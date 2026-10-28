El belga integra un reconocimiento de 65 km en un viaje a la sede de Specialized en California para realizar pruebas en el túnel de viento

El campeón olímpico defensor de carreras en ruta y contrarreloj, Remco Evenepoel, ya ha estado explorando el recorrido para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras continúa trabajando en la temporada baja en los EE. UU.

Después de terminar su temporada con un cuarto puesto en Il Lombardia, Evenepoel se dirigió a California para un viaje importante, donde visitará la sede de su patrocinador de bicicletas y de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Specialized en su sede de Morgan Hill para realizar pruebas en el túnel de viento.

Mientras participaba en un recorrido grupal comunitario y en una sesión de preguntas y respuestas, Evenepoel también se tomó un tiempo para echar un vistazo al circuito donde se decidirán las medallas de oro dentro de poco menos de dos años, centrado alrededor del Observatorio Griffith en Los Ángeles.

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Evenepoel recorrió 65 km en dos horas y, mientras contemplaba el recorrido de contrarreloj de 35 km que se esperaba, completó el recorrido (titulado “LA 2028 ITT RECON” en Strava) en su bicicleta de carretera, acompañado por sus compañeros de equipo de Red Bull, Jai Hindley y Luke Tuckwell.

Para los eventos patrocinados por Specialized, a Evenepoel y sus dos compañeros de equipo se unieron cuatro ciclistas estrella en FDJ United-SUEZ: la campeona mundial y ganadora del Tour de France Femmes Demi Vollering, la campeona estadounidense Kate Courtney, la ganadora de París-Roubaix Franziska Koch y la escaladora británica en ascenso Lauren Dickson.

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Después de haber capturado las medallas de oro en la carrera en ruta en solitario y en la contrarreloj en París '24, Evenepoel, que hizo historia como el primer hombre y el único segundo corredor después de Leontien van Moorsel (de soltera Zijlaard), en hacer la carrera doble en ruta, considerará regresar a los Juegos en 2028 para defender sus coronas.

Las contrarreloj comenzarán en el Zoológico de Los Ángeles, mientras que las carreras en ruta comenzarán en el paseo marítimo de Venice Beach y ambas terminarán en el Observatorio Griffith.

Las ITT se llevarán a cabo el 19 de julio de 2028, con las carreras en ruta el 22 y 23 de julio. Debido a esta programación, el Tour de Francia se adelantará una semana, con una Grand Est Grand Départ el sábado 24 de junio, antes de concluir el domingo 16 de julio en París.

El belga fue segundo detrás de Tadej Pogačar en el Tour de este año, y se espera que regrese para la edición de 2027, especialmente con una ruta adecuada, que incluye dos contrarreloj, anunciada la semana pasada, pero la estrecha brecha entre el final de la carrera de 2028 y los Juegos Olímpicos podría hacer que varias de las grandes estrellas se salten la carrera más importante del ciclismo durante un año.





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