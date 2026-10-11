El campeón mundial dice que Isaac del Toro es el 'primer piloto' del UAE Team Emirates-XRG en Il Lombardia

Brandon McNulty se está acostumbrando a sentir esos arcoíris alrededor de su pecho. Ya ha tenido cuatro salidas con la camiseta de campeón del mundo en los 12 días transcurridos desde su sorprendente victoria en Montreal, y es justo decir que le ha dado un buen aire.

Montando el Giro dell'Emilia, Coppa Agostoni, Tre Valli Varesine y Gran Piemonte en los últimos días, ha tenido una presencia vivaz, animando cada carrera con una serie de ataques.

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