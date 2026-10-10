Las exploraciones no revelaron daños en el cráneo ni en la columna, pero el ciclista holandés necesita cirugía por su muñeca rota

El piloto holandés Dylan van Baarle no volverá a competir en 2026 después de verse “involucrado en un accidente de tráfico con un coche” y romperse la muñeca, según reveló su equipo Soudal-QuickStep el miércoles por la noche.

Sin embargo, el ex ganador de la París-Roubaix escapó de algo más grave, y su prometida Pauline Ferrand-Prévot afirmó que su casco “le salvó la vida” después de que sufriera un “gran impacto” en la cabeza.

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