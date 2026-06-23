Rígido, ligero, aerodinámico, elige tres, pero no pidas barato

Hace un par de meses, Factor dio a conocer una colaboración con la marca de autos soñada de todo adolescente, Bugatti.

Si nos guiamos por las redes sociales, el derivado azul brillante de Factor One fue claramente un éxito. Basada en la bicicleta aerodinámica de horquilla ancha de la marca, presentaba un diseño de horquilla aún más inusual, componentes de alta gama y un juego de ruedas nunca antes vistas.

Esas ruedas, que mostraban el logotipo de Black Inc y el número 62, que denota su profundidad, eran similares a las 62 existentes de la marca a primera vista, pero en una inspección más cercana, albergaban algunas mejoras significativas.

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Estaban adornados con radios de carbono de hoja profunda, una interesante brida de cubo de fibra de carbono y un enorme acabado de pared de llanta de fibra de carbono de tejido liso que me recordó a una bicicleta Felt de la vieja escuela o, en realidad, a un tablero de ajedrez.

Resulta que se conocerán como Black Inc Hyper 62 y hoy se hacen oficiales como un nuevo nivel aún más premium de ruedas aerodinámicas de sección profunda de Black Inc.

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Según la marca, no son una rueda más de sección profunda, sino “una rueda con mayor propiedad sobre los elementos que definen el rendimiento”.

Obviamente, esto suena como una charla de marketing básica, pero la incluyo porque el significado subyacente detrás de ella apunta a un enfoque detallado. Los ingenieros de Factor (bueno, Black Inc) se centraron en la arquitectura de los radios, la llanta, la integridad de cómo se unieron los dos y cómo los radios se unen al buje, la aerodinámica, la rigidez y, por supuesto, cómo se desplazaban, para encontrar mejoras en toda la rueda.

El resultado es un juego de ruedas de 1298 g con 62 mm de profundidad, con un diámetro interno de 23 mm y un talón en forma de gancho.

Rígido, ligero, aerodinámico, elige tres, pero no pidas barato

Factor dice que las ruedas Hyper 62 están diseñadas para encontrar un nuevo punto óptimo entre el bajo peso y las llantas profundas, donde el carácter de marcha y la rigidez lateral no se vean comprometidos en la búsqueda de objetivos de peso y aerodinámica.

Para lograr esto, entre otras cosas, la marca desarrolló sus propios radios de carbono en lugar de depender de proveedores externos utilizados por la competencia. Esto le permitió controlar la forma, la disposición, la rigidez y la resistencia de los radios, todo lo cual contribuye a la calidad de marcha que ofrecen las ruedas, y permitió a la marca diseñar las ruedas como un sistema completo, en lugar de diseñar las llantas y los bujes para que funcionen con radios predeterminados.

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Luego, los radios se unen a los bujes utilizando otro componente patentado en forma de brida del buje. Esto es más profundo que lo que encontrará en la mayoría de las ruedas, lo que agrega fuerza al sistema y, según Factor, distribuye la carga de manera más uniforme, lo que a su vez permite un rendimiento equivalente con menor masa.

La tercera característica patentada se encuentra en el otro extremo de los radios y en las puntas roscadas ocultas, que están integradas en la llanta para ayudar al rendimiento aerodinámico.

Y en otros lugares, las llantas en sí, aunque tienen 62 mm de profundidad como las ruedas Black Inc 62 existentes, cuentan con una capa exterior TexTreme, que es lo que crea ese acabado de tablero de ajedrez. Sin embargo, esto es más que una elección de estilo. Factor dice que ofrece rigidez adicional a la pared de la llanta, lo que garantiza la integridad estructural bajo carga con una masa total menor.

Sin embargo, todos estos enfoques novedosos y soluciones patentadas tienen un costo, por lo que no sorprenderá que el precio minorista sea casi tan elevado como las promesas que Black Inc está haciendo al respecto.

Antes de impuestos, necesitarás encontrar 3.699 € o 3.899 dólares si quieres tener un par. Con el IVA añadido, las ruedas se venderán por la friolera de 4.599 €. Aunque vienen con una garantía limitada de por vida, lo que debería ofrecer al menos un poco de tranquilidad.