Uno de los eventos femeninos más antiguos en el calendario, el Trofeo Alfredo Binda – Commune di Cittiglio, es también uno de los raros eventos de un día de la primavera donde SD Worx-Protime no ha dominado los resultados en los últimos años. Durante tres años consecutivos, la carrera Women’s WorldTour, que tuvo lugar por primera vez hace 50 años, ha sido el dominio del equipo Lidl-Trek.

El año pasado fue Shirin van Anrooij quien se llevó los honores para el equipo con un ataque en solitario, mientras que Elisa Balsamo se quedó con el segundo puesto en el emocionante sprint del grupo perseguidor. Esa velocidad final fue clave para la victoria del equipo en 2022, cuando Balsamo triunfó en un sprint reducido, y en 2021 fue Elisa Longo Borghini con una victoria en solitario.

La pregunta ahora es si el equipo podrá reclamar su primera victoria en la Women’s WorldTour del año para hacerlo cuatro veces seguidas en Cittiglio en 2024.

Una vez más, hay múltiples opciones para cubrir los escenarios habituales de una victoria en solitario o un sprint en grupo reducido. Las ganadoras de los dos últimos años, Van Anrooij y Balsamo, se alinean con un poderoso equipo detrás de ellas, pero también hay muchas otras que han demostrado tener la capacidad de interrumpir el dominio de Lidl-Trek.

SD Worx-Protime, por ejemplo, contará con Elena Cecchini y Chantal van den Broek-Blaak, según la lista de salida preliminar, mientras que Puck Pieterse de Alpecin Deceuninck vendrá con el maillot de líder de la categoría de juventud en la Women’s WorldTour. Se espera que el UAE Team ADQ entre con el fuerte dúo de Sofia Bertizzolo y Silvia Persico, mientras que Soraya Paladin de Canyon-SRAM verá si puede continuar, o incluso mejorar, su racha de resultados entre los primeros cinco puestos.

El próximo punto de inflexión en la Women’s WorldTour se acerca rápidamente, por lo que es hora de que Cyclingnews analice a los favoritos, así como a algunos de los outsiders, en la carrera de 140km que se celebrará el domingo 17 de marzo.

La imprevisibilidad del Trofeo Alfredo Binda, con sus dos subidas tempranas después de partir desde Maccagno y luego la combinación repetida cuatro veces de Casalzuigno y Orino, significa que para tener la mejor oportunidad de ganar un equipo debe cubrir todas sus bases. Lidl-Trek ciertamente ha hecho eso. El equipo ha reunido un grupo que incluye a las dos últimas ganadoras de la carrera, Shirin van Anrooij, quien ganó en solitario en 2023, y Elisa Balsamo, quien se llevó la victoria en 2022 en un sprint reducido.

Fue apenas la segunda carrera de la temporada de ruta de Van Anrooij cuando celebró su primera victoria en la Women’s WorldTour en la línea de meta en Cittiglio el año pasado. En 2024, apuntará a la carrera con una preparación ligeramente más larga, habiendo comenzado su temporada en Setmana Valenciana, donde llegó en el décimo puesto en la clasificación general y se llevó la clasificación de juventud.

Van Anrooij ha mostrado signos de tener la forma necesaria para montar una defensa formidable de su título, con un quinto puesto en Strade Bianche y un ataque en cuarta posición en Omloop Het Nieuwsblad.

Balsamo, también, está claramente en buena forma después de comenzar su temporada con un par de victorias de etapa en Setmana Valenciana y un segundo lugar en Ronde van Drenthe detrás de Lorena Wiebes (SD Worx-ProTime). Dada la fuerza y la forma evidente del dúo de Lidl-Trek que llevan a la carrera, además del hecho de que también cuentan con otras cartas poderosas – Brodie Chapman, la bicampeona Lizzie Deignan, Gaia Realini y Amanda Spratt – una cuarta victoria consecutiva parece ser una distinta posibilidad.

A menudo es un juego de elegir cuál ex ganadora de SD Worx-Protime podría ser la carta principal del equipo para una carrera al reducir la lista de favoritos para una carrera de la Women’s WorldTour, tal ha sido la fuerza del equipo en las últimas temporadas. Sin embargo, el Trofeo Alfredo Binda resulta ser una rara carrera donde el equipo no tiene en su roster una lista de ganadoras recientes. De hecho, el equipo holandés no ha celebrado una victoria en Cittiglio desde 2016 cuando Lizzie Deignan, quien ahora corre para Lidl-Trek, se llevó la victoria por segundo año consecutivo vistiendo los colores de Boels-Dolmans.

