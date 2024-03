‘Estoy agradecido de estar sano y tener la capacidad de correr’, dice el Campeón del Mundo de contrarreloj

Chloé Dygert se ha recuperado de una lesión a principios de temporada y comenzará a competir en el Classic Brugge-De Panne con Canyon-SRAM el jueves.

Inicialmente se esperaba que Dygert, la actual campeona estadounidense de ruta y contrarreloj y campeona mundial de contrarreloj, comenzara su temporada en el Tour Down Under y Cadel Evans Road Race, pero no hizo el viaje a Australia debido a lo que el equipo llamó un ‘pequeño problema’. lesión’.

“Tuve un pequeño revés en diciembre que retrasó mi inicio de carrera en 2024. Al final, fue una bendición oculta. Me ha dado una mejor ventaja hacia mis principales objetivos para la temporada”, dijo Dygert en un comunicado de prensa del equipo.

“Así que estoy contento con el progreso que he logrado hasta este punto. Estoy emocionado de volver a ponerme un número en la espalda. Siempre es difícil determinar tu nivel de condición física hasta que realmente estás compitiendo. Ahora mismo, estoy Estoy agradecido de estar sano y tener la capacidad de correr”.

Dygert no viajó a Australia para competir a principios de temporada y, en cambio, se tomó un tiempo para recuperarse de su lesión y luego participó en un campo de entrenamiento en España.

Ha competido en solo un evento Clásico durante su mandato de cuatro años con Canyon-SRAM, en el Omloop Het Nieuwsblad en 2022. Sin embargo, terminó sufriendo dolor en la pierna después de esa carrera y luego pasó 14 meses recuperándose de una variedad de de problemas de salud, incluidos tratamientos de seguimiento para las lesiones sufridas en un accidente importante en el Campeonato Mundial de 2020, el virus de Epstein Barr y una cirugía cardíaca para tratar un problema de taquicardia de larga data.

Dygert volvió a competir a tiempo completo el año pasado y comenzó su temporada en mayo en la Vuelta a Femenina consiguiendo tres podios. También fue cuarta en la general en la Vuelta a Burgos, segunda en la general en RideLondon, ganó los títulos en ruta y contrarreloj en el Campeonato Nacional Pro de EE. UU., sumó dos podios en el Giro de Italia y terminó la temporada ganando el título mundial de contrarreloj en Glasgow.

Dygert ahora hará su debut de la temporada en Classic Brugge-De Panne, donde se alineará con Zoe Bäckstedt, Justyna Czapla, Agnieszka Skalniak-Sójka, Alice Towers y Maike van der Duin.

Ella espera que la carrera sea desafiante incluso sin SD Worx-Protime, que se retiró de la carrera debido a múltiples lesiones de los ciclistas.

“Sé que De Panne puede ser una carrera ventosa, y un sprint o un ataque en solitario pueden ganar. Sin SD Worx, será una carrera diferente, incluso si los recorridos fueran los mismos”, dijo Dygert.

“Será interesante ver cómo se desarrolla el día. Cuanto más dura sea la carrera, mejor para mí. Al final, estamos aquí para ganar y haremos todo lo que podamos para trabajar como equipo y ganar la carrera”.

El equipo tendrá dos cartas importantes que jugar con Dygert y Van der Duin, que terminaron terceros tanto en Ronde van Drenthe como en Gent-Wevelgem, y séptimos en Brugge-De Panne el año pasado.

Van der Duin también se recuperó de una lesión al fracturarse el tobillo durante el campo de entrenamiento del equipo en California en diciembre.

“Después de que me rompí el tobillo a principios de diciembre, no estaba claro cuánto tiempo tomaría la recuperación. Hicimos un plan juntos y estoy muy agradecido por el equipo que me rodeó y que me ayudó durante mi rehabilitación. He trabajado Fue realmente difícil regresar en las últimas semanas y estoy motivado por estar en la línea de salida con el equipo”, dijo Van der Duin.

“El tiempo parece bastante bueno para el jueves, lo que significa que pueden ocurrir muchos escenarios diferentes. Estamos preparados para todos ellos. La De Panne de este año es mi primera carrera del año y entro con la tarjeta en blanco”. Daremos el 200% como equipo para conseguir la victoria”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura de los Clásicos de primavera, incluidos informes, noticias de última hora y análisis de Paris Roubaix, Tour de Flandes, Strade Bianchi y más. Saber más.