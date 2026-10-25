Los organizadores del Tour de Francia responden que la carrera tiene que evolucionar al mismo ritmo que el ciclismo femenino

La líder y ganadora de etapa del Tour de Francia Femmes 2026, Marlen Reusser, ha hecho un llamamiento a intensificar la lucha por la paridad entre el ciclismo masculino y femenino, argumentando que se ha hecho mucho pero que aún quedan pasos por dar.

La dirigente de Movistar afirmó haber disfrutado con la presentación de la carrera en París, pero argumentó que durante la misma hubo mayor protagonismo de la prueba masculina que de la femenina. También preguntó por qué el evento masculino no se llamaba Tour de France Hommes para equilibrarlo con el Tour de France Femmes.

La organizadora de la ASO, Marion Rousse, respondió a sus comentarios diciendo que la carrera había dado pasos importantes hacia un nivel mucho mayor de igualdad – algo que Reusser ya había subrayado – pero que ambas carreras tenían que evolucionar al mismo ritmo que el deporte en general. También destacó que la presentación del Tour de France Femmes fue más corta, lo que se debió a la diferente duración de los eventos.

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Reusser dijo que se sintió inspirada por la presentación de la ruta, recordando el momento en que había asistido a un evento similar para los Juegos Olímpicos y eso había aumentado considerablemente su interés en el evento.

“La presentación fue realmente genial, recuerdo haberla hecho después de muy poco tiempo en el ciclismo, asistir a los Juegos Olímpicos y nunca fue algo con lo que estaba soñando o algo así, pero luego tuve que ir al saque inicial, fue una especie de evento en Suiza para los Juegos Olímpicos y me contagió mucho el espíritu olímpico”, explicó.

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“Así que quería venir aquí para ver si me infectaba y creo que se las arreglaron bien. Es un evento bonito”.

Al mismo tiempo, dijo, sería bueno que las cosas siguieran desarrollándose en términos de la lucha por la igualdad entre los dos eventos, empezando por su nombre.

“Pero todavía estoy un poco decepcionada de que sea el Tour de Francia y el Tour de Francia Femmes, ¿dónde está el Tour de France Hommes? Esto es extraño para mí, esto no lo entiendo. También tenemos dos buenos directores, pero no siento que estén al mismo nivel, es más el director masculino el que está (en el escenario) que tener a su lado al director femenino”, dijo.

“Así que creo que el Tour lo está haciendo muy bien, demostrando que no sólo existe el deporte masculino, pero hablamos mucho de ello, pero deberíamos hacerlo más. Deseo que estos pequeños pasos se produzcan cuando hablemos de la presentación y todo el asunto”.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Reusser, la directora del Tour de France Femmes, Marion Rousse, argumentó categóricamente que había habido un gran progreso, pero advirtió contra tomar decisiones demasiado rápido que potencialmente podrían hacer más daño que bien a largo plazo. También destacó la Gran Salida del Tour de Francia en el Reino Unido como un acto de equilibrio clave entre las dos carreras.

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“Ya es una gran novedad comenzar en el mismo país fuera del Tour de Francia, y el Reino Unido es un paso natural, porque ya han trabajado mucho para desarrollar el deporte femenino, con cosas como la Copa Mundial de Rugby en 2025 o el Tour Femenino de Gran Bretaña”, argumentó Rousse. “Estamos haciendo exactamente lo mismo en el Reino Unido, tres días para los hombres, tres días para las mujeres; es magnífico.

“También continuaremos trabajando, pero también está la cuestión de seguir desarrollando la carrera al mismo ritmo que el deporte femenino. Si de repente mañana hacemos 15 días de carrera” – en lugar de los nueve días de carrera como será el caso en 2027 – “por supuesto que las mujeres podrán hacerlo, pero a algunos equipos les resultaría difícil”.

“Queremos mostrar lo que el ciclismo femenino es capaz de hacer y eso está hecho, los patrocinadores están invirtiendo y la exposición televisiva está sucediendo, eso está todo hecho. Vamos a seguir evolucionando, pero tenemos que tener cuidado, porque una vez que se da un paso no se puede volver atrás. Cada decisión es importante”.

Respecto a cualquier desequilibrio percibido entre la presentación masculina y femenina, argumentó que ese “no es realmente el caso, porque obviamente la presentación masculina va a ser más larga porque hay 21 etapas contra nueve.

“Pero si no, el trabajo es exactamente el mismo y además hacemos lo mismo, es que hay menos etapas”.

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