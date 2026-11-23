Mark Cavendish, Annemiek van Vleuten, Greg LeMond y Elisa Longo Borghini también formarán parte de la delegación ciclista que asistirá al evento del 23 de noviembre.

Una gran cantidad de representantes del mundo del ciclismo, incluidos Demi Vollering, Eddy Merckx y Paul Seixas, asistirán a una audiencia con el Papa León XIV en el Vaticano la próxima semana.

El presidente de la UCI, David Lappartient, describió el evento del 23 de noviembre como “una oportunidad para fortalecer el compromiso del ciclismo, como deporte, para promover la paz y el diálogo intercultural entre los pueblos”.

El Dicasterio para la Cultura y la Educación y la asociación polideportiva del Vaticano organizan la audiencia en colaboración con la UCI.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Los campeones pasados ​​y presentes de las Grandes Vueltas se encuentran entre un grupo de más de 100 “distinguidos invitados” que asisten, además de los organizadores de todas las Grandes Vueltas masculinas y femeninas y otras carreras, y representantes de varias federaciones ciclistas.

A Vollering, Merckx y Seixas se unirán una gran cantidad de ciclistas de ruta actuales y anteriores, incluidos Bernard Hinault, Annemiek van Vleuten, Greg LeMond, Elisa Longo Borghini, Francesco Moser, Miguel Indurain, Jeannie Longo, Vincenzo Nibali, Chris Froome y Mark Cavendish.

te puede gustar





Marianne Vos, Lotte Kopecky, Mathieu van der Poel y Maddy Nutt se encuentran entre las estrellas que encabezarán Rouleur Live en Londres





Tadej Pogačar y Demi Vollering encabezan las nominaciones al Vélo d'Or: ¿quién obtendría su voto?





'No podemos seguir aceptando el hecho de que los muchachos se lesionen o literalmente mueran': los ciclistas realizan una notable protesta en Il Lombardia mientras Evenepoel pronuncia un discurso sobre seguridad

También asistirán el múltiple campeón mundial de paraciclismo Ricardo Ten Argilés, la múltiple campeona mundial de BMX Mariana Pajón y la ciclista ucraniana Anna Kolyzhuk, quien sufrió una grave lesión en la columna en un choque durante una carrera este año.

Antes del evento, Lappartient “destacó las raíces históricas de larga data entre el ciclismo y la Iglesia católica, desde las carreras organizadas por comunidades parroquiales y equipos ciclistas inspirados en los valores del Evangelio, hasta los diversos encuentros con los Papas a lo largo del siglo XX y el reciente paso del Giro de Italia por el Vaticano durante el Jubileo de 2025”.

En el evento, el Papa León XIV recibirá una audiencia con los ciclistas antes de que la UCI done simbólicamente varias bicicletas a Caritas Roma, una organización caritativa fundada por la Conferencia Episcopal de Italia.

La audiencia no es la primera vez que el Papa y el mundo del ciclismo se reúnen. En 2025, el Papa bendijo al pelotón antes de la etapa final del Giro de Italia, que comenzó en el Vaticano. El escenario estaba dedicado al Papa Francisco, fallecido en abril.

Varios otros Papas se han dirigido al Giro en el pasado, incluido el Papa Pablo VI en 1964 y el Papa Juan Pablo II en 2000. El Papa Juan Pablo II también ofreció su apoyo al equipo ciclista Amore e Vita en las décadas de 1990 y 2000.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.