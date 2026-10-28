El campeón francés de ruta y ciclocross será operado en invierno


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Aunque Célia Gery, que compite para el nuevo equipo de ciclocross Specialized TMRW, ganó la Copa de Francia cross en Nommay el domingo, no fue fácil. El campeón francés de ciclocross y ruta, de 20 años, sufre dolores en las piernas desde hace meses.

“Es difícil lidiar con eso. Tengo dolor en la pierna desde agosto; tengo un problema con la arteria ilíaca”. Gery dijo Velo directo después de su victoria.

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