El Campeón del Mundo publica un reel en Instagram, escribiendo “No es exactamente como planeamos pasar septiembre” después de que su compañera Urška Žigart también se lesionara

Tadej Pogačar publicó un alentador video en Instagram mostrando que estaba de regreso en su entrenador local 17 días después de su devastador accidente que lo sacó de la Vuelta a España en la etapa 8 mientras lideraba la carrera por casi cuatro minutos.

El actual Campeón del Mundo terminó su temporada después de sufrir una fractura estable en el cuello, una fractura de clavícula y una conmoción cerebral en el accidente a alta velocidad. Tuvo que esperar dos días para ser operado de la clavícula debido a la conmoción cerebral, pero se sometió a un procedimiento exitoso el 31 de agosto.

Ahora, poco más de dos semanas desde su cirugía, Pogačar estaba de nuevo en el entrenador, lo que presumiblemente significa que sus síntomas de conmoción cerebral han disminuido.

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En el carrete, Pogačar publicó fotos de sí mismo en cabestrillo, comiendo helado con su compañera Urška Žigart, quien se fracturó la mandíbula en un accidente en el Faun Tour Femmes, su gato y, lo más importante, montando en su entrenador local.

“No es exactamente como planeamos pasar septiembre. 😅❤️ Al menos tenemos buena compañía. Muchas gracias a nuestros equipos, familias, amigos y a todos ustedes por el increíble apoyo. Estamos muy agradecidos”, escribió.

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“La primera vez que vuelvo, clavícula fuerte, cabeza fuerte, ritmo cardíaco alto, súper feliz. ¡Vamos!” dice Pogačar visiblemente satisfecho en un vídeoclip del carrete.

Pogačar ganó tres etapas de la Vuelta y había acumulado una ventaja de 3:50 sobre el eventual ganador Enric Mas (Movistar) antes de que su caída pusiera fin a su carrera. Fue trasladado en ambulancia a un hospital de Gandía antes de ser trasladado a Barcelona.

Después de su cirugía, el UAE Team Emirates-XRG confirmó que las lesiones significaban que no defendería su título en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal, pero también anunció que había extendido su contrato hasta 2032.

Mientras se recuperaba en su casa en Mónaco, Žigart se unió a él para terminar la temporada el sábado después de volver a fracturarse la mandíbula, originalmente rota en un terrible accidente en la etapa 2 del Tour de Suiza en junio.