“Tal vez sólo use la camiseta en casa porque aún no hemos decidido qué haré a continuación, pero pase lo que pase, la usaré”, dice el hombre de 36 años.

Tan pronto como Eslovenia fue anunciada como sede del Campeonato de Europa de la UEC en 2026, se esperaba que destacara su ascenso a la cima del ciclismo, con una población de sólo 2 millones representada por el mejor corredor del mundo, Tadej Pogačar, que desempeñará el papel de protagonista.

Pero después de que su superestrella local tuvo su temporada y las esperanzas de un regreso soñado a casa en Eslovenia terminaron con un accidente en la Vuelta a España, los primeros 13 eventos del campeonato no fueron exactamente como estaban planeados.

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