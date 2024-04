El fabricante Castelli ha presentado hoy una nueva chaqueta Gabba, la Gabba R, con los ciclistas del equipo Soudal-QuickStep reportadamente vistiendo durante el reconocimiento del curso París-Roubaix.

El nombre “Gabba” tiene un estatus casi inigualable cuando se trata de ropa de carrera para mal tiempo. Se sitúa junto a Shakedry en una categoría reverenciada. La chaqueta original Castelli Gabba fue verdaderamente un cambio de paradigma en cuanto a cómo se vestían los corredores cuando los elementos se cerraban, tanto que los equipos no patrocinados por Castelli las comprarían a precio completo y taparían los logotipos.

Aunque la Gabba ha experimentado diversas iteraciones y divisiones en otras líneas como el Perfetto, la fórmula general ha permanecido más o menos sin cambios; un jersey bloqueador de viento y resistente al agua que respira bien y te mantiene caliente incluso si te mojas. Si no has tenido el placer de usar uno, realmente son algo impresionante, y la analogía más cercana es que se siente como llevar neopreno muy delgado. Todavía tengo mi Gabba original en un colgador casi 8 años después de comprarlo, y todavía se mantiene en pie entre chaquetas mucho más jóvenes.

Ahora, sin embargo, Castelli ha sacado una chaqueta completamente diferente a la línea Gabba: la Gabba R, donde la R sorprendentemente significa ‘racing’. A diferencia de la Gabba y muchas de las chaquetas Perfetto, es una prenda basada en membrana en lugar de ser simplemente resistente al agua.

Al igual que la gran mayoría de las mejores chaquetas impermeables para ciclismo, utiliza una membrana de poliuretano, ya que las chaquetas hoy en día no pueden usar PFAS, o sustancias per- y poli-fluoroalquil (esencialmente sustancias que utilizan flúor para ti y para mí, o los llamados químicos para siempre). Sin embargo, a diferencia de cualquier chaqueta de membrana de PU que hayamos visto antes, la Gabba R tiene el ajuste de un jersey de carrera; es totalmente ajustada.

Los detalles

La Gabba R es, según Castelli, “funcionalmente impermeable”. Tiene una cabeza hidrostática de 5,000 mm, que está 5,000 por debajo de lo que se necesita para considerarse “totalmente impermeable”. Las costuras, también, no están selladas con cinta para mantener la elasticidad y el ajuste. Parece que Castelli prefiere el ajuste y la transpirabilidad sobre hacer que una prenda sea absolutamente impermeable al ingreso de agua. Si alguna vez has usado una chaqueta Shakedry, la apariencia de una prenda sin película no será nueva para ti, pero aquí la chaqueta es claramente mucho más elástica, combinada con una tela de respaldo elástica.

Este ajuste ajustado tiene el efecto, según Castelli, de hacer que la Gabba R sea más aerodinámica que el traje de skinsuit de contrarreloj Sanremo de la marca en algunas situaciones. En una posición de carretera, es aproximadamente un 1% más rápido, mientras que en una posición extremadamente agresiva, es alrededor de un 1% menor. En comparación con el resto de la gama de mal tiempo de la marca, es más rápido en general; una mejora del 2.5% sobre el Gabba RoS, una mejora del 3.5% sobre el Perfetto RoS y, crucialmente, una mejora del 4.5% sobre la chaqueta de lluvia Slicker.

Al igual que con las chaquetas Gabba últimamente, hay tanto una versión de manga corta como una de manga larga, con la versión corta diseñada para combinarse con los calentadores de brazos Nano Flex de la marca. Los bolsillos traseros son de malla sobre la membrana con un respaldo de malla también, para evitar que el agua se acumule y también para evitar que las manos se peguen a la película. La versión de manga larga también cuenta con una tela exterior en los antebrazos, nuevamente para evitar que la película se adhiera al agarrar cosas de tus bolsillos.

La membrana de PU es, según Castelli, “órdenes de magnitud” más transpirable que otras, pero también no es tan transpirable como la ahora extinta Shakedry. La cifra que ha dado para la transpirabilidad es de 20,000 g/m2, que es más o menos igual que otras membranas de PU sobre el papel, pero existe la posibilidad de que el ajuste ajustado pueda actuar como un factor modificante.

Al igual que con cada chaqueta nueva sin PFAS que he probado, parece que el DWR libre de PFC simplemente no se mantendrá frente a la exposición prolongada de la misma manera que lo hará uno basado en flúor. Clips que Cyclingnews ha visto de Kasper Asgreen entrenando en una unidad de prueba muestran que la superficie exterior se moja, pero esto, lamentablemente, es algo normal, y es más o menos imposible de contrarrestar con tratamientos químicos libres de flúor.

Afortunadamente para ti, también he tenido en mis manos una unidad de prueba durante un tiempo antes del lanzamiento, y la he estado usando en un clima bastante horrendo, así como en días soleados también. Debo decir que estoy realmente impresionado. Dirígete a mi revisión de Gabba R para conocer todos los detalles jugosos..