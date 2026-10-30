La corredora brasileña Gabriela Guerra se une al equipo francés con un contrato de dos años

Cofidis ha anunciado el fichaje de la dos veces subcampeona del Mundial de Esports Gabriela Guerra.

El brasileño, que ganó la medalla de plata en los Mundiales de 2024 y 2025, se unió al ProTeam francés con un contrato de dos años.

Al anunciar el fichaje, Cofidis comparó la vida del jugador de 32 años con una serie de televisión. Ex patinadora, se mudó de Brasil a Alemania y luego se dedicó al ciclismo de montaña. En los últimos años, se dedicó al ciclismo electrónico en Zwift, dirigió un canal de YouTube que muestra su carrera deportiva y se ha convertido en una de las mejores corredoras virtuales del mundo.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Guerra se dedicó al ciclismo de ruta en septiembre pasado y se unió al equipo continental alemán Wheel Divas. Este año participó en varias carreras de un día, entre ellas Binche-Chimay-Binche, el GP de Stuttgart femenino y la carrera francesa 1.2, la Mirabelle Classic, que ganó.

“Tengo mucha curiosidad y muchas ganas de unirme a Cofidis. Quiero saber si puedo transferir mis puntos fuertes del ciclismo electrónico a la carretera”, afirmó Guerra.

te puede gustar



Cédrine Kerbaol refuerza el núcleo escalador del SD Worx-Protime con un contrato de dos años con la selección holandesa



Fem van Empel lidera el equipo de ciclocross Specialized TMRW que “abrirá nuevos caminos para la próxima generación” de talentos de la carretera



Canyon-SRAM fortalece la alineación de sprint y Classics con el fichaje de Georgia Baker

“Las pocas carreras en las que participé hacia el final de la temporada me dieron confianza y llamaron la atención de Cofidis. Es un desafío que tengo muchas ganas de afrontar. No tengo ningún temor especial, solo un enorme entusiasmo.

“No veo la hora de empezar la temporada, dar lo mejor de mí, ayudar al equipo y descubrir el más alto nivel de las carreras en carretera. ¡Será un desafío fantástico!”

Guerra se une a una lista cada vez mayor de los mejores corredores de deportes electrónicos que se unen a las filas profesionales de la ruta, incluidos Jason Osborne, Jay Vine, Ella Harris, Neve Bradbury, Mattia Gaffuri y los últimos ganadores de la Academia Zwift, Emily Dixon y Noah Ramsay.

“Estamos muy entusiasmados y emocionados de ver cómo Gabriela asumirá este increíble desafío”, dijo el director deportivo de Cofidis, Raphael Jeune.

“Hacia el final de la temporada, demostró una verdadera determinación para triunfar, así como algunas cualidades muy prometedoras en la carretera. Naturalmente, esto hace que tengamos muchas ganas de trabajar con ella de cara a la próxima temporada.

“Haremos todo lo posible para ayudarla a progresar en las clasificaciones y mostrarnos el mismo nivel de habilidad en la carretera que ha demostrado en los deportes electrónicos, donde es medallista de plata mundial. ¡Estamos ansiosos por verla competir en sus próximas carreras con la camiseta Cofidis!”

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.