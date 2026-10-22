El Dura 2 Solar también tiene capacidad de carga ChatGPT

Coros lanzó hoy la nueva computadora para bicicleta Dura 2 Solar, en lo que es una actualización importante del modelo Dura original de la marca, que se lanzó en 2024.

El Dura original causó sensación cuando se lanzó gracias a su tecnología de carga solar, que proporcionaba una duración de batería de al menos 120 horas, lo que hizo que la unidad fuera popular entre los usuarios de largas distancias o aquellos que querían reducir la carga regular.

El Dura 2 Solar mantiene la misma duración de batería de 120 horas con una sola carga, sin incluir la energía solar y la regeneración solar 2:1 (lo que significa que obtienes dos horas de batería por cada hora de exposición al sol) que tenía la unidad original, y ha habido una revisión importante en todos los demás.

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La unidad ha sido rediseñada en un paquete más elegante y liviano; el antiguo dial digital desapareció y el hardware recibió una importante actualización.

En resumen, el Dura 2 Solar parece ser un paquete general mucho más premium que parece más capaz de luchar contra los grandes bateadores cuando se trata de las mejores computadoras para bicicletas.

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Otra cosa que ha cambiado es el precio: el Dura 2 tiene un precio de venta al público de $499 / £429 / €499, una buena cantidad más que el PVP de la unidad anterior de $249 y viene sin soporte.

La unidad utiliza un estándar horizontal de cuarto de vuelta (montaje Garmin), y la marca argumenta que la mayoría de los ciclistas ya tienen un soporte, o necesitan uno específico de todos modos para el manillar de su bicicleta.

Una opción de computadora y soporte está disponible por $549 / £479 / €549, y los soportes estándar y frontales están disponibles por $79 / £69 / €79.

La unidad estará disponible para su compra a partir del 27 de octubre. Entendemos que la unidad Coros Dura original se eliminará gradualmente a partir de este momento.

Tenemos todo lo que sabemos hasta ahora aquí en la computadora, así como nuestras primeras impresiones después de registrar algunos viajes con la nueva unidad.

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La nueva unidad se ve bastante elegante.

Fibra de carbono, aluminio y energía solar

El Dura 2 Solar luce radicalmente diferente a la unidad anterior; Ahora es más liviano que antes, pesa 99 gramos y utiliza una placa posterior de fibra de carbono T700 y una aleación de aluminio en su construcción.

La mitad frontal de la unidad es increíblemente delgada con solo 5,7 mm, mientras que los paneles de carga solar se han movido a la parte inferior de la computadora. Hay dos botones a cada lado del cuerpo de la computadora, así como un puerto de carga USB-C en el lado derecho. También hay dos nuevos botones hápticos que también se pueden encontrar en el panel solar.

La pantalla ahora es más grande; el Dura 2 tiene una pantalla táctil a color Sharp MIP (memoria en píxeles) de 3,5″, un aumento con respecto a la pantalla de 2,7″ de la unidad anterior. Coros ha proporcionado algunos detalles. La pantalla tiene una relación de aspecto de 17:9 y 201 píxeles por pulgada cuadrada.





Está esa delgada placa posterior de carbono

Al igual que la computadora Garmin Edge 1060 que se lanzó esta semana, la Dura 2 también tiene una función de control por voz. Al presionar ambos botones en el costado de la unidad se activa la función de control por voz, que se puede activar y desactivar.

La unidad, como era de esperar, es compatible con WiFi, ANT+ y Bluetooth y funciona con sistemas satelitales GPS, GLONASS, GALILEO, BDS y QZSS. La marca promete enrutamiento mejorado, mapeo de pantalla con pellizco para hacer zoom, alertas de ascenso y desvío fuera de línea.

Se pueden crear rutas en la aplicación complementaria Coros, que también admite un planificador de entrenamiento y funciones de análisis de métricas de entrenamiento.

También hay un timbre de bicicleta incorporado, funcionalidad de control de cámara y medios, y la capacidad de cargar en ChatGPT y Claude para análisis de entrenamiento.

El soporte para transmisiones Shimano y SRAM está integrado, y Coros dice que la compatibilidad con Campagnolo llegará a finales de año. También se pueden realizar conexiones de aplicaciones de terceros como Zwift, Wahoo, Strava, Ride with GPS, Komoot, TrainingPeaks y TrainerRoad.

Primeras impresiones del viaje

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He estado montando la Dura 2 por un tiempo y hasta ahora he registrado cinco horas en la unidad. Estéticamente, se ve muy bien, elegante y completamente moderno, el diseño de la carrocería, que es muy delgado a normal, tal vez parezca un poco desarticulado, pero eso es ser muy exigente.

En cuanto a la falta de un soporte incluido con la unidad, no veo ningún problema. La mayoría de los ciclistas ya tendrán un soporte tipo Garmin y, de todos modos, es probable que tengan sus propios soportes frontales específicos para bicicletas. En mi opinión, es una montura menos en la caja de repuestos.

Después de mi recorrido inicial de prueba, cargué completamente el Dura 2 y, para probar la batería, lo usaré sin recargarlo hasta que sea necesario.

Después de cinco horas de conducción y cinco días de uso, tengo un 92,9% de batería y un 0,9% de carga solar. Puede poner la unidad en modo de suspensión en unos tres segundos o apagarla por completo; Lo dejé dormido durante días seguidos.

He estado conduciendo con el brillo de la pantalla al máximo y con los sensores PM y HRM emparejados, para contextualizar. Parece seguro decir que la duración de la batería es considerablemente mayor que cualquier otra cosa en el mercado, como la unidad anterior.

Inicialmente, al desembalarlo, me decepcionó el brillo de la pantalla y la resolución general de la unidad, y noté que no era tan vívido ni brillante como el Karoo o los modelos premium de Garmin. En uso, esto ha sido un problema menor de lo que pensé que sería, y en exteriores con el brillo máximo de la pantalla, la pantalla es perfectamente aceptable para mí.

La unidad también es rápida, una de las principales quejas de mi colega Josh con respecto al Dura original fue que tenía un toque lento. La pantalla táctil es muy rápida y sencilla de usar, al igual que la interfaz de usuario general y la velocidad de procesamiento; No tengo problemas allí.

El diseño del mapa se ve muy bien, más claro que las unidades de Garmin para mí y está a la altura de las mejores unidades que existen. Sin embargo, todavía tengo que probar completamente las funciones de navegación.

Mis únicos otros problemas menores en este momento son que no puedo entender cómo obtener mi perfil de actividad en la carretera principal exactamente como lo quiero, y la pantalla de notificación de vuelta tarda demasiado en eliminarse, pero esas cosas se responderán a tiempo.

Ya estoy sonriendo por no tener que enchufarlo ni revisar la batería, y la unidad está demostrando ser muy capaz; También se ve muy bien montado en tus barras. Mire este espacio para una revisión completa.