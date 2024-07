Actualizar

Si estás empezando de cero, debes tener en cuenta el coste de un nuevo cassette y una suscripción a una aplicación de entrenamiento en interiores como Zwift. Si no necesitas ninguno de estos componentes, es una ganga, pero si necesitas todo para empezar a hacer ciclismo en interiores, es casi igual de barato comprarlo todo directamente en Wahoo y aprovechar su precio combinado.

Tras descubrir los precios más bajos de la historia de una serie de relojes inteligentes Garmin, también hemos notado que el precio del Wahoo Kickr Core es el más bajo de la historia en el Reino Unido. Sin embargo, se trata de una oferta que necesita una pequeña explicación, ya que puede que no sea todo lo que parece.

Bien, Josh se ha ido a casa a echarse una siesta para buscar ofertas. Aquí está Will Jones, redactor técnico sénior y un entusiasta cazador de ofertas, listo para dirigir el buen barco HMS Bargain hacia los fuertes vientos de las ofertas, torturando varias metáforas en el proceso.

El Prime Day, fuera del Black Friday, suele ser el mejor momento para adquirir un nuevo reloj inteligente, así que aquí te mostramos los que creemos que valen la pena entre las innumerables opciones disponibles. Ya hemos visto el precio más bajo de la historia para el Garmin Epix 2 y, aunque puede que no haya nadie que lo supere, seguiremos buscando.

Otras ofertas de auriculares

Por supuesto, Apple no es la única marca en el mercado de los auriculares. Recientemente, he encontrado algunos modelos decentes de Jabra, cuyos modos de cancelación de ruido y de escucha directa funcionan muy bien, así como un modelo económico de JLab. Todos los productos que se indican a continuación han sido probados y recomendados por el equipo de My Bike, y están disponibles con un descuento decente de Prime Day.

EE.UU:

🎤 30% de descuento en Jabra Elite 10: $249,99 $174,99

🎵 35% de descuento en Jabra Elite 8 Active: $199,99 $129,99

🎧 47 % de descuento en Beats Studio Buds: $149,95 $79.00

🎶 42% de descuento en Jabra Elite 4 Active: $119,99 $69,99

🎼 30% de descuento en JLab Go Air Pop: $24,88 $17,39

REINO UNIDO:

🎵 35% de descuento en Jabra Elite 8 Active: £199,99 129,99 £

🎧 32% de descuento en Shokz OpenRun Pro: 159,95 £ 109,00 £

🎶 42% de descuento en Jabra Elite 4 Active: £99,99 £44,99