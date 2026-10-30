El equipo deja a Bianchi después de sólo una temporada


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Bahrain Victorious es el último equipo en anunciar una importante oportunidad de equipamiento para 2027, cambiando a motos Factor después de solo un año con máquinas Bianchi.

Factor será el tercer patrocinador de bicicletas de Bahréin en otros tantos años después de pasar la temporada 2026 montando a Bianchi, después de nueve años en Mérida, que actuó como co-patrocinador principal durante tres de esas temporadas. Mérida fue anunciada recientemente como el nuevo socio de bicicletas de Soudal-Safety Jogger y AG Insurance-Soudal.

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