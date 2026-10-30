El equipo deja a Bianchi después de sólo una temporada

Bahrain Victorious es el último equipo en anunciar una importante oportunidad de equipamiento para 2027, cambiando a motos Factor después de solo un año con máquinas Bianchi.

Factor será el tercer patrocinador de bicicletas de Bahréin en otros tantos años después de pasar la temporada 2026 montando a Bianchi, después de nueve años en Mérida, que actuó como co-patrocinador principal durante tres de esas temporadas. Mérida fue anunciada recientemente como el nuevo socio de bicicletas de Soudal-Safety Jogger y AG Insurance-Soudal.

Para Factor, se trata de un regreso al WorldTour masculino después de una breve ausencia, después de que la marca cortara sus lazos con lo que entonces era Israel-Premier Tech al final de la temporada 2025.

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Factor ha conservado un lugar en el pelotón masculino, con el ProTeam Modern Adventure de EE. UU. montando las bicicletas de la marca (y la marca se convertirá en patrocinador principal en 2027), mientras que el equipo Women's WorldTour Human Powered Health ha estado montando Factor desde 2024, una asociación que continuará hasta la próxima temporada.

La duración del acuerdo de Bahrein con Factor no se especifica, y los comunicados de prensa tanto del equipo como de la marca indican “a partir de 2027”.

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Factor existe desde hace 10 años y recientemente lanzó su nueva Factor One, que probablemente será la bicicleta preferida de Bahrein, aunque también tendrán acceso a la bicicleta de escalada de la marca, la Ostro VAM, con la One SP para contrarreloj. Y si siguen el ejemplo de Modern Adventure de este año, quizá incluso elijan Monza para la París-Roubaix.

“Hemos encontrado un socio fantástico en Factor, una marca que comparte nuestro espíritu de rendimiento y nuestra ambición de ser los mejores”, afirmó Milan Eržen, director general de Bahrain Victorious.

“Factor está innovando continuamente en la bicicleta, con un gran enfoque en el rendimiento, lo que permitirá a nuestros ciclistas tener una de las mejores configuraciones del pelotón.

“Para nosotros, era importante encontrar un socio que compartiera el mismo impulso para mejorar continuamente. Creemos que al combinar la experiencia en ingeniería de Factor con el conocimiento y la retroalimentación de nuestros ciclistas y nuestro equipo de rendimiento, podemos superar los límites del rendimiento juntos y brindarles a nuestros ciclistas todas las oportunidades de ganar al más alto nivel”.

Rob Gitelis, fundador de Factor, también expresó su satisfacción con la asociación y dijo: “En Factor, siempre hemos creído que correr en la cima del deporte es fundamental para quiénes somos. Es donde se desafían nuestras ideas, donde se prueba nuestra ingeniería y donde continuamos esforzándonos hacia adelante.

“Bahrain Victorious comparte nuestra ambición y nuestra creencia de que el rendimiento surge de desafiar lo que es posible. Consideramos que esta asociación es mucho más que suministrar bicicletas a un equipo profesional. Es una oportunidad para trabajar juntos, innovar y competir contra los mejores. Estamos increíblemente entusiasmados con lo que podemos lograr juntos a partir de 2027”.

La asociación de un año de Bahrein con Bianchi arrojó solo nueve victorias para el equipo, la menor cantidad desde que el Covid afectó la temporada 2020, por lo que Matej Mohorič, Lenny Martinez y compañía. esperarán tener más éxito sobre sus corceles Factor.

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