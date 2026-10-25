Después de que una gran caída arruinara las posibilidades de participación en 2026, el líder de Netcompany Ineos dice que simplemente participar es el “primer objetivo”


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El contendiente del Tour de Francia, Oscar Onley, dice que está contando los días para el inicio de la carrera en Escocia, donde el especialista de la general esperará con ansias lo que él llama una “oportunidad única en la vida” de competir en el mayor evento profesional del ciclismo en su tierra natal.

Mientras tanto, también tiene toda la intención de destacar algunas especialidades de la dieta local para los seguidores del Tour de Francia que tal vez no estén familiarizados con las tradiciones culinarias escocesas.

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