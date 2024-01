Cuando se trata de ciclismo de invierno, he dedicado más tiempo del que me corresponde. He pasado horas y horas en un clima miserable tratando de encontrar la mejor manera de mantenerme caliente. Finalmente llegué más a un punto de parada que a una resolución, luego trabajé en el Las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. Guía de compradores. Lo que aprendí es que cuanto más entiendes, menos sabes.

En el pasado, mi estrategia se centraba principalmente en el aislamiento sin tener en cuenta las distintas tecnologías. No tenía mucha confianza en lo que me prometieron, pero logré seguir adelante. A medida que investigaba más, aprendí sobre la ciencia de las capas y por qué podría haber una mejor manera. Las capas intermedias han adquirido una importancia completamente nueva y la chaqueta Endura Pro SL Primaloft II una vez más se colocó a la vanguardia de mi rotación de ciclismo de invierno. Con una mirada nueva y nueva información, me he interesado por completo en esta chaqueta de Endura. Si también buscas mejorar tu comprensión de lo que funciona para mantenerte abrigado durante el ciclismo de invierno, sigue leyendo para ver qué pienso de esta opción.

El ajuste es bastante desestructurado y cómodo, siempre que sea tu preferencia, es algo bueno.

Diseño y estética

La chaqueta Endura Pro SL Primaloft II parece una chaqueta acolchada que ha pasado por una mejora de rendimiento. El aspecto acolchado característico de un gato hinchado está ahí, pero en lugar de grandes cuadrados con un generoso acolchado interno, es estilizado. Lo que encontrará en los paneles frontales y en la parte superior de cada brazo es una serie de rectángulos en ángulo. También hay una costura adicional que divide cada sección, aunque no completamente, dividiendo aún más el relleno.

Así como el exterior imita una chaqueta acolchada tradicional, también lo hace el aislamiento. Dentro de todas estas secciones se encuentra el aislamiento PrimaLoft Gold. Este tipo de aislamiento también aparece con frecuencia en chaquetas hinchadas reales, pero en cualquier situación el objetivo es imitar el plumón. Tiene una gran suavidad y atrapa aire, pero a diferencia del plumón real, las fibras con un 55 % de contenido reciclado reciben un tratamiento DWR sin PFC que deja a las fibras incapaces de retener agua. En esta aplicación, el relleno es fino para facilitar la colocación de capas.

La capa exterior es de nailon que es en gran medida resistente al viento. En otro guiño a la facilidad de uso de capas, no hay membrana, pero incluso sin esa adición no sentirás el viento que pasa. También hay DWR sin PFC aplicado externamente, lo cual es muy efectivo, pero no la confunda con una de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables; Esta no es una chaqueta para la lluvia. En cambio, la atención se centra en el aislamiento, pero también en la transpirabilidad.

A medida que avanza hacia los paneles laterales, el aislamiento desaparece. Desde el dobladillo elástico en la base de la chaqueta hasta ambos lados, hay una tira sin aislamiento. La falta de aislamiento ya eleva la transpirabilidad y hay agujeros debajo de los brazos para mejorarla aún más.

La parte inferior del panel trasero es otra zona sin aislamiento. Hay una cola abatible y una disposición típica de tres bolsillos. Los dos bolsillos exteriores tienen orificios de drenaje y un perfil ancho. El bolsillo central es mucho más estrecho, pero los tres tienen refuerzos en la parte inferior para ampliar la capacidad de almacenamiento. En el lado derecho hay un bolsillo adicional con cremallera para objetos de valor que está dispuesto detrás del otro bolsillo derecho.

Arriba de los bolsillos hay aislamiento, pero es de otro tipo. En lugar de una disposición de costuras acolchadas, toda la parte superior de la espalda es un solo panel. En el interior hay aislamiento PrimaLoft Silver que aumenta el contenido reciclado al 70% pero degrada el rendimiento. En este caso, el menor rendimiento es una característica, no un error, y ayuda a evacuar el calor en un área donde tiene sentido.

Actuación

Como mencioné en la introducción, esta temporada me he sumergido en lo que hace que una capa intermedia sea utilizable y qué opciones de capa exterior son mejores para combinar con ella. En cuanto al exterior, el mercado está actualmente en crisis debido a que Shakedry deja de estar disponible. En este momento, estoy probando la chaqueta impermeable POC Supreme como posible reemplazo, pero encuentres lo que encuentres, la chaqueta Endura Pro SL Primaloft II funcionará como aislamiento en el interior.

