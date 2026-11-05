“Gracias por el increíble viaje”, dice el equipo en homenaje al director británico

Después de pasar 15 temporadas enormes con EF Education-EasyPost, el director deportivo del equipo, Charly Wegelius, dejará el equipo a finales de año.

Wegelius se unió a lo que entonces se conocía como Garmin Sharp en 2012, después de un período de 11 años como piloto profesional, comenzando su carrera como director con el equipo estadounidense. Desde entonces ha ascendido de rango hasta liderar la unidad de directores deportivos del equipo.

“Gracias por el increíble viaje”, afirmó el equipo, junto con un vídeo en las redes sociales con imágenes de Wegelius de los últimos 15 años.

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El propio Wegelius aún no se ha pronunciado sobre los motivos de su salida.

Su salida es otro cambio en el personal del equipo, con una serie de roles destacados en los mejores equipos afectados. Entre las más destacadas se encuentra la salida de Matt White de Movistar, con el australiano dirigiéndose a EF Education-EasyPost como director deportivo.

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Aún no está claro quién ocupará el lugar de Wegelius como director deportivo en jefe del equipo EF.

Wegelius, conocido como un estratega y líder astuto, ha contribuido significativamente a una serie de victorias en carreras de alto perfil a lo largo de los años. Este año guió a Richard Carapaz a dos victorias de etapa memorables en el Tour de Francia, donde el ecuatoriano ganó el maillot de lunares de la clasificación de montaña. El año pasado, él y su colega director Tom Southam fueron el cerebro detrás del ataque ganador de etapa de Ben Healey en la etapa 6 del Tour, el irlandés pasó a ponerse el maillot amarillo de líder de la carrera después de terminar tercero cuatro días después.

Aunque nació en Finlandia, Wegelius es británico y tuvo una larga carrera como ciclista, trabajando como escalador doméstico. Estuvo cerca de conseguir varios podios, pero Wegelius nunca ganó una carrera. Más tarde describió su vida como ciclista en su libro. domésticoque su compañero exprofesional, Southam, ayudó a escribir antes de asumir su propio puesto como director deportivo en el equipo EF.

Wegelius comenzó su carrera como piloto con el equipo Mapei-QuickStep, donde pasó tres temporadas antes de dirigirse al equipo italiano De Nardi y luego a Liquigas. Después de dos temporadas con Omega Pharma-Lotto, pasó su último año como piloto en el ahora desaparecido equipo estadounidense UnitedHealthcare, antes de comenzar su etapa gerencial en 2012.

Wegelius también es recordado por una controversia en el Campeonato Mundial de 2005, donde Southam decidió no trabajar para el equipo de Gran Bretaña. Ambos militaban en aquel momento en el equipo italiano Liquigas y en su lugar recibieron instrucciones de la selección italiana. Ni Wegelius ni Southam volvieron a viajar a Gran Bretaña.

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