El medallista de bronce dice que el título de grava es “la única camiseta del Campeonato Mundial que tengo posibilidades reales de conseguirlo”

Fue un duro fracaso para Connor Swift (Gran Bretaña) en el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI el domingo, acercándose lo más cerca que jamás haya estado de una camiseta arcoíris, pero perdiendo por cuestión de centímetros.

Swift había estado activo y animado durante todo el día en Nannup, Australia, y finalmente llegó al grupo líder después de que su compañero de equipo Jenson Young se recuperara de una larga escapada y se encontrara en un grupo de élite de cuatro que se dirigían hacia la línea de meta.

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Un Magnus Bak Klaris (Dinamarca) ganador, flanqueado por dos profesionales de la ruta WorldTour, Florian Vermeersch (Bélgica) con la plata y Connor Swift (Gran Bretaña) con su segundo bronce.