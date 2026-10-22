El Dura 2 Solar también tiene capacidad de carga ChatGPT


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Coros lanzó hoy la nueva computadora para bicicleta Dura 2 Solar, en lo que es una actualización importante del modelo Dura original de la marca, que se lanzó en 2024.

El Dura original causó sensación cuando se lanzó gracias a su tecnología de carga solar, que proporcionaba una duración de batería de al menos 120 horas, lo que hizo que la unidad fuera popular entre los usuarios de largas distancias o aquellos que querían reducir la carga regular.

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Mira el vídeo completo aquí:


Un cálculo solar Coros Dura 2

La nueva unidad se ve bastante elegante.


Un ordenador solar Coros Dura 2

Está esa delgada placa posterior de carbono