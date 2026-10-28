Junior Ezra Bateman fue más rápido que el campeón élite Ed Laverack

El tiempo más rápido del día en el Campeonato Británico de Escalada en Colina del domingo no lo estableció el campeón de élite, sino el junior de Decathlon CMA CGM, Ezra Bateman, de 16 años, quien subió la subida de 6,6 km en Somerset más rápido que nadie.

Bateman, que corre para el equipo U19 de Decathlon, detuvo el cronómetro en 14:31.9, fracciones de segundo más rápido que el corredor de élite más rápido, Ed Laverack, que completó la subida en 14:32.1, así como el prolífico escalador Andrew Feather.

El junior, Oliver Swinburn, segundo clasificado, también marcó un tiempo tremendamente rápido, más rápido que todos los corredores de élite excepto Laverack y Feather, logrando el cuarto mejor tiempo del día.

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Sin embargo, a pesar de ser el piloto más rápido del día, Bateman no se llevará a casa la camiseta de campeón nacional de élite, ya que las reglas del Road Time Trials Council (RTTC) son claras en cuanto a que los corredores solo son elegibles para el título en la categoría en la que ingresaron.

Aunque todos los corredores de todas las categorías de todos los grupos de edad, paraciclismo, mujeres y abierto (las carreras en el Reino Unido no tienen una categoría masculina sino una “abierta”) corrieron en la misma subida, las carreras no fueron exactamente iguales, y el clima cambió dramáticamente a lo largo de las varias horas de carrera. Los juniors corrieron en seco, mientras que Laverack y Feather se enfrentaron a la lluvia, por ejemplo.

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“Para ser honesto, no, porque es una categoría diferente”, dijo Bateman. El continente británico cuando se le preguntó si sentía que debería haberse llevado a casa el título abierto.

“Aunque marque el mejor tiempo, las dos categorías son diferentes”, continuó, aunque personalmente se mostró muy satisfecho de haber vencido al famoso escalador Ed Laverack.

“Se siente una locura. Honestamente, no me lo esperaba, así que no estoy muy seguro de qué decir. No lo vi venir. Esperaba que (Laverack) me ganara aquí. Pero estoy bastante feliz”.

Hay algunos campeonatos que tienen excepciones a esta regla, como el Campeonato Británico de Descenso de Mountain Bike, que establece que el corredor más rápido del día, ya sea junior o élite, obtendrá el título nacional general.

Sin embargo, no existe tal regla en los eventos RTTC, donde los corredores solo son elegibles para el título en la categoría en la que se ubican.

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Este problema se evita en la mayoría de los demás campeonatos, como en carretera, donde los pilotos junior casi siempre completan un recorrido más corto que el de élite.

El ex campeón mundial juvenil Harry Hudson anteriormente estableció tiempos juveniles que lo habrían llevado al podio élite, lo que generó cierto debate sobre cómo funcionan las categorías (con menores de 23 años, por ejemplo, compitiendo con élites) y que Bateman consiga el tiempo más rápido seguramente alimentará ese debate.

Aunque no se llevará a casa la camiseta abierta, conseguir el título junior y el tiempo más rápido sigue siendo un resultado enormemente impresionante para Bateman, que está en el camino de desarrollo de Decathlon pero no ha confirmado dónde competirá en 2027.

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