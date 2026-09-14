Nuestra mejor elección de neumáticos económicos ofrece una excelente relación calidad-precio, con un rendimiento que supera su precio económico.

El Power Cup TLR de Michelin, poseedor de nuestra corona de neumático de carretera con mejor presupuesto durante más de dos años, desafía fácilmente a los neumáticos de carretera mucho más caros en cuanto a rendimiento general. A casi la mitad del precio minorista del Continental GP5000 S TR, nuestra mejor opción general, ofrece estadísticas, velocidad y valor comparables al mundo real.

En este momento, ese increíble valor es aún mejor, ya que puede adquirir la Michelin Power Cup por solo £ 42,95, reducido de £ 70 en Merlin Cycles UK.

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Noticias de ciclismo El escritor senior de tecnología Will Jones elogió el desempeño de la Michelin Power Cup y señaló: “No puedo decir que se sintieran más rápidos o más lentos que un GP5000 o el Vittoria Corsa Pro, pero igualar esos neumáticos de referencia a casi la mitad del precio demuestra lo buenos que son”.

Para los compradores estadounidenses, la Michelin Power Cup TLR tiene un precio de 48,32 dólares en Merlin Cycles US, en lugar de 78,75 dólares. Sin embargo, los compradores estadounidenses están sujetos a impuestos de importación estadounidenses que normalmente oscilan entre el 10% y el 22%, según el valor del artículo.

El Michelin Power Cup TLR tiene un precio de $65,50 en Amazon EE. UU., menos que $88,99, pero solo en el tamaño de 28 mm.

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Ahorre 39% (£27.05) Copa Michelin Power TLR: era £70 ahora £42.95 en Merlín Ciclos Este es el mejor precio Michelin Power Cup TLR que jamás hayamos visto. Solo está en el tamaño de pared negra de 28 mm, 30 mm o 32 mm, pero en realidad es una compra obvia para cualquiera que busque uno de los mejores neumáticos de carretera a un precio de ganga. Lea nuestro completo Revisión de Michelin Power Cup TLR.

Acuerdo con Michelin Power Cup TLR en EE. UU.

Ahorre 26% ($23,49) Copa Michelin Power TLR: era $88.99 ahora $65.50 en Amazon El Michelin Power Cup TLR es nuestra mejor opción de neumático de carretera económico. Sin embargo, no se deje engañar por la redacción del presupuesto, porque iguala fácilmente a algunos de sus rivales más costosos en rendimiento. Cuesta tan solo $ 48 en Merlin Cycles US, pero hay impuestos de importación, lo que hace que esta oferta de Amazon sea una mejor opción para los miembros de Amazon Prime de EE. UU. Echa un vistazo a nuestro Las mejores selecciones de neumáticos de carretera sin cámara..

Hemos probado casi todos los neumáticos para bicicletas de carretera del mercado y la Power Cup apareció en nuestras pruebas en el laboratorio de eficiencia del pedaleo de ingeniería deportiva de Silverstone. Frente a neumáticos ganadores de Grandes Vueltas como el Continental GP5000 S TR y el Vittoria Corsa.

Su impresionante rendimiento les valió unas sólidas 4 de 5 estrellas y el visto bueno como la mejor oferta económica. Creemos que el Michelin Power Cup TLR iguala la resistencia a la rodadura del GP5000 a una fracción del costo. Will Jones señaló: “Me encantan estos neumáticos, y si no estuviera cambiando constantemente los neumáticos para las pruebas, gastaría mi propio dinero en ellos”.

La Power Cup cuenta con la tecnología Tubeless Shield de Michelin y una carcasa de 4×120 tpi, lo que, según dicen, los hace duraderos y resistentes a los pinchazos. Will quedó impresionado con sus propias pruebas de resistencia a los pinchazos en el mundo real y dijo: “He tenido tres juegos diferentes de Power Cup, algunos configurados sin cámara, otros con cámaras, y solo he tenido un pinchazo”.

En otros lugares, los aspectos más destacados de la revisión incluyeron el agarre de los Power Cups, a pesar de que son un neumático totalmente resbaladizo, sin banda de rodadura ni entalladuras (el término técnico para la banda de rodadura). Will estaba contento con el desempeño aquí y dijo: “Puedo asegurarles que (la estética elegante) no los hace menos adherentes”. Sin embargo, Will agregó: Si eres un corredor de críticos agresivo y tomas curvas difíciles, entonces tal vez quieras considerar una opción de banda de rodadura más bien envuelta, pero para la mayoría de nosotros, estoy bastante seguro de que están bien”.

Para los usuarios sin cámara, la instalación aquí también fue relativamente indolora, y Will dijo: “No resultó demasiado difícil colocarlos en el borde, ni tampoco representaron un gran desafío para asentarlos, ya sea con o sin sellador”.





El neumático Michelin Power Cup impresionó por su excelente agarre, una sensación de marcha flexible y una excelente durabilidad.

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