La campeona mundial multidisciplinaria apuesta por su decimoquinto maillot arcoíris, con incertidumbre sobre Geerike Schreurs en un papel de co-liderazgo

No busque a Lorena Wiebes en Nannup este sábado para defender el título femenino de élite en el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI, ni al medallista de plata de élite masculino del año pasado, Frits Biesterbos, para intentar mejorar, pero sí observe cómo los uniformes naranjas de los Países Bajos pululan nuevamente, especialmente en el lado femenino.

El equipo trae un total de 16 corredores de élite a Australia Occidental, sólo uno menos que el país anfitrión, compuesto por siete mujeres que competirán el sábado en la carrera de 125,6 km y nueve hombres en la carrera de 144 km del domingo. Ausentes de las plantillas holandesas están Wiebes y Mathieu van der Poel, el campeón de élite masculino de grava de 2024.

La ciclista holandesa líder en cualquiera de las divisiones de élite por un maillot arcoíris es Marianne Vos. Ha competido dos veces en el campeonato más nuevo de la UCI y terminó en el podio en ambas ocasiones, con la victoria en 2024. Y es una de las favoritas en cualquier superficie, con 14 maillots arcoíris en cuatro disciplinas: ocho en ciclocross, además de un complemento de grava, carretera y pista.

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“En el momento en que la llamé por teléfono para contarle esto, me anunció que iría a entrenar en altitud, por lo que jugará con todo para el Campeonato Mundial de Gravel”, dijo el entrenador holandés Laurens ten Dam. ciclismonoticias.

“Además, en el momento en que le dije a Lorena que Marianne se iba, ella se puso muy feliz. Me dijo: 'Está bien, si puede llevarme la camiseta, sería fantástico'. Así que esperemos que crucemos los dedos por ese escenario”.

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El juego de los números ha ayudado a Holanda en los dos últimos Campeonatos del Mundo de Gravel: el año pasado las mujeres se llevaron dos medallas (oro para Wiebes, plata para Vos) y otras 10 entre las 20 primeras. El año anterior, cuando Vos ganó el título, Wiebes se llevó el bronce y Puck Pieterse fue cuarto.

Será un escenario interesante para el equipo holandés, que nuevamente trae a varios corredores con la capacidad de posicionar a Vos o ganar el título mundial directamente, sobre todo la especialista en tierra Geerike Schreurs. El año pasado, el equipo holandés persiguió un ataque tardío de su compatriota Shirin Anrooij y luego Wiebes superó a Vos en la lucha por el título. En el único enfrentamiento cara a cara entre Vos y Schreurs este año, en la carrera de grava Sea Otter Europe hace un mes, fue Vos quien tomó el sprint por el tercer lugar por delante de Schreurs. Sin embargo, la ciclista holandesa Larissa Hartog fue cuatro minutos más rápida y quedó segunda, detrás de la ganadora Rosa Klöser de Alemania.





Schreurs, que solía correr en la carretera, tiene solo una compañera de equipo Specialized Off-road en la carrera, la argentina Sofía Gómez Villafañe, y el dúo logró un doblete en Unbound Gravel, con Schreurs como subcampeona.

Schreurs ganó The Gralloch en la UCI Gravel World Series y otros cuatro eventos de la Gravel Earth Series por ese título general, por lo que queda por ver qué alianza se hará en Nannup.

Wiebes centrará la semana en el Tour de tres días de la isla Chongming y el Campeonato Mundial de Pista UCI, inmediatamente después en Shanghai. Van der Poel terminó su temporada con una medalla de bronce en la carrera en ruta del Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal.

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“La cuestión con el calendario del Mundial es que creo que para los hombres hay cuatro carreras ese fin de semana, como Lombardía, París-Tours, la carrera por etapas de China (Tour de Guangxi) y luego el fin de semana después de las dos largadas en Holanda (Chrono des Nations). Está tan ocupado para los equipos del WorldTour que les resulta difícil liberar corredores”.

Riejanne Markus, que corre para Lidl-Trek, fue séptima en el Mundial de Gravel UCI en 2024. Recientemente apoyó a Demi Vollering tanto en el Campeonato Mundial de Ruta como en el Campeonato Europeo de Ruta UEC, y estuvo en la línea de salida en la carrera femenina Tre Valli Varesine del martes.

Otros ahora especialistas en grava incluyen a Larissa Hartog, quien usó su victoria en The HIlls y su segundo puesto en The Traka 200 y The River para quedar segunda en la general de la Gravel Earth Series. Wendy Oosterwoud ganó Gravel Adventure y obtuvo otros 12 top 10 en carreras de la UCI Gravel World Series, mientras que Tessa Neefjes tuvo cuatro top 10 en carreras UCI GWS.

Se esperaba que las corredoras del equipo holandés llegaran a Australia el 7 de octubre, tres días antes de la carrera femenina de élite. Ten Dam retrasó su vuelo a Australia Occidental desde Eslovenia para completar sus funciones de entrenador en las carreras contrarreloj del Campeonato de Europa en ruta.

“Así que llegaré el viernes a la una de la madrugada y conduciré hasta Nannup. Luego saldré el lunes nuevamente, así que será un viaje corto para mí”, dijo.

La Federación Holandesa apuesta por los Campeonatos del Mundo, incluida la tierra, y alojará a los atletas y al personal de apoyo en varias casas, con hasta 30 camas. Vos, junto con su entrenador de Visma-Lease a Bike, Jan Boven, permanecerá con el equipo holandés durante unos días en Nannup.

Lista holandesa para el Campeonato Mundial UCI Gravel 2026

Mujeres de élite

Larissa Hartog

Markus Riejanne

Tessa Neefjes

Wendy Oosterwoud

Geerike Schreurs

Elisa Serne

Marianne Vos

Hombres de élite