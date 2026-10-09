La campeona mundial multidisciplinaria apuesta por su decimoquinto maillot arcoíris, con incertidumbre sobre Geerike Schreurs en un papel de co-liderazgo

No busque a Lorena Wiebes en Nannup este sábado para defender el título femenino de élite en el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI, ni al medallista de plata de élite masculino del año pasado, Frits Biesterbos, para intentar mejorar, pero sí observe cómo los uniformes naranjas de los Países Bajos pululan nuevamente, especialmente en el lado femenino.

El equipo trae un total de 16 corredores de élite a Australia Occidental, sólo uno menos que el país anfitrión, compuesto por siete mujeres que competirán el sábado en la carrera de 125,6 km y nueve hombres en la carrera de 144 km del domingo. Ausentes de las plantillas holandesas están Wiebes y Mathieu van der Poel, el campeón de élite masculino de grava de 2024.

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