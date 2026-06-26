Guía equipo por equipo del Tour de Francia – Formación, líderes y ambiciones de cada equipo en la lista de salida. El Tour de Francia es una de las competiciones más importantes del mundo del ciclismo. Cada año, los mejores equipos y corredores se preparan para enfrentarse en esta emocionante carrera de tres semanas por las carreteras de Francia.

En esta guía, analizaremos a cada equipo participante en el Tour de Francia 2022. Examinaremos su alineación, sus líderes y sus objetivos para la carrera. Desde los equipos más grandes y poderosos hasta los underdogs que buscan dar la sorpresa, repasaremos todo lo que necesitas saber sobre los participantes en esta edición del Tour de Francia.

Con un recorrido desafiante que incluye montañas, llanos y contrarrelojes, el Tour de Francia es una verdadera prueba de resistencia y habilidad para los ciclistas. Cada equipo tiene sus propias fortalezas y estrategias, y en esta guía descubrirás cómo se preparan para enfrentarse a los retos que les esperan en la carretera.

Sigue nuestro análisis detallado de cada equipo y conoce a los protagonistas del Tour de Francia 2022. Desde los favoritos para la clasificación general hasta los sprinters que buscarán brillar en las etapas llanas, te mantendremos informado de todo lo que sucede en la carrera más importante del calendario ciclista. ¡No te pierdas ni un solo detalle!.