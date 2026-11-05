“Gracias por el increíble viaje”, dice el equipo en homenaje al director británico


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Después de pasar 15 temporadas enormes con EF Education-EasyPost, el director deportivo del equipo, Charly Wegelius, dejará el equipo a finales de año.

Wegelius se unió a lo que entonces se conocía como Garmin Sharp en 2012, después de un período de 11 años como piloto profesional, comenzando su carrera como director con el equipo estadounidense. Desde entonces ha ascendido de rango hasta liderar la unidad de directores deportivos del equipo.

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