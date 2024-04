El piloto de Inoes aún no considera ganada la carrera: “No sabemos qué puede pasar”

El español Carlos Rodríguez está a una etapa de un momento decisivo en su carrera: ganar su primera carrera por etapas WorldTour en el Tour de Romandía.

El corredor del Ineos se alejó de un selecto grupo que había desechado al líder de la noche a la mañana, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) en el último kilómetro y, aunque no pudo alcanzar al ganador de la etapa Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), dejó a algunos de los mejores escaladores del ciclismo. a su paso.

Con Ayuso distanciado, Rodríguez terminó tercero en la etapa detrás de la estrella emergente de Carapaz y Bora-Hansgrohe, Florian Lipowitz, ganando tiempo suficiente para tomar la ventaja del Tour de Romandía por siete segundos sobre Aleksandr Vlasov de Bora.

“Estoy realmente feliz y súper orgulloso del equipo y de todo el compromiso durante toda la etapa”, dijo Rodríguez tras concluir la etapa reina hacia Leysin.

“No sabíamos cómo resultarían las cosas. Pero ellos confían en mí, así que estoy muy feliz por su confianza en que al final podría lograr un buen resultado. Aún no está terminado. Todavía tenemos que luchar mañana”. pero lo daré todo para intentar conseguir esta camiseta”.

Rodríguez fichó por el Ineos con 19 años y ya cumple su quinta temporada en el equipo. Ha progresado constantemente en las carreras por etapas, terminando séptimo en la Vuelta a España en su debut en el Gran Tour en 2022 y quedando quinto en la general en el Tour de Francia del año pasado.

Ha ganado una etapa en el Tour de Francia y etapas de Itzulia País Vasco y el Tour de Gran Bretaña, pero su mejor resultado general en una carrera por etapas WorldTour fue segundo en Itzulia País Vasco de este año, ganando la etapa final a Eibar en el camino.

Conseguir su primera victoria en la clasificación general, dice, sería “increíble”, pero aún queda una etapa mucho más plana, un circuito de 150,8 km en Vernier, que superar.

“He ganado algunas carreras, pero todavía no he ganado una general ni una carrera por etapas del WorldTour. Es lo que no puedo decir todavía, pero sería increíble y es muy importante para mí lograrlo”.

“Tenemos que estar preparados. No sabemos qué puede pasar, así que no podemos relajarnos todavía. Lo haremos mañana después de la etapa y, con suerte, podremos celebrar”.

Este verano, Rodríguez encabezará la selección de Ineos Grenadiers junto a Tom Pidcock y Geraint Thomas en el Tour de Francia con un lugar en el podio probablemente en su mira. Una gran victoria en Romandía sólo consolidaría su reputación como uno de los máximos favoritos.