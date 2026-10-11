El campeón mundial dice que Isaac del Toro es el 'primer piloto' del UAE Team Emirates-XRG en Il Lombardia

Brandon McNulty se está acostumbrando a sentir esos arcoíris alrededor de su pecho. Ya ha tenido cuatro salidas con la camiseta de campeón del mundo en los 12 días transcurridos desde su sorprendente victoria en Montreal, y es justo decir que le ha dado un buen aire.

Montando el Giro dell'Emilia, Coppa Agostoni, Tre Valli Varesine y Gran Piemonte en los últimos días, ha tenido una presencia vivaz, animando cada carrera con una serie de ataques.

“Ha sido súper especial”, dijo McNulty a los medios reunidos en la presentación del equipo en Bérgamo la noche anterior a Il Lombardia.

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“Obviamente sigo siendo el mismo piloto. No es que de repente sea mejor, pero es agradable correr con un poco de confianza, atacar y todo eso, ha sido realmente agradable”.

McNulty destacó una advertencia en cuanto a su estilo de carrera en los últimos días. Estas clásicas italianas de final de temporada son, afirmó, “siempre un poco más abiertas y libres”. Y luego está el pequeño asunto de la ausencia de Tadej Pogačar por lesión, que no sólo ha abierto la mayoría de estas carreras al pelotón en su conjunto, sino también en términos del orden jerárquico en el UAE Team Emirates-XRG.

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Pero parece que la camiseta arcoíris, que puede pesar mucho sobre algunos hombros, le sienta bastante ligera a él.

“Realmente no me siento agobiado por la camiseta ni nada por el estilo. Simplemente siento que estoy tratando de honrarla y simplemente correr agresivamente”.

“Creo que viene con un poco de respeto o espacio (en el pelotón)”, añadió, “pero como dije, estas carreras siempre son un poco más relajadas, por lo que también podría ser que sea el final del año. Supongo que mañana veremos en un Monumento cómo será”.

A pesar de toda su libertad de carrera en los últimos días, McNulty dio la primera indicación de que esta camiseta arcoíris se utilizará para tareas domésticas.

“Cuando tenemos un líder como Isaac (Del Toro) aquí, las tácticas cambian un poco”, dijo McNulty.

Esa idea de un ayudante de campeón mundial no ha sentado bien a algunos expertos, y si bien será un escenario bastante obvio cuando Pogačar regrese el próximo año, confirmó que la jerarquía se ha establecido de manera similar para Il Lombardia.

“Seguro que será, como siempre, nuestro primer piloto, pero siempre intentamos correr agresivamente conmigo mismo, así que ya veremos, pero el primero es Isaac, seguro”.