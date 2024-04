“Es una carrera de ensueño… para mí es como una victoria”, dice el campeón británico después de superar a Vos por el tercer puesto.

Al principio, había una mueca en el rostro de la campeona británica Pfeiffer Georgi mientras se recuperaba de sus esfuerzos en la Paris-Roubaix Femmes en el cuadro del Vélodrome André-Petrieux en Roubaix.

Aparentemente, Georgi acababa de correr hasta el cuarto lugar, perdiéndose por poco el podio y otro gran paso adelante para la joven de 23 años, ya que Marianne Vos parecía estar por delante en el sprint hacia la línea.

Sin embargo, sus ojos estaban fijos en las pantallas gigantes repartidas por el velódromo, y cuando una soigneur le limpió la cara del polvo acumulado durante un día en los adoquines, su ceño se transformó en alegría al ver aparecer el resultado final confirmado: tercer lugar. : Pfeiffer Georgi.

La foto final mostró que, después de todo, había vencido a Vos, y su último avance produjo dividendos. Eso significó que más tarde Georgi subió al podio junto a la ganadora de la carrera Lotte Kopecky y la subcampeona Elisa Balsamo, con sus compañeras de equipo de dsm-firmenich PostNL reunidas para celebrar con ella.

“Cuando crucé la línea, no estaba seguro de si era cuarto o tercero, así que tenía muchas esperanzas de subir al podio”, recordó Georgi más tarde en la conferencia de prensa del ganador del podio.

“Cuando apareció en la pantalla me emocioné mucho porque para mí lo siento como una victoria. Creo que es una carrera monumental y una carrera de ensueño para mí ganar y un gran objetivo para el año era subir al podio, así que realmente significa mucho.”

Georgi aún no ha obtenido grandes victorias en 2024; la temporada pasada triunfó en la Clásica Brugge-De Panne, pero todavía se siente como una primavera de progreso para la líder del dsm, con un podio en la carrera más importante y dura de la temporada de Clásicas. Además de un tercer puesto en el Omloop van het Hageland, un top 10 en Ronde van Drenthe y un quinto lugar en el Trofeo Alfredo Binda.

Fue una exhibición de lucha por parte de Georgi, que pasó el corte en cabeza cuando Kopecky aceleró en el sector de cuatro estrellas de Camphin-en-Pévèle, a unos 20 km de la meta.

@pfeiffergeorgi felicidades por el podio #ParisRoubaixFemmes #LesRP

Sin embargo, pronto se encontró justo detrás del grupo líder de cinco mujeres, pero no abandonó la persecución, luchando sola sobre el Carrefour de l'Arbre y recogiendo un Balsamo caído antes de que la pareja regresara. con 12 km por recorrer.

Tales demostraciones de tenacidad no son raras en una carrera como París-Roubaix, y había más por venir cuando corrió con los mejores en el velódromo. Empezaría a correr hasta la línea de la recta trasera y luego encontraría un segundo viento en la curva final para adelantar a Vos y lograr ese importante tercer lugar.

“Creo que creía que al llegar a esta carrera pertenecía al grupo superior”, dijo Georgi más tarde. “Tenía confianza al principio, pero obviamente es bueno tener la confirmación y la seguridad de que estoy en ese nivel”.

“Creo que este resultado muestra lo que creo que tengo potencial para hacer esta primavera, pero tuve un poco de mala suerte. Creo que es realmente bueno seguir adelante durante el resto de este año y también el año que viene, cuando espero hacerlo”. dar un paso más.”

Georgi dijo que podía sentir la presión mientras corría hacia el velódromo en grupo junto al legendario Vos, el ex campeón mundial Balsamo y el ciclista número uno de 2024, Kopecky.

“Es una oportunidad única encontrarse en la situación de Roubaix”, afirma el corredor que ha terminado dos veces entre los diez primeros, aunque no en el grupo de cabeza.

“Todo tiene que ir bien durante todo el día, con suerte y piernas, así que no quería estropearlo. He corrido bastantes carreras en pista en el pasado, así que realmente estaba tratando de no quedar atrapado”. y tuve que ir temprano porque ya venían.

“Vencerlos en el sprint iba a ser un desafío difícil. Al final de Roubaix, cualquier cosa puede pasar, y simplemente hice un gran esfuerzo al final para subir al podio”.

Georgi dijo que uno de los factores que marcó la diferencia para la carrera de este año fue que no había un equipo que fuera completamente dominante, lo que hizo que la carrera fuera más abierta y dio la confianza para aspirar a un resultado superior.

“En cuanto a la táctica, la carrera comenzó y se detuvo un poco. Creo que todos se miraron unos a otros, lo que significó que había un grupo grande entrando en los últimos sectores”, dijo. “Pero al final todo se redujo a un grupo pequeño”.

Con 17 sectores adoquinados salvajes que llenan la ruta de 149 km, no hay duda de que la París-Roubaix se encuentra entre las carreras más brutales y desafiantes del calendario. De hecho, la carrera ha sido tal desafío en el pasado que Georgi inicialmente había dudado si era para ella. Pero ha habido avances año tras año, que culminaron con este podio, y ahora ella está disfrutando del pavimento, lista para regresar y apuntando al trofeo de adoquín del vencedor.

“La primera edición fue una locura para mí”, dijo Georgi sobre su debut en la carrera (puesto 58) en 2021. “Tuve muchas caídas y mala suerte, así que tal vez lo descarté…

“Luego regresé y obtuve algunos resultados sólidos con dos top 10, así que comencé a tener una relación más amorosa con eso. Y ahora definitivamente creo que ganar es la carrera de mis sueños, así que voy a seguir adelante”. volver y luchar por eso”.

