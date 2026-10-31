Los especialistas todoterreno Nele Laing y Matthew Beers lideran la clasificación general a tres días del final de la carrera por etapas sobre tierra de Sudáfrica


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Alison Jackson (St Michel-Preference Home-Auber93) inició el cuarto día de carreras en Nedbank Gravel Burn cuando las mujeres de élite disputaron su primer sprint grupal, y la canadiense obtuvo la inesperada victoria después de recuperarse de una mecánica.

Jackson regresó para su segunda aparición en la carrera por etapas de tierra de Sudáfrica de 750 km de una semana de duración, donde terminó 11° en la general el año pasado, y buscaba su primera victoria de etapa.

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