¿Cómo se adaptan los equipos modernos a los insensibles adoquines del norte de Francia?

La París-Roubaix es una carrera como ninguna otra, desde la perspectiva del recorrido pero también por la forma en que captura la imaginación del público. Fuera del Tour de Francia, ninguna otra carrera se destaca como esta, y si bien para los fanáticos del ciclismo “de verdad” el Tour de Flandes puede ser una carrera más importante, Roubaix es a menudo la droga de entrada que lleva a la gente a ver la carrera en un día.

Debido al recorrido único y horrible, París-Roubaix se ha convertido en el epicentro del nerd tecnológico de primavera. Se encuentra en el centro de un diagrama de Venn en la intersección de la charla sobre neumáticos, consideraciones aerodinámicas, bicicletas específicas para eventos y diversos 'trucos'.

Sin embargo, últimamente las bicicletas en París-Roubaix se han vuelto mucho más normales. Claro, sin duda habrá historias que descubrir y tendencias que descubrir de la vorágine, pero el equipo converge cada vez más en simplemente… una bicicleta normal.

Con eso en mente, he decidido hacer una vara para mi propia espalda al enumerar mis expectativas tecnológicas para que pueda demostrar que tengo razón o que me hagan trizas en los comentarios posteriores.

Los frenos de disco han permitido el uso de neumáticos que son mucho más capaces sobre los adoquines que cualquier sistema de cumplimiento excesivamente diseñado.

Los frenos de disco han acabado con las bicicletas clásicas

Los frenos de disco alguna vez fueron aclamados como la mejora definitiva de los clásicos. Un mejor frenado en mojado y barro, y la capacidad de montar una llanta deformada sin que roce contra las pastillas de freno en cada rotación fueron excelentes puntos a favor, pero con la proliferación de los frenos de disco y la posterior evolución de las bicicletas de carreras de alta gama a su alrededor, La bicicleta clásica tal como la conocemos prácticamente se ha extinguido.

En la época de los frenos de llanta, los conductores estaban efectivamente confinados a neumáticos 28c, tal era el espacio libre de las pinzas de freno. Las opciones de montaje directo mejoraron un poco esto, pero no mucho, y no todos los equipos podrían usarlas. Los equipos patrocinados por Specialized lucirían con la Roubaix, repleta de inserciones Zertz y, más tarde, con la unidad de suspensión Future Shock debajo del vástago. Trek también tenía el Domane, al que se le agregaron desacopladores Isospeed en la parte delantera y trasera para agregar mayor cumplimiento.

Ahora, sin embargo, el espacio libre para los neumáticos ha aumentado hasta el punto en que es bastante sencillo para los profesionales utilizar sus bicicletas de carreras estándar, sólo que equipadas con neumáticos más anchos. La Tarmac SL8 puede montar neumáticos de 32c, al igual que la Trek Madone. El Cervelo S5 puede colocar gomas de 34c, lo que, irónicamente, sería ilegal si se compite en ciclocross.

Como en los últimos años, sospecho que no veremos a casi nadie en bicicletas 'específicas para clásicas' fuera de los equipos patrocinados por Specialized, e incluso eso también puede cambiar este año.

Más ciclistas que nunca utilizan la Specialized Tarmac

Aunque no es oficial, en años pasados ​​parecía que los equipos patrocinados por Specialized estaban obligados a utilizar la Specialized Roubaix en la carrera que lleva el mismo nombre. La Roubaix se ha vuelto más rápida y tiene más credenciales aerodinámicas que nunca, pero creo que sería una locura sugerir que es una bicicleta más rápida. A algunos ciclistas simplemente no les gusta la parte delantera suspendida, independientemente de la comodidad adicional, y Niki Terpstra cambió el elastómero por una unidad rígida no probada que terminó con él tirado al costado de la carretera después de que se le desprendió el manillar, aunque las cosas han cambiado. Avanzó desde 2017.

El año pasado vimos a Nils Pollit usando una Tarmac SL7, pero todavía era un caso atípico. Fue el último año de la Roubaix saliente, por lo que tal vez haya una operación de azotes más dura por parte de Specialized este año, pero con un recorrido tan plano, la mayoría del cual, recuerden, no se corre sobre adoquines, sospecho que veremos más. Los pilotos que nunca optan por la Tarmac. Los ciclistas obtendrán todos los beneficios aerodinámicos y de peso, no tendrán que cambiar de posición y utilizarán neumáticos 32c para aliviar los adoquines ahora que tienen acceso al neumático S-Works Mondo lanzado el año pasado.

