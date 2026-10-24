El cuatro veces campeón ofrece su opinión sobre la ruta y dice que la Gran Départ británica será “realmente especial”


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Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, cree que es posible que veamos una competencia más reñida por el maillot amarillo, ya que ofreció su visión inicial de la ruta 2027 que se dio a conocer en París el jueves.

La ruta presenta la mayor dosis de contrarreloj desde 2012, cuando Froome fue subcampeón detrás de su compañero de equipo y compatriota Bradley Wiggins, un podio que precedería a cuatro títulos del Tour en el espacio de cinco años.

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