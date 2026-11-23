Daan Depuydt, ganador de etapa del Tour de Limousin, de 23 años, es el noveno fichaje del equipo holandés de la temporada 2027

El equipo peor clasificado en el WorldTour el año pasado, Picnic PostNL, ha realizado muchos cambios en su plantilla la próxima temporada, con nueve caras nuevas y contando.

Se unirá al equipo holandés en su búsqueda de más éxitos en 2027 el corredor belga Daan Depuydt, procedente del equipo continental Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions.

El joven de 23 años, que anteriormente corrió a nivel amateur, disfrutó de varias carreras destacadas este año, incluida una victoria de etapa en el Tour de Limousin y tres resultados entre los 10 primeros en el Tour de Wallonie. Su ascenso al WorldTour ha sido rápido, ya que hace apenas unos años trabajaba como fontanero.

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Depuydt, que también hacía trabajos ocasionales como jardinero y electricista, dijo esporza que: “En realidad, nunca estuve realmente concentrado en conseguir un contrato profesional. Simplemente corrí porque lo disfrutaba”.

Principalmente corrió en bicicleta de montaña cuando era junior, consiguiendo cuatro títulos belgas antes de sufrir lesiones en la espalda. En la carretera, corrió en Bélgica con el equipo amateur VP Consulting antes de llamar la atención de Baloise-Het Poetsbureau, el equipo de Sven Nys, con una victoria de etapa en el Triptyque Ardennais en 2025.

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Comenzó a buen ritmo este año, siendo el Tour de Wallonie de junio solo la segunda carrera clasificada por la UCI de su carrera después de la Antwerp Port Epic en mayo.

“Estaba allí con las costillas rotas porque tuve una fuerte caída dos días antes de la primera etapa”, dijo. esporza. En agosto, tuvo otra gran carrera en Lemosín, donde terminó segundo el día inaugural antes de ganar la etapa 3.

“Después de mi segundo puesto en la primera etapa, quería ganar a toda costa una de las tres etapas restantes. Y en la tercera etapa conseguí el oro”, dijo.

“Después de la primera etapa, de repente comencé a recibir mensajes de los equipos. Pero nunca pensé que conseguiría un lugar, especialmente después de leer un artículo sobre cuántos corredores todavía estaban sin equipo para esta temporada”.

Soudal-QuickStep estuvo entre los equipos que mostraron interés, aunque ya estaban completos para 2027. Elegir Picnic PostNL fue una obviedad, dijo, a pesar de los recientes informes de una “cultura del miedo” en el equipo.

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“Cuando finalmente llegó el momento de firmar con Picnic PostNL, no tuve que pensarlo dos veces. Tuve una buena sensación desde el comienzo de nuestras conversaciones. Priorizan los intereses de los ciclistas y siempre están abiertos a recibir comentarios”, dijo.

“Claro, es un equipo estricto, pero nómbrame un equipo WorldTour que no lo sea. Como equipo, tienes expectativas de tus corredores, y viceversa. Esa dinámica puede – y debe – ser un poco estricta, siempre que se maneje de manera justa”.

Depuydt se ve a sí mismo como un pegador que sobresale en subidas más cortas y al mismo tiempo corre bien en un grupo pequeño. Espera correr en las pistas de entrenamiento de su casa en la Amstel Gold Race la próxima temporada y sueña con correr junto a su ídolo, Wout van Aert, un objetivo que demuestra lo lejos que ha llegado desde sus días de plomería.

“Me veo como un pegador. Las subidas cortas me van bien gracias a mi pasado como ciclista de montaña. Pero este año también he notado que soy rápido. No soy un velocista puro; soy demasiado liviano para eso. Pero después de una carrera dura, puedo terminar bien en un grupo reducido”, dijo.

“Nunca he corrido una carrera con Wout. Creo que sería genial si eso sucediera el año que viene. Si estamos juntos al inicio de una carrera, buscaré a Wout y viajaré detrás de él un rato para verlo”.

“Si pudiera seguirlo un rato en una escalada, sería un gran sueño hecho realidad”.

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