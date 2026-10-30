La corredora brasileña Gabriela Guerra se une al equipo francés con un contrato de dos años


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Cofidis ha anunciado el fichaje de la dos veces subcampeona del Mundial de Esports Gabriela Guerra.

El brasileño, que ganó la medalla de plata en los Mundiales de 2024 y 2025, se unió al ProTeam francés con un contrato de dos años.

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