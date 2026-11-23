Wolfgang Rieke no podrá participar en el juicio de apelación tras sufrir un derrame cerebral en 2024

Las audiencias sobre el caso de Wolfgang Rieke, el camionero que atropelló y mató a Davide Rebellin, concluyeron sin que se hayan presentado cargos.

Hace dos años, un juicio en primera instancia concluyó con la sentencia de Rieke a cuatro años de prisión después de golpear y matar a Rebellin en 2022. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Venecia dictaminó la semana pasada que Rieke no es apto para participar en un juicio de apelación, por lo que el caso ha sido desestimado, según el ansa agencia de noticias.

Rieke, de 66 años, reside actualmente en una residencia de ancianos tras sufrir un derrame cerebral en 2024, y este verano sus abogados obtuvieron un informe médico sobre su capacidad psicológica y física para participar en el juicio. El informe concluyó que Rieke está mentalmente incapaz de ser juzgado.

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“La familia reconoce lo ocurrido. Ciertamente hay respeto por las decisiones judiciales y las de hoy. Ciertamente no hay amargura; hay reconocimiento y respeto por su salud”, afirmó el abogado de la familia de Rebellin, Davide Picco.

“La justicia ciertamente ha funcionado, dado que la Fiscalía trasladó al acusado de Alemania a Italia. Estuvo varios meses en prisión y luego bajo arresto domiciliario. Su estado de salud llevó a la sentencia de hoy”.

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Rieke, quien anteriormente se había declarado culpable de atropello y fuga no fatal y conducción en estado de ebriedad, atropelló y mató a Rebellin mientras estaba en un entrenamiento en Montebello Vincentino el 30 de noviembre de 2022, poco después de retirarse de las carreras. Luego huyó de la escena, lo que llevó a las autoridades a iniciar una búsqueda en varios países.

Se entregó a la policía alemana en junio de 2023 y luego recibió una sentencia de cuatro años después de que el juez rechazara varios acuerdos iniciales de declaración de culpabilidad. Después de sufrir un derrame cerebral hace dos años, el caso en su contra no continuará.

“Estamos satisfechos de que los jueces hayan aceptado nuestras solicitudes, reconociendo las actuales condiciones de salud del señor Rieke, que le impiden participar conscientemente en el juicio”, afirmó el abogado de Rieke, Andrea Nardin, según el Corriere del Veneto.

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