Después de que una gran caída arruinara las posibilidades de participación en 2026, el líder de Netcompany Ineos dice que simplemente participar es el “primer objetivo”

El contendiente del Tour de Francia, Oscar Onley, dice que está contando los días para el inicio de la carrera en Escocia, donde el especialista de la general esperará con ansias lo que él llama una “oportunidad única en la vida” de competir en el mayor evento profesional del ciclismo en su tierra natal.

Mientras tanto, también tiene toda la intención de destacar algunas especialidades de la dieta local para los seguidores del Tour de Francia que tal vez no estén familiarizados con las tradiciones culinarias escocesas.

Cuando se le preguntó en la presentación del Tour de Francia en París el jueves qué puede esperar la gente como bienvenida escocesa, Onley dijo, medio en broma: “Un poco de haggis y un Mars Bar frito, eso sería lo ideal”.

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“Creo que será realmente especial, sobre todo por el público, que siempre apoya los grandes eventos deportivos y espero lo mismo el año que viene”.

“Es algo que ni siquiera podría haber soñado, normalmente el Tour de Francia es en Francia, por lo que es una oportunidad única en la vida. Realmente quiero estar allí, y ese es mi primer objetivo”.

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El cuarto lugar en el Tour de Francia de 2025 fue un gran resultado para Onley, pero luego las lesiones sufridas en un accidente importante en un descenso en la etapa 7 del Critérium du Dauphiné acabaron con sus posibilidades de competir este verano.

Posteriormente, Onley se recuperó para quedar cuarto en la general de la Vuelta a España, pero negó que hubiera alguna presión adicional sobre él para desempeñarse, ya que Ineos tiene una serie tan significativa de éxitos pasados ​​en el Tour de Francia.

“No lo creo. Como pilotos, todos nos ponemos mucha presión, es más bien que el equipo haga un buen trabajo gestionando eso y asegurándose de que hagamos todo lo necesario. Pero no añaden presión a lo que hacemos”.

Dicho esto, el objetivo de ganar un Gran Tour sigue siendo el principal objetivo de Netcompany Ineos, argumentó y “el Tour de Francia es el más grande, cada equipo tiene grandes ambiciones y nosotros no somos diferentes”.

“Creo que por lo que he visto en el equipo este año, definitivamente vamos en la dirección correcta, tenemos todos los recursos para hacer que algo como esto suceda”.

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Las victorias pasadas en Grandes Vueltas tampoco son un recuerdo lejano de glorias pasadas, argumenta, para Netcompany Ineos, y los corredores que permanecen en la alineación actual también son parte del éxito anterior en esas carreras.

“Kwiato (Michal Kwiatkowski) todavía está en el equipo, también ha sido parte de muchos de estos equipos ganadores del Tour. Siempre tiene muchas historias de campos de entrenamiento y carreras, y es bastante inspirador cuando nos dice estas cosas durante la cena”.

En cualquier caso, la ruta para 2027 ya está definida, y Onley está convencido de que tener ese conocimiento tan pronto, casi siete meses antes de que comience el evento en Edimburgo el próximo 2 de julio, sólo puede ser algo bueno. Todavía no ha identificado ninguna etapa que le convenga especialmente, aunque está seguro de que así será. Más bien la idea es permanecer en la acción de la carrera de principio a fin.

“Hay oportunidades en todas partes, todos tienen debilidades y fortalezas y es mejor saber el rumbo ahora, realmente puedes prepararte para lo que viene”, razonó.

“No es que nadie conozca el recorrido. No hay excusas para julio”.

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