El campeón del Tour de Francia 2019 tiene contrato con Netcompany-Ineos hasta 2029

Egan Bernal ha manifestado su intención de “comenzar la próxima temporada”, pero el ganador del Tour de Francia 2019 ha admitido que hay interrogantes en torno a su futuro.

Bernal publicó este jueves un comunicado personal en sus redes sociales, luego de que el periodista Daniel Benson informara en su Substack que estaba sopesando su futuro, incluyendo la posibilidad de retirarse a finales de este año.

Bernal, que confirmó que había finalizado su temporada 2026 tras el Tour de Francia, indicó que seguirá corriendo hasta 2027, pero su afirmación no fue categórica.

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“En primer lugar, tengo contrato con el equipo hasta finales de 2029 y ahora mismo mi intención es empezar la próxima temporada”, escribió Bernal, confirmando su temporada.

Más adelante en su declaración, añadió: “No sé exactamente qué nos depararán los próximos años y no creo que necesite saberlo todo ahora mismo”.

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El joven de 29 años está con Netcompany-Ineos desde 2018, ganando el Tour el año siguiente y el Giro de Italia en 2021. También obtuvo victorias en la París-Niza, el Tour de Suiza y otros.

Sin embargo, un accidente de entrenamiento en enero de 2022, mientras entrenaba en su casa en Colombia, lo dejó con lesiones que amenazaron su carrera, incluido un pulmón perforado, una costilla rota y una pierna rota, y estuvo alejado de las carreras durante ocho meses. Desde su regreso en agosto de 2022 solo ha ganado cuatro veces, tres de ellas en el campeonato nacional de Colombia. Y aunque ocasionalmente muestra destellos de su antigua brillantez, no puede competir con la cosecha actual de estrellas de la general.

“Después de tantos años dedicados al ciclismo, siento que he dado los mejores años de mi vida a este deporte, como ciclista y como persona”, escribió Bernal.

“He hecho sacrificios que nunca imaginé, gané carreras que alguna vez parecieron sueños imposibles y experimenté altibajos increíbles; sin embargo, hoy puedo mirar hacia atrás con tranquilidad, orgulloso de todo lo que he hecho y logrado, sin arrepentimientos.

“Con el tiempo, también he aprendido que este deporte no se trata sólo de resultados, victorias o sacrificios. También se trata de disfrutar el viaje y encontrar la motivación para seguir haciendo lo que amas.

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“Este año decidí terminar mi temporada después del Tour de Francia. Sentí que necesitaba algo de tiempo para mí, para descansar, desconectar un poco y recuperar la sensación de calma que a veces se puede perder en medio del ritmo implacable de la competición.

“He hablado con el equipo y la gente que me rodea, y solo estamos en la misma página: quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y dedicación que siempre he tenido.

“No sé exactamente lo que nos depararán los próximos años y no creo que necesite saberlo todo ahora mismo. Por ahora, quiero disfrutar del presente, vivir este momento con calma y dejar que el tiempo siga su curso”.