El mejor rendimiento de SD Worx-Protime en la carrera en los últimos seis años ha sido de Chantal van den Broek-Blaak, con un segundo puesto en la edición de 2018 y un cuarto lugar en 2022. Sin embargo, al regresar después de un año fuera del pelotón, no sería sorprendente que le tomara un poco más de tiempo alcanzar su máximo nivel de competición esta temporada, pero hay otra corredora del equipo que también estuvo justo detrás de ella en esa edición de 2022.

Para Elena Cecchini, el Trofeo Alfredo Binda es una carrera donde regularmente se ha encontrado entre las primeras en la clasificación. Sus cinco puestos entre los diez primeros incluyen un trío de quintos lugares, el más reciente en 2022, que también fue la última vez que compitió en el evento. La ciclista de 31 años ha comenzado claramente la temporada con un invierno fuerte detrás de ella, logrando un par de resultados entre los diez primeros en etapas en Setmana Valenciana cuando comenzó a competir.

Si recibe una oportunidad en el Trofeo Alfredo Binda, Cecchini podría ser la corredora que lleve al equipo de vuelta al podio en la histórica carrera italiana.

Cuando Balsamo ganó el Trofeo Alfredo Binda en un sprint reducido en 2022, fue Sofia Bertizzolo quien lideró la persecución, logrando el segundo puesto. La carrera ha sido un punto fijo en su temporada desde que la italiana de 26 años se convirtió en profesional en 2016. La combinación de subidas y bajadas con un sprint rápido es exactamente donde Bertizzolo brilla, y es el tipo de terreno que le ha llevado a la victoria en las recientes temporadas.

Este año, también, ha tenido un fuerte inicio para asegurarse de estar en plena forma para la primavera, comenzando el año en Australia y llegando dos veces al podio en el Santos Tour Down Under, así como ganando un criterium, el Geelong Classic. La construcción más larga podría ser una ventaja para Bertizzolo este año, sin embargo, no será la única carta que el equipo pueda jugar.

Las dos últimas veces que Silvia Persico ha competido en el Trofeo Alfredo Binda, se ha unido al grupo delantero, terminando sexta en 2023 y octava en 2022, lo cual es una buena señal de lo que puede lograr con su renovado enfoque en victorias en etapas y carreras de un día en la carretera en 2024.

La corredora de 26 años ha dejado de lado sus ambiciones en cyclocross y carreras por etapas para centrarse en los Juegos Olímpicos, y las Clásicas de Primavera están entre sus primeros objetivos. El Trofeo Alfredo Binda bien podría ser un buen indicador para ver cómo está progresando su trabajo con el nuevo entrenador Luca Zenti, con señales ya de que la construcción va por buen camino después de un 14º puesto en Strade Bianche y un octavo en el Trofeo Oro a principios de este mes.

Puck Pieterse ya nos ha mostrado lo poderosa que puede ser en el ciclismo de montaña y ciclocross, con un tercer puesto en la carrera élite en los últimos Campeonatos del Mundo de Mountain Bike y Ciclocross. Su breve incursión en la carretera en 2023 también dejó en claro que sus habilidades se extienden a una tercera disciplina del ciclismo, con la corredora logrando un quinto puesto en Strade Bianche el año pasado.

No sorprendentemente después de ese primer intento, Pieterse decidió participar en más carreras de ruta este año y la joven de 21 años ya ha subido al podio en la Women’s WorldTour. Pieterse comenzó con puestos entre los diez primeros en Omloop Het Nieuwsblad y Omloop van het Hageland esta temporada, y luego fue 13ª en Strade Bianche antes de ayudar a animar Ronde van Drenthe. Primero, realizó un ataque que dejó atrás a un fuerte grupo de ocho corredoras, y luego, cuando eso fue neutralizado, aún logró terminar tercera en el sprint cuesta arriba.

Es un poderoso indicador de que la corredora está alcanzando su mejor momento en la carretera también, así que estén atentos el domingo cuando Pieterse se alinee con el maillot azul de líder de la clasificación de la juventud de la Women’s WorldTour..