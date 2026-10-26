El mejor velocista del Tour 2026 se complace en tener otra oportunidad de vestir de amarillo con el probable final de la etapa 1 el próximo verano

El triple ganador de etapa del Tour de Francia 2026, Tim Merlier (Soudal-QuickStep), ha dado una cautelosa bienvenida a la idea de que el prometedor velocista y compañero de equipo francés Paul Magnier podría unirse a él en la carrera de 2027.

Esta temporada, Magnier, de 22 años, participó en el Giro de Italia, ganando tres etapas en su debut en el Gran Tour, mientras que Merlier, 11 años mayor que él, fue enviado al Tour de Francia.

El próximo mes de julio, podría ser que los dos compitan juntos en un Grand Tour por primera vez.

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En la presentación del Tour de este jueves, el propio Merlier restó importancia al número de etapas sprint que se ofrecen en el recorrido de 2027, pero no rechazó rotundamente la idea de compartir esas oportunidades con Merlier.

“Ya lo he discutido con el equipo”, dijo Merlier en comentarios reportados por Het Laatste Nieuws. “Ciertamente no me opongo a ello. Creo que sería posible”.

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“Aún es joven y tengo la sensación de que todavía me admira; a veces todavía me pide consejos. Podría aprender mucho de ello”.

Aunque el astro belga argumentó que no era necesariamente un hecho que eso sucedería, concluyendo sobre el tema -y sin explicar por qué- que “la posibilidad de que realmente suceda me parece bastante pequeña”.

El otro gran tema en la mesa virtual de Merlier en París fue si podría llevarse el maillot amarillo en Carlisle al final del día 1 del Tour 2027. Las oportunidades para los velocistas de llevarse el maillot amarillo de la primera etapa nunca son altas en el Tour y el sprint final en Carlisle es una cuesta arriba gradual, exactamente del tipo que le gusta a Merlier.

Además, después de perderse en Lille en 2025, la oportunidad anterior que tuvieron los hombres rápidos de optar por la amarilla en el Tour, Merlier reconoció que esperaba que se le presentara una nueva oportunidad.

“Sería maravilloso. Lo dejé escapar en Lille en 2025, así que estoy feliz de tener ya una segunda oportunidad. Normalmente, eso no sucede muy a menudo”, dijo.

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“Es un bonito desafío para los velocistas y no es imposible que pueda suceder”.





Puede parecer sorprendente que Merlier se alegrara de que hubiera dos contrarreloj en la ruta de 2027, pero fue más por razones prácticas, porque de repente iba a cambiar de especialidad a los 33 años. Al mismo tiempo, estuvo de acuerdo con Mark Cavendish en que si los equipos de velocistas trabajaron lo suficientemente bien, el último día en la Butte Montmartre de París aún podría terminar decidiéndose con una carrera masiva hacia la meta en los Campos Elíseos.

“Dos contrarreloj son dos días de descanso para mí”, razonó, “y aunque me gustaría ver un sprint 'real' sin Montmartre el último día, si todos los equipos de velocistas trabajan bien juntos, todavía es posible que suceda”.

También es cierto que el ganador de la escapada de la etapa 21, Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), solo tomó la última carrera hacia la meta en París por la mínima ventaja sobre su compañero de equipo Jasper Philipsen en julio pasado. Pero en cualquier caso, en lugar de los siete sprints previstos por la organización del Tour de Francia el jueves para 2027, Merlier cree que es probable un número mucho menor.

“Si pudiéramos correr cuatro veces, ya sería genial. Todo parece muy duro. Cuando ves el desnivel acumulado (53.450 metros – Ed.) a lo largo de la carrera, no te emocionas mucho como velocista”, dijo entre risas.