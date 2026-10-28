Junior Ezra Bateman fue más rápido que el campeón élite Ed Laverack


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El tiempo más rápido del día en el Campeonato Británico de Escalada en Colina del domingo no lo estableció el campeón de élite, sino el junior de Decathlon CMA CGM, Ezra Bateman, de 16 años, quien subió la subida de 6,6 km en Somerset más rápido que nadie.

Bateman, que corre para el equipo U19 de Decathlon, detuvo el cronómetro en 14:31.9, fracciones de segundo más rápido que el corredor de élite más rápido, Ed Laverack, que completó la subida en 14:32.1, así como el prolífico escalador Andrew Feather.

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