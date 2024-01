Hay un momento, cuando cambian las estaciones, en el que todavía quieres una camiseta de verano. Durante el día hace calor y hay pleno sol. Sin embargo, al mismo tiempo el clima tiene cierta ventaja. Si empiezas temprano en la mañana o te encuentras a la sombra al final de la tarde, hace frío. En momentos como estos, los maillots específicos de otoño y primavera son perfectos y es por eso que tenemos algunas opciones en nuestra lista de los mejores maillots de ciclismo.

Una opción que no hemos evaluado anteriormente es la manga corta Sportful Fiandre Light NoRain. Es algo que ha surgido mientras trabajamos en las opciones de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. No porque Sportful realmente la etiquete como chaqueta, sino porque si buscas ahorrar dinero en chaquetas de invierno, una estrategia importante comienza con una opción intermedia, que representa esta camiseta.

Elija la prenda adecuada para la temporada media y podrá ampliar el tiempo que pasa con su ropa de verano y aprovechar al máximo las chaquetas de invierno menos costosas. Pasamos tiempo con la camiseta de manga corta Sportful Fiandre Light NoRain pensando precisamente en ese tipo de uso. También queríamos saber cómo manejaba la caída sin estar atento a nada más. Si buscas la opción intermedia perfecta, sigue leyendo para ver si la manga corta Sportful Fiandre Light NoRain es adecuada para tus necesidades.

Excelentes bolsillos hacen que la experiencia sea excelente

Diseño y estética

Parece haber habido un cambio en la industria del ciclismo en algún momento no hace mucho. Las marcas han comenzado a etiquetar como chaqueta todo lo que no sea una camiseta de verano. Hemos visto a Assos hacerlo con el Chaqueta Mille GTS Primavera Otoño , que se parece más a una camiseta de manga larga, y Castelli podría haber iniciado la tendencia etiquetando las prendas Gabba y Perfetto RoS como chaquetas. Eso significa que no podemos culpar a Sportful por seguir la tendencia y etiquetar la Fiandre Light NoRain Short Sleeve como chaqueta. Pero seamos muy claros: el diseño lo convierte en una camiseta, no en una chaqueta.

Sin embargo, lejos de ser un problema, el diseño de la camiseta de manga corta del Fiandre Light NoRain es una fortaleza. La pieza del diseño que tiende a marcar la diferencia en el naming es la adición de telas cortavientos, y eso es exactamente lo que encontrarás aquí. Los paneles frontales, a la izquierda y a la derecha de la cremallera, utilizan un tejido multicapa resistente al viento. También es muy elástico pero sólo en el plano horizontal mientras que resiste el estiramiento en el plano vertical.

La misma tela envuelve la parte superior de los hombros y alrededor de los brazos. También puede encontrarlo en el respaldo de la cremallera que se encuentra detrás de la cremallera de plástico grande. En este lugar, recorre toda la longitud de la cremallera antes de envolverse alrededor de la parte superior, creando lo que comúnmente se conoce como un “garaje de cremallera” para proteger la piel de las rozaduras. El cuello también tiene el mismo cortavientos de gran elasticidad, sin embargo, también hay una malla ligera para agregar un poco de aislamiento adicional.

Al desplazarse hacia la parte trasera de Fiandre Light NoRain, la tela cambia. Al alejarse de cualquier zona que “ve” el viento, Sportful se ha preocupado de protegerse de la lluvia ligera. La tela en sí es un poco más pesada que una camiseta de verano, pero utiliza el revestimiento nanotecnológico NoRain del mismo nombre para hacer que el agua forme gotas. Al igual que otras tecnologías softshell hidrofóbicas, NoRain no hace nada para limitar la evaporación y es imperceptible al tacto. Todo el panel trasero y la parte trasera de las mangas se sienten como cualquier otro tejido, pero si te encuentras bajo una lluvia nebulosa, te ayudará a mantener tu núcleo más cálido y seco.

La otra parte importante de los paneles de tela traseros es su elasticidad. Ayuda al ajuste, pero los tres bolsillos traseros utilizan el mismo tejido. Los dos bolsillos exteriores son un poco estrechos, pero gracias al material muy elástico, puedes guardar en ellos una cantidad extraordinaria de equipo y no te preocupa perder nada. El resto del panel trasero ayuda a estabilizar el maillot cuando los bolsillos están llenos, mientras que el material utilizado para la cola, al igual que el extremo de los brazos, se meterá debajo de los bolsillos. Puedes llenar los bolsillos con el equipo que necesitas y los detalles del diseño evitarán que reboten.

