El campeón del Tour de Francia 2019 tiene contrato con Netcompany-Ineos hasta 2029

Egan Bernal ha manifestado su intención de “comenzar la próxima temporada”, pero el ganador del Tour de Francia 2019 ha admitido que hay interrogantes en torno a su futuro.

Bernal publicó este jueves un comunicado personal en sus redes sociales, luego de que el periodista Daniel Benson informara en su Substack que estaba sopesando su futuro, incluyendo la posibilidad de retirarse a finales de este año.

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