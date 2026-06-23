Rígido, ligero, aerodinámico, elige tres, pero no pidas barato

Hace un par de meses, Factor dio a conocer una colaboración con la marca de autos soñada de todo adolescente, Bugatti.

Si nos guiamos por las redes sociales, el derivado azul brillante de Factor One fue claramente un éxito. Basada en la bicicleta aerodinámica de horquilla ancha de la marca, presentaba un diseño de horquilla aún más inusual, componentes de alta gama y un juego de ruedas nunca antes vistas.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí:


Ruedas Black Inc Hyper 62