El ex campeón nacional de Austria sub-23, una tercera incorporación a la plantilla para 2027, impulsando el equipo WorldTour


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El ex campeón mundial de ruta junior, Emil Herzog, estuvo entre un trío de ciclistas jóvenes agregados a la lista de EF Education-EasyPost para profundizar en carreras de un día y en el nuevo año. A él se unirán el italiano Nicolas Milesi, que se llevó la medalla de plata en la contrarreloj sub-23 en el Campeonato Mundial de Ruta de 2026 en Montreal, y el austriaco Tobias Bayer, de 26 años.

Con solo 22 años, Herzog ya ha competido en la máxima categoría las últimas tres temporadas con Red Bull-Bora-Hansgrohe, logrando un top 10 en Milano-Torino y Bretagne Classic-CIC. Estuvo a punto de lograr su primera victoria UCI en la etapa 5 de la Volta a la Comunitat Valenciana de este año, al meterse en la escapada decisiva y quedar segundo en un sprint de seis corredores.

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