De hecho, la chaqueta Endura Pro SL Primaloft II no es tan nueva. Hace más de un año la vi y reconocí su potencial como capa intermedia. En ese momento solo entendía que una chaqueta acolchada siempre funcionaría como una excelente capa intermedia si pudiera caber debajo de una capa exterior. Endura resolvió el problema del espacio físico y en ese momento eso fue suficiente para mí. Desde entonces, mis conocimientos han evolucionado, pero la chaqueta Endura Pro SL Primaloft II sigue siendo una buena opción para usar como capa intermedia.

Todavía existe el obvio diseño que ahorra espacio de la versión de alto rendimiento de Endura en una chaqueta acolchada. Nada ha cambiado aquí incluso con mi comprensión ampliada. PrimaLoft Gold, así como el uso estratégico de Silver, permite mucha calidez en una chaqueta de bajo volumen. Al ser un reemplazo del plumón, el diseño siempre implica la necesidad de algo de volumen, pero incluso un diseño de carcasa altamente aerodinámico como el POC Supreme se adapta al Endura debajo.

Sin embargo, querrás considerar el resto del ajuste si ese es tu objetivo. Aunque Endura mantiene el volumen bajo, el frente es más largo de lo que considero ideal. Cuando se dobla mucho hacia adelante en una bicicleta con la parte delantera baja, la parte delantera de la chaqueta se arruga. Si su elección de caparazón es algo que usa un frente corto, como lo hace el POC, el dobladillo delantero sobresaldrá del frente. Siempre será necesario considerar combinar el ajuste de la capa exterior y la capa intermedia, pero dada la longitud adicional aquí, querrás prestar más atención.

También hay otro aspecto del ajuste de esta chaqueta que vale la pena considerar. Los bolsillos están bastante bien en esta pieza. El centro es más estrecho de lo que me gustaría, pero los otros dos tienen mucho espacio y los tres son profundos. El bolsillo adicional con cremallera se encuentra detrás del otro bolsillo para que todo lo que contenga quede plano contra la espalda. Los detalles son lo que yo consideraría las mejores prácticas para crear bolsillos de calidad. El problema es que Endura usa un ajuste holgado. Si llenas los bolsillos, la chaqueta se doblará sobre tu cuerpo.

A pesar de estos dos problemas de ajuste, la capacidad de la chaqueta Endura Pro SL Primaloft II para soportar la acumulación de humedad es impresionante. Cuando puse esta pieza a prueba en un día seco con un caparazón, estaba demasiado vestido. Estaba comprobando si respiraba o si me dejaba mojado y frío por el sudor. Definitivamente me mojé, pero no lo supe hasta que llegué a casa y me quité las capas. La chaqueta Endura fue capaz de eliminar con éxito el sudor de mi piel y mantenerme seco y abrigado, incluso en condiciones difíciles. En cuanto a la temperatura, a 5 grados C / 41 grados FI era cálida y fácilmente podría haberse vuelto mucho más fría.

Veredicto

Incluso podría ser apropiado llamar a la chaqueta Endura Pro SL Primaloft II un retroceso en relación con la tecnología en juego. Utiliza aislamiento PrimaLoft en secciones acolchadas para mantenerte abrigado y la estrategia existe desde hace mucho tiempo. No es lo último pero funciona.

A partir de ahí, Endura hace un buen trabajo con los detalles. Pequeños detalles como una doble cremallera de calidad y la colocación estratégica del aislamiento contribuyen en gran medida a crear una pieza utilizable que se integre en una estrategia de capas. Incluso lo que considero negativos, un ajuste más holgado y detalles específicos sobre los bolsillos, serán detalles que muchos considerarán irrelevantes o incluso positivos. Después de todo, no todo el mundo busca una chaqueta de competición.

Lo único a tener en cuenta es el precio. Endura tiene una excelente distribución y, como se mencionó, esta chaqueta no es nueva. Eso significa que a menudo se pueden obtener descuentos. Cuando el precio es correcto, la Pro SL Primaloft Jacket II es una elección especialmente fácil de hacer. Puedes usarlo solo siempre que esté seco y sea una opción económica para aplicar capas. A precio completo, aún vale la pena considerarlo, pero hay opciones como la capa Pearl Izumi PRO Alpha, la camiseta Seton de 7 mallas o incluso camisetas de manga larga más pesadas que también valen la pena considerar.

Especificaciones técnicas: chaqueta Endura Pro SL Primaloft II