Actuación

Me gusta mucho el maillot Sportful Fiandre Light NoRain de manga corta por su versatilidad. Nuestro equipo trabaja duro para asegurarse de que las opciones que presentamos incluyan una amplia gama de precios, pero cuando se trata de chaquetas de invierno, la mejor manera de ahorrar dinero es concentrarse en todo el sistema. Dada la alternativa de que el mejores entrenadores inteligentes traer, es algo raro que alguien viaje en las peores condiciones invernales durante largos períodos de tiempo. Eso hace que el rango de temperatura que necesitas cubrir con chaquetas sea aún menos extremo y hace que las chaquetas y camisetas de primavera y otoño sean aún más importantes.

La idea es que necesitas encontrar capas que puedan cumplir más de una función. Comienza con un maillot de manga corta de temporada media y que te permita usar tu peto de verano un poco más de tiempo. Cuando haga demasiado frío para eso, agregue calentadores de brazos y piernas según sea necesario. A medida que el invierno se vuelve más frío, agregue una chaqueta exterior, un gorro, un Buff, guantes y capas base más cálidas. Para muchas personas, cuando llega al rango de congelación, se mudan al interior por seguridad y luego invierten el proceso cuando el clima comienza a calentarse nuevamente. La estrategia limita no sólo la ropa que necesitas comprar sino también lo abrigada que debe ser tu chaqueta. Eso, a su vez, limita el precio de la chaqueta. Sin embargo, todo comienza con una camiseta de temporada de calidad y es en ese contexto que me encanta la manga corta Sportful Fiandre Light NoRain.

Yendo un poco más específico, hay muchas maneras de utilizar esta pieza de Sportful. Este año, en el noroeste del Pacífico estadounidense, tuvimos un período seco prolongado hasta finales del otoño. Permaneció seco incluso cuando comenzaba a refrescar y permaneció soleado durante el día. Con un tiempo así, sacaba la chaqueta Fiandre Light NoRain los días en los que empezaba temprano y terminaba tarde. Lo combiné con varias selecciones de nuestra mejor guía de pantalones cortos de ciclismo y una capa base de verano, y la parte delantera cortavientos fue suficiente para aliviar el estrés por la mañana. Luego, durante el calor del día, apenas se siente diferente a una camiseta de verano. A medida que el día avanza y te encuentras a la sombra de las montañas, es suficiente, nuevamente, para relajarte. También es agradable cuando te encuentras descendiendo mientras sudas.

En años pasados, el clima era un poco más típico. En lugar del período seco que dura septiembre y octubre, tendríamos un clima muy variable. Revisarías el informe meteorológico una y otra vez y seguiría sin estar claro el día del viaje. Este es otro momento en el que la manga corta Fiandre Light NoRain tiene mucho sentido. Es capaz de soportar un rango de temperaturas tan amplio que puedes agarrarlo sin saber lo que te deparará el día. Si terminas con lluvias ligeras es una buena opción, si terminas con un día soleado funciona bastante bien, e incluso es perfecto si se mantiene seco pero también un poco más fresco.

Volviendo a este año, ahora que la sequía finalmente terminó, hemos dado un paso más hacia lo peor del invierno. Sólo hace un poco más de frío, pero el sol se pondrá en el futuro previsible y los días lluviosos serán la norma. En este punto, el Manguitos Sportful Fiandre NoRain Son una combinación perfecta y mientras no llueva mucho no hace falta añadir nada más. Si te encuentras en un clima más variable, los mismos calentadores de brazos son una opción fácil de llevar contigo por si acaso.

Veredicto

Esta es una reseña pero también es una pieza de estrategia. Incluí una discusión en esta revisión sobre cómo usar Sportful Fiandre Light NoRain en el contexto de un sistema. Si presta especial atención a las rebajas y las ofertas especiales, podrá superar la gran mayoría de las rutas invernales con una inversión mínima. Sin embargo, la razón principal por la que la chaqueta Fiandre Light NoRain hace que esta estrategia funcione es que es una pieza de calidad con la que es agradable andar.

El ajuste y la confección de los bolsillos es casi perfecto. La única pieza que podría necesitar ayuda en ese departamento es que la cremallera no queda plana cuando se dobla, por lo que se abulta un poco. La ventaja de esto es que la voluminosa cremallera de plástico nunca se degradará con el sudor y es fácil de abrir mientras se conduce. Luego, a partir de una confección de calidad, también obtienes un escote excelente y cómodo, así como algunos de los mejores bolsillos del mercado. La combinación de la tecnología NoRain y los paneles cortavientos añade un poco de calidez sólo cuando es necesario, pero mantiene la importante versatilidad.

Más que nada, lo que importa es la versatilidad. La versatilidad de la chaqueta Fiandre Light NoRain te ayudará a superar la incertidumbre de un día de otoño o primavera y te ayudará a ahorrar dinero durante las tres estaciones más frías. Si el día es cálido al sol y fresco a la sombra, la pieza es genial sola. Si el día es más fresco, empieza a añadir algunos accesorios. Esta es una pieza fundamental a partir de la cual puedes construir y que te acompañará durante años de conducción durante tres temporadas.

