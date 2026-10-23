Iván Sosa encuentra un aterrizaje suave tras la implosión de Kern Pharma

Iván Sosa regresará al WorldTour después de dos años fuera corriendo para el equipo Kern Pharma, ya que EF Education-EasyPost anunció que firmaron al colombiano para la temporada 2027.

“He escuchado cosas maravillosas sobre EF Education-EasyPost de parte de los ciclistas del equipo. Hablan muy bien del equipo”, dijo Sosa en el anuncio de EF Education-EasyPost.

“Creo que el equipo me dio la oportunidad, y seguirá dándome la oportunidad, de regresar y dar ese salto adelante. Y creo que al trabajar junto con todos los que forman parte del equipo, sé que vamos a poder lograr grandes cosas y vamos a tener muchos momentos felices, muchas victorias que experimentaremos en el camino”.

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Sosa fue uno de los varios corredores talentosos seleccionados en Colombia por el ex entrenador de Androni Giocattoli, Gianni Savio, en 2017. Después de una exitosa etapa de dos años con el equipo italiano, Sosa firmó con Ineos y pasó tres años con ellos antes de pasar al Movistar Team. Si bien Sosa aún no ha ganado a nivel WorldTour, es un escalador formidable y un gregario valioso con victorias en la Vuelta a Burgos y el Tour de la Provence.

Sin embargo, sus resultados se deterioraron con el paso de los años, pero después de someterse a una cirugía de la arteria ilíaca en 2025, encontró el camino de regreso al escalón más alto del podio en el Tour de Turquía, ganando una etapa y terminando segundo en la general. Luego, Sosa tuvo una sólida actuación en la Vuelta a España, terminando entre los 10 primeros en dos etapas después de hacer la escapada ganadora.

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“Todo está mejorando cada vez más. Estoy creciendo más y más y me siento cada vez mejor”, dijo Sosa. “Estoy muy feliz, muy contento, porque también tuve la oportunidad de ver cómo se comportaba mi cuerpo y me doy cuenta de que ahora estoy bien.

“Realmente me motiva poder volver a unirme al WorldTour y saber que tendré el apoyo del equipo, el apoyo de todos, y que podremos mejorar y ganar carreras. Eso es lo que quiero y lo que creo que el equipo también quiere”.

El director ejecutivo de EF Education-EasyPost, Jonathan Vaughters, es conocido por contratar ciclistas con potencial no realizado. El equipo permitió que el líder de la general, Richard Carapaz, terminara su contrato antes de tiempo para transferirse a NSN Cycling, y ve valor en fichar a Sosa.

“Ivan está en camino de funcionar a toda máquina por primera vez en unos años”, dijo Vaughters. “Va a ser de gran ayuda para nuestro equipo cuando corramos en las altas montañas. Es lo suficientemente inteligente como para lograr una escapada fuerte, y luego es lo suficientemente fuerte como para poder llegar a la final”.

“Lo vimos hacer eso dos veces en la Vuelta a España. Y después de su recuperación de una cirugía de la arteria ilíaca, ha demostrado lo motivado que está para correr agresivamente en busca de victorias. Ese es el tipo de corredor que buscamos”.

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