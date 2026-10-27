El ex campeón nacional de Austria sub-23, una tercera incorporación a la plantilla para 2027, impulsando el equipo WorldTour

El ex campeón mundial de ruta junior, Emil Herzog, estuvo entre un trío de ciclistas jóvenes agregados a la lista de EF Education-EasyPost para profundizar en carreras de un día y en el nuevo año. A él se unirán el italiano Nicolas Milesi, que se llevó la medalla de plata en la contrarreloj sub-23 en el Campeonato Mundial de Ruta de 2026 en Montreal, y el austriaco Tobias Bayer, de 26 años.

Con solo 22 años, Herzog ya ha competido en la máxima categoría las últimas tres temporadas con Red Bull-Bora-Hansgrohe, logrando un top 10 en Milano-Torino y Bretagne Classic-CIC. Estuvo a punto de lograr su primera victoria UCI en la etapa 5 de la Volta a la Comunitat Valenciana de este año, al meterse en la escapada decisiva y quedar segundo en un sprint de seis corredores.

“Emil tiene un gran talento. Fue campeón mundial juvenil y, a los 22 años, ya tiene tres años de carreras WorldTour en sus piernas”, dijo el fundador y director ejecutivo de EF Pro Cycling, Jonathan Vaughters.

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“Estaba llamando a la puerta de su primera victoria profesional esta temporada. Creo que va a prosperar en los años venideros. Es un corredor agresivo que realmente encaja en el estilo de nuestro equipo. Le vamos a dar todas las oportunidades para que demuestre sus habilidades y fuerza”.

En 2021, el alemán ganó el título nacional junior de contrarreloj y terminó segundo en el Course de la Paix. La temporada siguiente, ganó 12 carreras, incluido el Course de la Paix, los títulos nacionales y mundiales de carreras en ruta junior.

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Habiendo crecido en las estribaciones de los Alpes bávaros, su pasión por el ciclismo de montaña y el esquí nórdico lo llevó a probar el Unbound Gravel 200 en Kansas, donde sorprendió con el octavo puesto en la categoría élite. En la carretera, se ve desarrollándose como escalador y busca oportunidades de ser agresivo para abrirse camino hacia el frente en carreras de un día y por etapas donde supera la fatiga para una patada final.

“En los juniors, era más un velocista, un poco más un corredor de clásicos, pero me he convertido un poco más en un escalador”, dijo en un comunicado de prensa.

“Pero mi objetivo debería ser recuperar esa explosividad, porque me encanta ir en escapadas, y si estoy en un grupo que llega a la meta, me encantaría poder ganar el sprint. Mi resistencia a la fatiga es bastante buena, así que es bueno para mí cuando tenemos que esforzarnos todo el día”.

Milesi asciende al WorldTour por primera vez después de un año con Netcompany Ineos Racing Academy. Comenzó su carrera como campeón junior de bicicleta de montaña y luego pasó a la carretera, donde obtuvo tres medallas de plata consecutivas en el campeonato italiano de contrarreloj sub-23.

En el Mundial de Ruta de Montreal, se quedó a sólo siete segundos del ritmo ganador en la contrarreloj sub23, ganada por el ciclista holandés Ryan Gal. Pero tres semanas después concluyó su año con una victoria en el Chrono des Nations U23. También ganó una etapa contrarreloj en el Olympia's Tour. Mostrando la versatilidad que atrajo a EF Education, el italiano ganó la carrera de un día del Gran Premio Sportivi di Poggiana de 164,5 km utilizando su patada rápida al final para ganar un sprint de dos desde una escapada.

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“En el verano, comencé a hablar con EF Education-EasyPost, y lo que estaba claro era que este equipo era una excelente oportunidad para mi progresión y desarrollo como corredor. Quería dar un paso adelante y unirme al WorldTour, y estoy muy contento con mi decisión para los próximos años”, dijo Nicolas en un comunicado de prensa del equipo.

Herzog y Milesi tienen contrato hasta 2029, mientras que Bayer tiene un contrato de dos años.

Bayer ha demostrado su versatilidad durante seis años en Alpecin-Premier Tech, desde un papel doméstico en seis Grandes Vueltas hasta terminar en el podio en el Clásico de Ciclismo de Bruselas. Ex dos veces campeón nacional austriaco de contrarreloj sub-23, el joven de 26 años busca oportunidades en las escapadas y disfruta del estilo agresivo de EF Education-EasyPost.

“Ha demostrado que es un compañero de equipo increíblemente dedicado que no dudará en entregarse por la causa. Dicho esto, creemos que todavía tiene potencial sin explotar y estamos emocionados de ver lo que puede hacer”, dijo Vaughters.