Esta es una predicción que se limita principalmente a la carrera masculina: el año pasado, SD-Worx montó exclusivamente en Tarmac y no veo ninguna razón por la que ese no sea el caso este año. El problema con las bicicletas más pequeñas que es más probable que use el pelotón femenino es que la caída entre el sillín y la barra necesaria para crear una posición muy aerodinámica no es tan posible: la rueda delantera se interpone en el camino. La Roubaix tiene una pila más alta, junto con una pila blanda de espaciadores debajo del vástago, lo que agrava este problema, de ahí que los ciclistas ya usen la Tarmac.

No hay partes de memes locos este año.

De la misma manera que a nadie le gusta usar una bicicleta nueva en el Tour de Francia y, en cambio, la prueba primero en carreras como el Criterium du Dauphine, cualquier tecnología específica para adoquines tiende a implementarse primero en carreras más pequeñas. En años anteriores, hemos visto probar el sistema de presión variable de neumáticos Scope Atmoz, correr el sistema Gravaa KAPS y utilizar el buje Powershift Classified antes de su lanzamiento en Compiègne, pero este año no espero ver ninguna parte de meme. Espero estar equivocado aquí, debo decir.

No hemos escuchado ni un susurro de nada realmente innovador, más allá de los habituales memes del Día de los Inocentes que generan clics y que son producidos en masa por los departamentos de marketing de toda la industria del ciclismo. Lo siento.

Si alguna vez hay una carrera por 1x, esta es…

Paris-Roubaix es efectivamente plana, lo que significa que es rápida y los ciclistas no necesitan una gran variedad de marchas. Sospecho que los equipos patrocinados por SRAM optarán, en general, por una configuración de un solo plato, con un protector de cadena para mayor seguridad.

Además de que los platos individuales son algo común, sospecho que el tamaño promedio de estos aumentará lentamente. Dejando a un lado los beneficios aerodinámicos y las penalizaciones de peso, permite una transmisión más eficiente ya que la cadena tiene que desviarse menos alrededor de los anillos (de la misma manera, las poleas de gran tamaño también ayudan).

Si bien vemos algunos equipos patrocinados por Shimano incursionando con 1x en una contrarreloj, no espero ver ninguna configuración 1x en las transmisiones Shimano.

Aero aero aero y más aero

Una vez más, es una carrera plana y se correrá rápido. La velocidad media del ganador del año pasado, Mathieu van der Poel, fue de 46,84 km/h.

Todos los contendientes irán en bicicletas rápidas y enfundados en monos como de costumbre. Es probable que se muestre la nueva generación de cascos aerodinámicos de POC y Kask con orejas parcialmente oscurecidas, y no me sorprendería ver algunas viseras también; Alberto Bettiol lo ha estado probando en algunas carreras recientemente y Nina Kessler usó uno en Flandes, así que mantente atento. Es probable que el equipo Uno-X también use el antiguo casco de contrarreloj Sweet Protection que es legal para la carretera en lugar de algo con ventilación.

También he notado que más ciclistas optan por versiones reducidas de cubrezapatillas aerodinámicas de la talla de Velotoze. Apuesto a que veremos más de esto; El objetivo es cubrir el zapato con una funda suave para ayudar con los diales problemáticos, pero por encima del tobillo funciona mejor un calcetín aerodinámico específico, con telas texturizadas diseñadas para ayudar al flujo de aire. Mathieu van der Poel utiliza efectivamente una versión prefabricada de Spatz, el 'Windsock 2' de la marca.

No hemos visto mucho por parte de la UCI en términos de hacer cumplir la posición prohibida de girar las palancas hacia adentro, por lo que los ciclistas que han tenido la propensión a girar las palancas hacia adentro (te estoy mirando a ti, Tim Wellens) podrían detectar una oportunidad para hacerlo. volver a sus viejos trucos. Sin duda estaremos atentos a esto.

Neumáticos normales, sólo que más grandes.

Solía ​​tener los ojos llorosos acerca de Roubaix porque los equipos cambiaban los tubulares habituales de Continental Pro Ltd por tubos FMB hechos a mano y específicos de Roubaix. Los equipos a menudo tenían una exención de patrocinio para poder correr sobre los adoquines. Al igual que los neumáticos de ciclocross, la carcasa de algodón (o seda si eres profesional) se deforma más fácilmente en terrenos irregulares, lo que mejora el agarre.

