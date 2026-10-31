Los especialistas todoterreno Nele Laing y Matthew Beers lideran la clasificación general a tres días del final de la carrera por etapas sobre tierra de Sudáfrica

Alison Jackson (St Michel-Preference Home-Auber93) inició el cuarto día de carreras en Nedbank Gravel Burn cuando las mujeres de élite disputaron su primer sprint grupal, y la canadiense obtuvo la inesperada victoria después de recuperarse de una mecánica.

Jackson regresó para su segunda aparición en la carrera por etapas de tierra de Sudáfrica de 750 km de una semana de duración, donde terminó 11° en la general el año pasado, y buscaba su primera victoria de etapa.

“Abordé este año de manera diferente; el año pasado tuve un campamento de surf antes del evento, pero este año seguí surfeando, así que no tenía excusas. Los primeros días no salieron según lo planeado con choques y problemas mecánicos, pero nunca te rindes”, dijo Jackson a los organizadores.

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Jackson comenzó el día inaugural de carreras detrás de Graaff-Reinet en el pelotón líder, que se dividió a 49 km del final en la subida de Conical Peak, donde Nele Laing (Canyon DT Swiss ATR) aceleró. Jackson sufrió una caída y luego tuvo problemas en la persecución en la ruta montañosa de 90 km, terminando a 7:30 del líder para comenzar la semana en séptimo lugar en la general.

Las siguientes dos etapas se combinaron para 242 km y casi 2.000 metros de desnivel positivo a medida que la carrera avanzaba hacia el sur, hacia el Gran Karoo, un vasto paisaje desértico que se traduce como “tierra de la sed”. La clasificación general se estableció con Laing a la cabeza, la campeona sudafricana de grava Hayley Preen (ChemChamp Honeycomb) en segundo lugar y Clara Koppenburg (Tudor Pro) en tercer lugar, con Jackson en octavo lugar.

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Durante la ruta circular del miércoles por las carreteras del valle y luego una subida de regreso a Merino, Jackson se salió del grupo líder para lidiar con una batería mecánica en el desviador trasero. Cuando la cámara de la carrera la captó trabajando en la bicicleta en un puesto de avituallamiento, dijo: “Aún puedo ganar este día”, y resultó ser una afirmación cierta.

Se abrió camino de regreso sobre la grava suelta y la tierra seca para alcanzar el grupo líder, y luego surgió del grupo de 12 ciclistas en los últimos 500 metros para ganar la etapa.

“Sé que puedo correr, un velocista siempre puede correr al final; no importa lo cansado que estés”, confirmó el ex campeón de París-Roubaix después de la victoria. Ha tenido varios top 10 en la ruta este año, incluida la etapa 4 del Giro de Italia más la contrarreloj y la carrera en ruta en los Nacionales Canadienses. En el evento de la UCI Gravel World Series, The Gralloch, a principios de este año, terminó sexta.

Laing llega a la carrera por primera vez después del cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI. Terminó segura en el grupo detrás de sus compañeras de equipo Canyon DT Swiss ATR, el tercer lugar fue para Larissa Hartog, quien también fue tercera en el UCI Gravel Worlds para los Países Bajos, Carolin Schiff en sexta y Jade Treffeisen en décima. El alemán se hizo con el primer maillot naranja de líder con la victoria en la primera etapa y ahora tiene 56 segundos sobre Preen y 4:14 sobre Koppenburg.

La división masculina vio su segundo final de sprint de la semana hasta el momento, la etapa 4 con 13 corredores llegando a la línea en una nube de polvo, con los sudafricanos Travis Stedman (Toyota Specialized Imbuko) y Ryan Gibbons (RoadCover SunGod) logrando un doblete y el estadounidense Cole Davis (SpeedStudio) en tercer lugar.

El líder de la general, Matthew Beers (Toyota Specialized), dejó ir la escapada y terminó a 2:41, marcando a sus rivales, con el segundo clasificado, Filippo Colombo (Scott-SRAM), a 32 segundos, y el tercer clasificado, Tristan Nortje (Toyota Specialized Imbuko), a 51 segundos.

Las últimas tres etapas llevan a los ciclistas a Gwanishi y al punto más al sur de la Reserva Privada de Caza Shamwari en el sur. Beers busca un segundo título general consecutivo, mientras que la campeona defensora Axelle Dubau-Prevot (EF Education-Oatly) tiene trabajo por hacer para pasar de la 13ª posición y a 8:23 de Laing.