Los organizadores del Tour de Francia responden que la carrera tiene que evolucionar al mismo ritmo que el ciclismo femenino


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La líder y ganadora de etapa del Tour de Francia Femmes 2026, Marlen Reusser, ha hecho un llamamiento a intensificar la lucha por la paridad entre el ciclismo masculino y femenino, argumentando que se ha hecho mucho pero que aún quedan pasos por dar.

La dirigente de Movistar afirmó haber disfrutado con la presentación de la carrera en París, pero argumentó que durante la misma hubo mayor protagonismo de la prueba masculina que de la femenina. También preguntó por qué el evento masculino no se llamaba Tour de France Hommes para equilibrarlo con el Tour de France Femmes.

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