Con nuevos desarrollos de la marca GW sigue el camino a Tokio-2020

-Atletas de BMX continúan su clasificación a Olímpicos

Este fin de semana se dará inicio a la temporada 2020 de las Copas Mundo de BMX en Australia donde continuará la clasificación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Y para dar inicio a esta primera parada no podían faltar los medallistas Olímpicos Mariana Pajón, Alise Willoughby y Carlos Ramírez, y con ellos, Diego Arboleda y Vincent Pelluard, todos corredores GW estrenando su nuevo marco G1 plus desarrollado por la marca que los ha acompañado por años, la que está “hecha para ganadores”.

Las primeras cuatro rondas de las Copas Mundiales de Supercross UCI BMX 2020 se llevarán a cabo en Australia durante febrero. Las primeras dos rondas son el 1 y 2 de febrero en Shepparton, mientras que las rondas tres y cuatro son la semana siguiente en Bathurst (8 y 9 de febrero). Para dar inicio a estas competencias, la reina del BMX ha llegado preparada: “Me siento muy bien, hice una pretemporada muy buena, responsable y profesional. Se hizo un trabajo muy bueno de base. Ahora seguimos trabajando el nivel competitivo… La primera carrera del año se toma muy en serio; hay que ser realista en el momento que estamos de la preparación. Se ha hecho un trabajo muy fuerte y me siento muy bien”, afirma Mariana Pajón.

Para esta nueva temporada de competencias mundiales, el departamento de diseño y desarrollo de GW preparó de la mano de sus grandes atletas el nuevo marco G1 plus, con unos objetivos claros: ser mucho más estable y eficiente en la transmisión de poder en el partidor, mayor rigidez en el centro del marco para optimizar la trayectoria y pedaleo en los peraltes y una mejora en el peso.

“Siento un marco mucho más rígido y muy cómodo, sobre todo en la salida y en las curvas. Hubo unos cambios muy inteligentes. Tenemos un marco más rígido y más liviano, o sea el marco perfecto”, cuenta Vincent.

Vale la pena resaltar que los atletas no solo estrena nuevo desarrollo, sino nuevas pinturas: Mariana ha querido volver a su esencia, empezar una nueva pretemporada, un nuevo ciclo olímpico con un marco rosado que le hace recordar sus inicios con GW. En el caso de Alise escogió su color característico morado, con un detalle plateado brillante, haciendo alusión a su equipo preferido los (VIKINGS de Minnesota) y a su medalla en los últimos Juegos Olímpicos.

“Me uní a la familia GW después de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y me han apoyado durante todo este cuatrienio olímpico. No solo me han proporcionado bicicletas de primer nivel, sino un soporte global que me permitió volver y seguir persiguiendo mis sueños después de un difícil 2016 en mi vida personal. No puedo agradecerles lo suficiente por creer en mí y estar a mi lado en el camino a Tokio”, expresa Alise.

Vincent Pelluard quiso un marco de color camaleón que lo hacen diferente y resaltar bastante en la pista. Diego Arboleda escogió los tonos azules por su apodo en el mundo del BMX: “Azulejo” y Carlos Ramírez con su color bronce hace alusión a la medalla obtenida en Río 2016.

Con estas máquinas evolucionadas en diseño, geometría y peso, cada atleta sigue aprendiendo de las experiencias de las carreras buscando ser los mejores en este camino a Tokio 2020, sumando puntos para llegar a lo más alto con la marca que los ha acompañado por años.

Los atletas ya se encuentran listos en pistas australianas pues cabe recordar que las Copas Mundiales de Supercross BMX UCI 2020 se completarán dentro de los primeros cinco meses del año debido a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que comienzan entre el 24 de julio y el 9 de agosto.

Artículo: Andrea García Echavarría

Comunicadora HA Bicicletas.

Info. Ccial.