El belga integra un reconocimiento de 65 km en un viaje a la sede de Specialized en California para realizar pruebas en el túnel de viento


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El campeón olímpico defensor de carreras en ruta y contrarreloj, Remco Evenepoel, ya ha estado explorando el recorrido para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras continúa trabajando en la temporada baja en los EE. UU.

Después de terminar su temporada con un cuarto puesto en Il Lombardia, Evenepoel se dirigió a California para un viaje importante, donde visitará la sede de su patrocinador de bicicletas y de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Specialized en su sede de Morgan Hill para realizar pruebas en el túnel de viento.

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Archivo Strava de Remco Evenepoel para un reconocimiento del recorrido ITT de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028