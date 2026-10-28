El campeón francés de ruta y ciclocross será operado en invierno

Aunque Célia Gery, que compite para el nuevo equipo de ciclocross Specialized TMRW, ganó la Copa de Francia cross en Nommay el domingo, no fue fácil. El campeón francés de ciclocross y ruta, de 20 años, sufre dolores en las piernas desde hace meses.

“Es difícil lidiar con eso. Tengo dolor en la pierna desde agosto; tengo un problema con la arteria ilíaca”. Gery dijo Velo directo después de su victoria.

“Me las arreglé para manejar el final de mi temporada como visitante lo suficientemente bien como para llegar hasta el final. Quería intentar participar al comienzo de esta temporada de ciclocross, aunque sabía que sería muy desafiante, dada la naturaleza de los esfuerzos involucrados”.

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En 2026, Gery ganó Brabantse Pijl, consiguió su primer título nacional de élite en ruta y ayudó a la líder del equipo FDJ United-Suez, Demi Vollering, a ganar el Tour de Francia femenino.

Gery sabe que necesitará cirugía.

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“Sé que esto les sucede a muchos ciclistas en el mundo del ciclismo. Es difícil, porque tenía muchas ganas de esta temporada de ciclocross, especialmente después de una fuerte temporada en ruta con la que estaba muy feliz. También estaba emocionado de usar la camiseta de mi nuevo equipo y completar una temporada completa en la cima de mi juego. Pero es lo que es; no puedes elegir. Solo tienes que lidiar con ello. Así es la vida”.

Gery usará el azul, blanco, rojo maillot en dos carreras más de cross este año, en el Koppenbergcross el 1 de noviembre y en el Campeonato de Europa en Zeddam, el 8 de noviembre.

Luego esperará a la cirugía, que se realizará “en algún momento de este invierno”, y espera “volver con todas sus fuerzas el próximo año”.

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