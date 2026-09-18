El Campeón del Mundo publica un reel en Instagram, escribiendo “No es exactamente como planeamos pasar septiembre” después de que su compañera Urška Žigart también se lesionara

Tadej Pogačar publicó un alentador video en Instagram mostrando que estaba de regreso en su entrenador local 17 días después de su devastador accidente que lo sacó de la Vuelta a España en la etapa 8 mientras lideraba la carrera por casi cuatro minutos.

El actual Campeón del Mundo terminó su temporada después de sufrir una fractura estable en el cuello, una fractura de clavícula y una conmoción cerebral en el accidente a alta velocidad. Tuvo que esperar dos días para ser operado de la clavícula debido a la conmoción cerebral, pero se sometió a un procedimiento exitoso el 31 de agosto.

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