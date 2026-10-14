El medallista de bronce dice que el título de grava es “la única camiseta del Campeonato Mundial que tengo posibilidades reales de conseguirlo”

Fue un duro fracaso para Connor Swift (Gran Bretaña) en el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI el domingo, acercándose lo más cerca que jamás haya estado de una camiseta arcoíris, pero perdiendo por cuestión de centímetros.

Swift había estado activo y animado durante todo el día en Nannup, Australia, y finalmente llegó al grupo líder después de que su compañero de equipo Jenson Young se recuperara de una larga escapada y se encontrara en un grupo de élite de cuatro que se dirigían hacia la línea de meta.

Fue uno de los principales agresores del grupo, en un momento estuvo a punto de superar a Florian Vermeersch (Bélgica), y evitó por poco el desastre cuando Mads Würtz Schmidt (Dinamarca) se salió justo delante de él en una curva tardía.

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Pero después de más de 144 km de carrera y muchos ataques, quedó claro que el maillot arcoíris se reduciría a un sprint de cuatro hombres. Swift llegó temprano para intentar aprovechar su oportunidad, y durante mucho tiempo pareció que iba a lograrlo, pero Magnus Bak Klaris (Dinamarca) llegó justo en el último momento para hacerse con la victoria, y Vermeersch también superó a Swift hasta la plata.

“Pensé, 'tienes que estar en una misión o hacer algo bastante solo', luego pensé más bien que si nada sale, luego retrocederé en mi sprint”, explicó a los presentadores anfitriones acerca de darse cuenta de que todo se reduciría a una carrera hacia la línea. “Pero sí, desafortunadamente, hoy no dio sus frutos y, de hecho, estoy bastante destrozado”.

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A pesar de la decepción con el bronce (el mismo resultado que obtuvo en el Campeonato Mundial de Gravel en 2023), el joven de 30 años podía recordar su carrera con aspectos positivos, al menos antes de arriesgarse en el sprint.

“Me sentí bien. Sabía que estaba en un día realmente bueno. Especialmente en la cima de algunas de las subidas, cuando solo éramos tres o cuatro, sabía que estaba con los muchachos más fuertes ese día y sabía que podía igualar a cualquiera que intentara atacar”, explicó. Ciclismo después de completar sus deberes en el podio.

“Pero también sabía que en 30, 40 km tal vez todo se reduce a un sprint, y tal vez eso sea lo mejor (para mí). Creo que el tipo peligroso hoy era obviamente Mads Schmidt: le dejaste tener un espacio, y él solo estaba en contrarreloj. Así que, como con cualquier movimiento que hizo, fui directo a él. Tal vez no le guste eso, pero sí, eso es lo que tienes que hacer”.

“Creo que me decepcioné un poco porque tal vez arruiné un poco el sprint. Pero pensé que si llegaba primero a unos 200 metros del final, donde hay una pequeña curva en el camino, ligeramente cuesta abajo, el primero en llegar gana. Pero sí, no funcionó del todo”.

La sensación de perderse algo se agudizó no sólo por el hecho de que Swift había viajado medio mundo para perseguir esta camiseta arcoíris, sino también por la sensación que tenía de que no hay muchas carreras en las que se acercará a un título mundial.

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“He disputado el Mundial de Gravel en todas las ediciones desde 2023, por lo que es una manera súper agradable de terminar la temporada, buscando una camiseta del Campeonato Mundial”, dijo. “Y si lo piensas bien, en términos del ciclismo como deporte en general, la única camiseta del Campeonato Mundial que tengo una oportunidad real de conseguir y lograr es esta. No voy a ganar la carrera en ruta, no voy a ganar el TT, no voy a ganar en la pista porque no practico pista y no voy a ganar ciclocross.

“Así que si realmente quiero esa camiseta, es este evento, y esa es la razón por la que vine aquí. He estado en el podio antes, me sienta bien, pero desafortunadamente hoy, estoy a dos pasos de distancia”.





Aunque no es un profesional de gravel a tiempo completo, Swift es una cara bastante familiar en las carreras de gravel, no solo en los Campeonatos Mundiales, sino también en los eventos de la Serie Mundial con sede en el Reino Unido y en los Campeonatos Nacionales, que ganó en 2024, apretando las carreras donde puede junto con su rol como visitante para Netcompany Ineos.

“Te lleva de vuelta a tus raíces incluso antes de que fuera profesional, estás corriendo en tu bicicleta, fijas el número y no hay nadie en tu oído diciéndote qué hacer, simplemente puedes salir y perseguirlo”, dijo sobre la disciplina. “Si cometes un error, es culpa tuya. Si obtienes un resultado, obviamente es por tu propia cuenta.

“Es realmente pura carrera. Siento que como no hay nadie en este momento (con) compañeros de equipo quemando a los muchachos y luego posicionando y todo, no hay mucho draft y beneficio en la grava. Así que normalmente el chico más fuerte gana y, para mí, en cuanto a las características, solo un día súper sólido y duro en la bicicleta me sienta bien. Por eso la grava me va bien, y realmente lo disfruto”.

Yendo en serio por el oro, el Campeonato Mundial ciertamente no fue solo un final de temporada divertido para Swift, sino que marca el final de su año, y pronto será el momento de mirar hacia su campaña como visitante de 2027. Él confirmó a ciclismonoticias que espera comenzar su temporada en el Tour Down Under antes de dirigirse a los Clásicos y luego competir en el Giro de Italia o el Tour de Francia, con una gran salida especial en casa en juego para este último.

Y definitivamente seguirá apretando la grava también, potencialmente con otra oportunidad de conseguir una camiseta arcoíris el próximo septiembre en Francia.