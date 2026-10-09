“Tal vez sólo use la camiseta en casa porque aún no hemos decidido qué haré a continuación, pero pase lo que pase, la usaré”, dice el hombre de 36 años.

Tan pronto como Eslovenia fue anunciada como sede del Campeonato de Europa de la UEC en 2026, se esperaba que destacara su ascenso a la cima del ciclismo, con una población de sólo 2 millones representada por el mejor corredor del mundo, Tadej Pogačar, que desempeñará el papel de protagonista.

Pero después de que su superestrella local tuvo su temporada y las esperanzas de un regreso soñado a casa en Eslovenia terminaron con un accidente en la Vuelta a España, los primeros 13 eventos del campeonato no fueron exactamente como estaban planeados.

Sin medallas, sin top cinco y solo cuatro top 10 en contrarreloj individuales y carreras en ruta dejaron a Eslovenia en busca de un salvavidas, que tomó la forma del predecesor de Pogačar, Primož Roglič, quien durante mucho tiempo ostentó el título de mejor corredor de Eslovenia a finales de la década de 2010 y principios de la de 2020.

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Y en el decimocuarto intento, y con Roglič retrocediendo años con un inmenso esfuerzo contrarreloj en Šenčur, los anfitriones finalmente consiguieron su medalla, y fue oro para el jugador de 36 años, que deleitó a las multitudes que lo han apoyado durante la última década en el WorldTour para ganar el título europeo.

“Es para mí, pero creo que también es para toda la gente, todos estos días, no sólo hoy. Todas las personas que hacen posible que se celebre este campeonato en Eslovenia. Así que creo que es hermoso terminar este evento para todos nosotros”, dijo Roglič en su breve entrevista, con todas las emociones presentes cuando habló con los medios eslovenos.

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“No he ganado muchas veces en casa; definitivamente lo recordaré por el resto de mi vida. Simplemente intenté llegar del punto A al punto B lo más rápido posible”, dijo. RTVSlo.

Roglič intentó empaparse de la presentación en el podio, con grandes aplausos y el himno nacional esloveno sonando por primera vez en estos campeonatos; solo pudo describir el tiempo en el escenario como “demasiado corto”, mientras sonreía de oreja a oreja mientras celebraba su característico salto de esquí.

“Estás ahí y quieres recoger esos sentimientos, intentas recordarlos, pero todo pasa muy rápido. Pero lo mejor es cuando escuchas el himno esloveno y puedes cantarlo. No piensas en nada, simplemente te alegras y cantas el himno”.

En 2027, aún no se conoce el equipo del veterano Roglič, por lo que, si bien será el propietario de la icónica camiseta la próxima temporada, aún no puede estar seguro de cuándo el mundo del ciclismo volverá a verlo en acción.

“Es bonito, tal vez sólo lo use en casa. Porque todavía no hemos decidido qué haré a continuación, pero pase lo que pase, lo usaré”, dijo Roglič: “Sería difícil imaginar un final de campeonato mejor”.

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Roglič también reveló que su radio no funcionaba durante su esfuerzo y les dijo a los organizadores que “no tenía mi radio. Se disparó probablemente en el primer kilómetro de la carrera, así que estaba completamente perdido, simplemente lo hice según mis sentimientos. Pero definitivamente puse todo en la carretera y, afortunadamente, fue suficiente. Así que estoy muy feliz”.

Al fin y al cabo, conocía bien este circuito, ya que ya había impresionado en la carrera en ruta: “He conocido bien el circuito en los últimos días. Možjanac no decepciona. Esta vez también fue difícil. En la segunda parte hubo un rápido descenso y una dura lucha con el viento en los últimos kilómetros hasta la meta”.

Roglič podía confiar en sus sensaciones para cerrar el círculo y ganar este título europeo de contrarreloj 10 años después de ganar su primera contrarreloj como profesional en el Giro de Italia de 2016. Y todo este éxito se produjo después de que hizo un viaje milagroso para recuperar toda su fuerza después de ser atropellado por un conductor en julio y recuperarse para ocupar el segundo lugar en la general de la Vuelta.

Dondequiera que Primož Roglič termine ejerciendo su oficio en 2027, es seguro decir que el ciclista ultrapopular no mantiene su lugar en el deporte solo como anuncio publicitario: sigue siendo uno de los mejores ciclistas del mundo y sería de gran valor para quien lo contrate.