El problema es que estos neumáticos FMB sólo están disponibles en un ancho máximo de 27c. Especialmente los equipos patrocinados por Vittoria pueden utilizar un neumático con carcasa de gran volumen y 320 tpi a una presión más baja y obtener un mejor rendimiento.

Los equipos patrocinados por Vittoria, al igual que en el fin de semana inaugural, probablemente utilizarán Corsa Pros de 30c o 32c. Muy pocos equipos optaron por el Pro Control, que ofrece una resistencia a los pinchazos ligeramente mejor: EF fue el único equipo que lo hizo en grandes cantidades y parecieron cambiarlo de nuevo al Pro normal para Flandes.

Los equipos continentales competirán con la gran GP5000 S TR, pero los equipos interesantes probablemente serán Cofidis, todavía con bañeras, y Soudal-Quick Step/Bora-Hansgrohe, que todavía utilizan cámaras de aire. En Kuurne-Brussels-Kuurne vi a Bob Jungels usando los neumáticos Turbo Cotton Hell of The North orientados a adoquines. Estos no son sin cámara, por lo que será tiempo de usar cámaras de látex, y solo estarán disponibles en un ancho de 28c y no habrá espacio para inserciones de neumáticos. Aunque estos han sido una característica de la carrera durante algunos años, el año pasado vimos a los ciclistas usando un nuevo neumático S-Works Mondo, que viene en 28c, 32c y 35c. Sospecho que nadie optará por el 35c, pero es casi seguro que se utilizará el 32c, configurado sin cámara.

Cofidis será interesante porque el equipo todavía utiliza neumáticos tubulares. Sus ruedas Corima profundamente francesas en Omloop estaban calzadas con tinas Michelin Power Competition extremadamente francesas que ya no se fabrican. Dado el compromiso del equipo con la marca francesa (Look, Corima, Michelin), tenía la desesperada esperanza de que fueran el último puesto de avanzada para el Silk Tub, pero mirando en retrospectiva al año pasado, el equipo pareció pasar de los Tub a los clinchers, y estaban corriendo. Neumáticos Michelin Power Cup, que pueden funcionar sin cámara, aunque tienen un ancho máximo de 28c.

Hookless no será un gran problema

Esto es algo en lo que espero tener razón ya que, por mucho que aparezca en los titulares, ver a los ciclistas esparcidos por el Troueé d'Arenberg como bolos con las llantas rotas nunca es algo bueno. Todos los equipos patrocinados por Zipp (la marca de ruedas en el centro del debate sobre las llantas sin gancho), por lo que he visto hasta ahora, usarán neumáticos lo suficientemente anchos como para cumplir con el estándar de seguridad aceptado. Esto no significa que el sistema Hookless en sí sea lo suficientemente seguro para su uso, o que no lo sea, solo que las configuraciones al menos cumplirán con las recomendaciones del fabricante en cuanto a tamaño y presión.

El caso es que llevamos años viendo llantas agrietadas, mucho antes que sin ganchos. Tubeless también estuvo mal visto durante varias temporadas después de algunas pérdidas de neumáticos de alto perfil en los adoquines, pero con revestimiento o no, si golpeas una llanta contra una piedra en ángulo recto a más de 60 km/h, hay muchas posibilidades de que se produzca una falla catastrófica. Si le sucede a una llanta sin cámara, se harán preguntas, pero si eso sucede, vale la pena recordar que en 2022, tanto Wout van Aert como Christophe Laporte sufrieron fallas catastróficas en la llanta mientras usaban ruedas tubulares Shimano Dura-Ace.

Todos correrán transatlánticos

Charlando con los mecánicos de Lotto-Dstny en el fin de semana inaugural, me dijeron que agregar un revestimiento de llanta a sus configuraciones sin cámara resulta en una penalización de aproximadamente un vatio. Dado el enorme riesgo de romper un aro en Roubaix, sería una locura no ejecutar esa penalización.

Algunos equipos serán cautelosos y no lo dirán, y aunque es posible que no podamos hablar con todos los equipos, sospecho que todos los equipos que corren sin cámara también usarán neumáticos insertados durante el fin de semana.