'No es que pueda hacer nada al respecto. “No es mi trabajo, es su trabajo”, dice el británico mientras el ganador de la París-Roubaix se dirige a Cofidis Women

Zoe Bäckstedt y su padre Magnus Bäckstedt ya no trabajarán para el mismo equipo en 2025 después de que la ex ganadora de Paris-Roubaix dejara Canyon-SRAM zondacrypto y se uniera a Cofidis Women.

La pareja Bäckstedt unió fuerzas en el equipo alemán en 2023 después de que Zoe hiciera una transferencia a mitad de temporada desde EF Education-TIBCO-SVB y se uniera a Magnus, quien comenzó en Canyon-SRAM como director deportivo principal al comienzo de la misma temporada.

Con su temporada Elynor también compitiendo en un equipo diferente en UAE ADQ en 2025, la reacción de Zoe Bäckstedt solo fue positiva cuando su padre le informó que ya no serían compañeros de equipo.

“Me lo dijo hace un tiempo. En realidad, estaba de vacaciones, y me llamó y me dijo que no iba a trabajar tanto conmigo durante la temporada cruzada y que estaba cambiando de equipo. No es que puedo hacer cualquier cosa al respecto, no es mi trabajo, es su trabajo”, dijo Backstedt ciclismonoticias en el campo de entrenamiento de Canyon-SRAM en diciembre en Portugal.

“Cuando me enteré de que él también iba a Cofidis, me alegré mucho por él y es genial verlo trabajar, hablar francés todo el tiempo en las reuniones. Te sientas allí y lo miras en una reunión y su cerebro simplemente ( zumbando) y sale humo de sus oídos pensando en cosas. Creo que está feliz”.

Para Magnus Bäckstedt será un paso hacia abajo del nivel WorldTour al nuevo ProTeam de ciclismo femenino en Cofidis, pero estaba entusiasmado con el desafío cuando se anunció oficialmente a principios de diciembre.

“Cofidis es un equipo prestigioso, muy conocido en el mundo del ciclismo. El desafío con el equipo femenino es apasionante. Haré todo lo posible para contribuir y seguir construyendo un entorno favorable al desarrollo de las ciclistas”, afirmó.

“Quiero aportar mi experiencia, en las clásicas, por supuesto, pero también en todas las carreras a las que me pedirán que vaya para permitir que el equipo crezca y llegue al UCI World Tour”.

Bäckstedt comenzó a caer en desgracia antes del Tour de Francia femenino, que Canyon-SRAM y Kasia Niewiadoma ganaron sin él en el coche. Daniel Benson informó por primera vez las consecuencias en su Substack cuando el sueco reveló que los desacuerdos con el director del equipo, Ronny Lauke, sobre las tácticas lo llevaron a retirarse del Tour.

En la carrera fue reemplazado por el asistente eslovaco DS Adam Szabo, cuyo trabajo había sido principalmente con la generación Canyon-SRAM, el lado de desarrollo del equipo. Desde que se anunció la marcha de Bäckstedt, Lauke ha confirmado que Szabo dará un paso adelante.

“Hemos cambiado un poco la estructura, Adam (Szabo) se ha convertido en el director deportivo. Ha dirigido el equipo Generation durante los últimos tres años y ahora ha dado un paso adelante”, dijo Lauke ciclismonoticias.

“El objetivo es acercar el equipo de generación y el equipo WorldTour para que ambos trabajen más juntos y estén más alineados”.

Con la partida de Magnus Bäckstedt y la británica Dani Christmas también anunciando que se alejaría de Canyon-SRAM en noviembre, ha habido un gran cambio en la estructura del personal del actual equipo ganador del Tour de Francia Femmes.

“(Szabo) contará con la ayuda de Davide Arzeni, que viene de Valkar-Travel & Service, y del UAE ADQ, Steffen Radochla, que fue velocista en su carrera ciclista y ha trabajado para Bora-Hansgrohe y durante los últimos tres años con Ceratizit-WNT”, afirmó Lauke.

“Tenemos a André Schultze, que también trabajó anteriormente como director deportivo en Bora-Hansgrohe y ahora trabaja a tiempo parcial con nosotros desde hace dos años.

“Luego tenemos a Beth (Duryea), que a veces también está en el coche”, además de ser la directora de marketing y comunicaciones y responsable de prensa del equipo. “Pero sólo en muy raras ocasiones, y en la mayoría de los casos ella decide cuándo quiere estar porque tiene otras tareas. Esa es nuestra nueva estructura en el equipo del World Tour”.