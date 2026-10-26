El mejor velocista del Tour 2026 se complace en tener otra oportunidad de vestir de amarillo con el probable final de la etapa 1 el próximo verano


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El triple ganador de etapa del Tour de Francia 2026, Tim Merlier (Soudal-QuickStep), ha dado una cautelosa bienvenida a la idea de que el prometedor velocista y compañero de equipo francés Paul Magnier podría unirse a él en la carrera de 2027.

Esta temporada, Magnier, de 22 años, participó en el Giro de Italia, ganando tres etapas en su debut en el Gran Tour, mientras que Merlier, 11 años mayor que él, fue enviado al Tour de Francia.

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Tim Merlier estuvo presente el 22 de octubre de 2026 en la presentación oficial de la ruta del Tour de Francia 2027 en París.