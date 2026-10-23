Iván Sosa encuentra un aterrizaje suave tras la implosión de Kern Pharma


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Iván Sosa regresará al WorldTour después de dos años fuera corriendo para el equipo Kern Pharma, ya que EF Education-EasyPost anunció que firmaron al colombiano para la temporada 2027.

“He escuchado cosas maravillosas sobre EF Education-EasyPost de parte de los ciclistas del equipo. Hablan muy bien del equipo”, dijo Sosa en el anuncio de EF Education-EasyPost.

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