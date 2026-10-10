Las exploraciones no revelaron daños en el cráneo ni en la columna, pero el ciclista holandés necesita cirugía por su muñeca rota

El piloto holandés Dylan van Baarle no volverá a competir en 2026 después de verse “involucrado en un accidente de tráfico con un coche” y romperse la muñeca, según reveló su equipo Soudal-QuickStep el miércoles por la noche.

Sin embargo, el ex ganador de la París-Roubaix escapó de algo más grave, y su prometida Pauline Ferrand-Prévot afirmó que su casco “le salvó la vida” después de que sufriera un “gran impacto” en la cabeza.

“Dylan van Baarle estuvo implicado en un accidente de tráfico con un coche durante un entrenamiento hoy en Tiel, Países Bajos”, se lee en un comunicado en el sitio web de Soudal-QuickStep.

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“Después del incidente, Dylan fue llevado al hospital donde se le realizó una tomografía computarizada, que afortunadamente no reveló daños en el cráneo ni en la columna.

“Sin embargo, sufrió una fractura en la muñeca, que requerirá cirugía y significará el final de su temporada”.

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Ferrand-Prévot publicó una actualización de su historia de Instagram, también el miércoles, agradeciendo al equipo por su rápida respuesta al incidente, revelando también el momento particularmente malo del accidente cuando la pareja se acercaba al día de su boda.

“Dylan sufrió un accidente automovilístico mientras entrenaba esta mañana. Fue trasladado inmediatamente al hospital. Recibió un fuerte impacto en la cabeza; el casco definitivamente le salvó la vida”, dijo el ciclista francés.

“Él también se rompió un brazo y la cirugía se realizará mañana (gracias @soudalquickstepteam por la atención rápida). Estoy muy, muy agradecido de que las cosas hayan salido bastante bien. Y realmente agradecido de tener amigos así que hicieron que este día realmente horrible, largo y estresante fuera un poco menos malo.

“Voy a dormir solo por algunas noches, pero supongo que esa es la tradición antes del gran día de la boda”.

Se produce después de que Van Baarle haya tenido varias de sus temporadas recientes afectadas por choques y fracturas, sufriendo una fractura de mano y escápula en 2023, fracturándose la clavícula y la cadera en 2024 y fracturándose la clavícula nuevamente en enero de la temporada 2025. A pesar de tener dificultades para mostrar signos de su mejor nivel anterior (fuera del Campeonato Nacional Holandés), Van Baarle tiene un lugar confirmado para 2027, todavía con el equipo belga Soudal-QuickStep.