rendimiento generalmente viene con un precio sustancial, pero en este momento, para las ventas de Amazon Prime Big Deal Days, el Wahoo Kickr V6 tiene un descuento de $127,50hasta solo $ 724,99.

Este es el precio más bajo que ha tenido el Kickr V6 durante todo el año, y si está buscando invertir o actualizar, creemos que merece una seria consideración a este precio.

Puedes registrarte para un y cancele en cualquier momento antes de que entre en vigor la tarifa de £ 8,99 / $ 14,99 por mes.

el mejor precio este año Ahorre 15% ($127,50) Wahoo Kickr V6: era $849.99 ahora $722.49 en Amazon Ahorre 127,50. El Wahoo Kickr V6 ha alcanzado el precio más bajo que hemos visto este año. Si está buscando uno de los mejores entrenadores inteligentes, esta es una excelente compra. Ofrece lecturas de potencia increíblemente precisas (+/- 1%), una excelente sensación de marcha y una conectividad ultrarrápida, lo que la convierte en una forma excelente de disfrutar del entrenamiento en interiores. Lea nuestro Revisión de Wahoo Kickr V6.

El Kickr V6 aún obtuvo una revisión perfecta de 5 de 5 estrellas por parte de Noticias de ciclismo Editor asociado Josh Croxton. En el momento de la prueba, Josh se debatía entre el Elite Justo 2 y el Kickr V6 como su mejor opción, y ambos son excelentes entrenadores inteligentes de primera línea.

El Elite Justo tiene una potencia máxima ligeramente mejor (2300 vatios frente a 2200 vatios) y un grado máximo simulado más alto (24% frente a 20%). Seguiría optando por Wahoo, ya que me encantan los productos Wahoo, y especialmente a este precio con descuento.

La oferta de Wahoo Kickr V6 se aplica únicamente a compradores de EE. UU. y actualmente no hay reducciones en Amazon Reino Unido. El Wahoo Kickr Core 2 bajó a £ 449,49, desde £ 549,99, que coincide con el mejor precio de principios de año.

A continuación se muestran las mejores ofertas de Wahoo, de otros minoristas, relevantes para su ubicación y moneda.