El gerente del equipo revela planes fallidos para firmar a Juan Ayuso y Alexandr Vlasov para 2025

El gerente del equipo XDS Astana de larga data Alexandr Vinokourov ha emitido una advertencia de que el equipo necesitará permanecer en el WorldTour para su nuevo ciclo de cuatro años en 2026 para continuar.

En una importante entrevista con L'équipeVinokourov dijo que el nuevo patrocinador chino XDS quería seguir respaldando al equipo en los próximos años.

Pero advirtió que su supervivencia dependía de permanecer en el mundo, algo que, a medida que avanzan la clasificación actual, permanece muy en equilibrio, con XDS Astana en el puesto 21 en el ranking de UCI y bien a la deriva de los últimos 18 lugares que garantizan automáticamente Admisión a la mesa superior del ciclismo.

Vinokourov permaneció optimista sobre las posibilidades del equipo de revivir sus fortunas, señalando nuevos fichajes como Wout Poels y Sergio Higuuita para tratar de obtener más puntos. Sin embargo, sus planes para traer a Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe y Juan Ayuso (Emirates del equipo de EAU) al equipo no lograron hacer ejercicio.

“Somos realistas, hay dos o tres equipos en este momento que tienen los mejores corredores en el pelotón, por lo que tenemos que adaptarnos”, dijo Vinokourov L'équipe.

“Traté de convencer a Mauro Gianetti (director del equipo Emirates-XRG de EAU) para que me permita comprar a Juan Ayuso, no creo que eso hubiera afectado a EAU demasiado porque tienen suficientes corredores de estrellas para ganar en todas partes.

“Nos hubiera gustado haberlo tenido, pero sin el acuerdo de su gerencia, eso no fue posible. También estábamos siguiendo el rastro de Vlasov para que volviera a nosotros, y podríamos haberlo hecho si Evenepoel hubiera firmado Con Red Bull;

Cuando se trataba de describir la temporada anterior de Astana, el ex campeón olímpico no obtuvo ningún golpe, diciendo que el único éxito clave había sido la victoria récord de Mark Cavendish en la 35ª Gira de Francia. Sin embargo, más allá de eso, lo calificó directamente como “claramente una temporada de mierda, de lo contrario no tendríamos 5,000 puntos UCI (para recuperar una posición de WorldTour garantizada para 2026 – ed.) Para tratar de regresar”.

Vinokourov negó los rumores de que el presupuesto anual del equipo de XDS Astana ahora tenía más de € 50 millones, diciendo que actualmente era menos de 30 millones. Sin embargo, todavía le había permitido firmar ciclistas de alto rango, incluidos Higuita, Poels, Fausto Masnada, Clément Champoussin y Diego Ulissi.

También reveló que el equipo estaba utilizando un analista de datos para calcular qué carreras eran las mejores para que obtuvieran puntos UCI. En el recorrido bajo el equipo anotó 30, aunque tuvieron más suerte en el GP Castellón y Clàssica Valenciana, acumulando 315 puntos a través de dos podios y varios lugares menores en la pareja de carreras españolas.

“No tenemos un jinete para ganar una clasificación general en una carrera de tres semanas, pero podemos tratar de lograr algunos golpes importantes”, dijo Vinokourov.

“Hemos trabajado mucho en la cuestión de los cursos más beneficiosos para nosotros gracias a un programa de software realizado por nuestro analista de datos que nos dice que vayamos a tal y tal carrera dependiendo de la profundidad del campo y la probabilidad de obtener más o menos puntos “.

Citó el Volta Ao Algarve como un caso en el que la presencia de Jonas Vingegaard (Visma-Lrease A Bike), Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y EAU reducirían sus posibilidades de éxito.

Cuando se le preguntó si el respaldo de los patrocinadores chinos en 2026 dependía de su presencia continua en el mundo, en lugar del apoyo financiero, Vinokourov señaló la imagen más grande, sobre la cual permaneció resueltamente optimista.

“No tenemos otra opción, tenemos que permanecer en el mundo para continuar sobreviviendo”, dijo. “Estoy convencido de que podremos revertir la tendencia y encontrar nuestro lugar entre los mejores.

“Fue muy buena suerte cruzarse con XDS. Están celebrando su 30 aniversario y este es el 20 del equipo, por lo que es un buen matrimonio”.