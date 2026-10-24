El cuatro veces campeón ofrece su opinión sobre la ruta y dice que la Gran Départ británica será “realmente especial”

Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, cree que es posible que veamos una competencia más reñida por el maillot amarillo, ya que ofreció su visión inicial de la ruta 2027 que se dio a conocer en París el jueves.

La ruta presenta la mayor dosis de contrarreloj desde 2012, cuando Froome fue subcampeón detrás de su compañero de equipo y compatriota Bradley Wiggins, un podio que precedería a cuatro títulos del Tour en el espacio de cinco años.

Los 71 kilómetros de contrarreloj no se compensan exactamente con una gran dosis de montaña, con dos etapas en los Alpes y dos en los Pirineos, y mucho terreno más impactante en el medio.

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Para Froome, Tadej Pogačar sigue siendo el favorito para ganar un sexto título, un récord, pero es posible que no lo consiga de la misma manera que lo ha hecho en los últimos tres años.

“Es, como siempre, un Tour de Francia brutal. Realmente hay un poco de todo”, afirmó Froome, que estuvo presente en el Palacio de Congresos de París y dio su opinión a los medios reunidos, entre ellos ciclismonoticiasdetrás del escenario.

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“Hay más kilómetros de contrarreloj, eso también es interesante. Hemos visto la diferencia que Tadej ha hecho en las montañas, así que tal vez con las contrarreloj veamos una carrera un poco más igualada entre los favoritos. Eso cambiará el enfoque de la carrera”.

Aún así, podría no cambiar al favorito, ya que Pogačar ya superó los cuatro títulos de Froome con su quinto récord este verano.

“Es simplemente increíble lo que Tadej ha estado haciendo estos últimos años”, dijo Froome. “Me imagino que el año que viene se presentará como el principal favorito para el Tour de Francia y sin duda competirá por el sexto puesto”.

A Froome también se le preguntó sobre la Gran Départ, que se lleva a cabo en su país natal, Gran Bretaña, comenzando en Edimburgo, Escocia, pasando por Inglaterra y llegando a la capital galesa, Cardiff, antes de viajar a Francia.

“Si es como en 2014, el comienzo de nuevo en Escocia será increíble”, dijo Froome, quien corrió como campeón defensor la última vez que el Tour comenzó en Gran Bretaña, en Yorkshire, hace 12 años.

“Las tres primeras etapas en suelo británico serán algo realmente especial. Si se parece en algo a 2014, serán millones y millones de personas las que asistan”.

“Nunca vi una Gran Salida de un Tour de Francia que fuera más grande que la de 2014, así que imagino que el año que viene será similar. Mucho color, mucha gente realmente aprovechará la oportunidad de venir y experimentar el Tour de Francia, gente que nunca ha estado en Francia para ver la carrera. Espero que millones de personas estén en las carreteras”.

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