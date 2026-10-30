No a todo el mundo le gusta el ciclismo en interiores, incluso aquí en el equipo de My Bike hay opiniones encontradas, así que pensamos en compartir algunas

Es la Semana del Ciclismo Indoor aquí en ciclismonoticiasuna semana en la que centramos nuestro contenido tecnológico en el mundo de rápido crecimiento del ciclismo virtual.

Si bien esto generalmente está estructurado con un giro positivo que tiene como objetivo ayudar a nuestros lectores a prepararse para el próximo invierno de pedalear en ninguna parte, guiándolos con consejos de configuración y sugiriendo accesorios que pueden mejorar su experiencia, estaríamos equivocados si pretendiéramos que andar en bicicleta en interiores es del agrado de todos.

Todos somos diferentes, por eso este artículo explorará la otra cara de la moneda virtual.

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Incluso aquí dentro del ciclismonoticias equipo editorial, hay una amplia gama de opiniones. Personalmente prefiero andar en bicicleta en interiores. Es conveniente, estructurado, seguro y puedo saber a qué hora terminaré con precisión al minuto, lo que hace que planificar mi día sea perfectamente fácil.

Pero otros aquí lo odian. En una llamada reciente, una de las respuestas inmediatas de mis colegas fue: “Preferiría arrancarme las uñas”.

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Esas y otras cosas que se mencionan a continuación son algunas de las opiniones que han estado circulando entre el equipo CN esta semana, por lo que pensamos en empaquetarlas para que las disfrutes. Puede que molesten a algunos, pero el equilibrio y la honestidad son importantes en el periodismo, así que esperamos no molestar a mucha gente.

El entrenamiento bajo techo no prepara al ciclista para el pelotón

Cuando corría, tenía una relación de amor y odio con mis entrenadores de interior. Esto fue antes de Zwift y la gamificación del ciclismo, cuando los ciclistas solo pasaban tiempo en el entrenador si se habían roto un brazo, tenían que trabajar durante las cortas horas del día o estaba nevando. Cuando tenía que montar en bicicleta en el interior, normalmente era una hora de intervalos concentrados.

Tal vez sea porque era nadador competitivo cuando era niño y estaba acostumbrado a contar minutos de esfuerzo y segundos de descanso sin entretenimiento externo, pero un poco de música alta o una vieja repetición de París-Roubaix en la televisión para inspirarme fue más que suficiente.





Extraño los días en que el entrenamiento bajo techo era una necesidad muy odiada

He trabajado en Zwift y el aspecto de la gamificación puede inspirar a los ciclistas a lograr impresionantes ganancias de fuerza y ​​condición física aeróbica. Sin embargo, para mí, resta importancia a cuál es la mejor parte de ser ciclista: estar inmerso en el flujo del pelotón, aprender la etiqueta de los ciclistas más experimentados, ponerse en forma y luego empujar más rápido y más lejos de lo que podrías hacerlo por tu cuenta.

Recuerdo haber hecho un “siglo” (100 millas/161 km) en la parte más plana del este de Carolina del Norte con un grupo bien disciplinado de unos 20 corredores, simplemente marcando el ritmo, sin ataques ni otras travesuras, y terminando en cuatro horas. Sin paradas ni descanso, simplemente maravillosamente eficiente a 40 km/h.

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Pero luego vinieron las aplicaciones, y los tipos comenzaron a aparecer en paseos en grupo con un estado físico impresionante después de un invierno de Zwift, con toda la confianza de un miembro del club masoquista, sin ninguna idea de cómo montar en grupo y sin ningún interés en aprender. Eran una amenaza absoluta en el grupo: hostiles a cualquier consejo, frustrantemente resistentes a ser expulsados, interrumpiendo el flujo por completo con ataques y arruinando totalmente la vibra.

Sí, soy un cascarrabias, pero realmente extraño los días en que el entrenamiento en interiores era una necesidad muy odiada y el ciclismo de ruta era un esfuerzo colectivo en persona, no solo una oportunidad de mostrar tus vatios/kg en el recorrido grupal sin caída. Creo que la belleza de un pelotón moviéndose como un murmullo a gran velocidad es una parte esencial de la cultura ciclista, y una que una aplicación simplemente no puede enseñar.

“Ya no lo odio tanto como antes”

Dejemos esto claro: el ciclismo indoor no es mi lugar feliz, pero, por otro lado, ya no lo odio tanto como antes. Para mí, andar en bicicleta se trata de estar al aire libre; Puede que sea un cliché, pero disfruto del viento en la cara, de experimentar el día, ya sea cálido o frío, de sentir los neumáticos rodando; Todo es mucho mejor que mirar la puerta de un garaje cerrada. Es un poco triste que alguien de mi edad vea cada viaje como una aventura, pero yo sí; Cuando viajo en bicicleta, he estado en algún lugar y he hecho algo.

También se trata de alegría. Pero la alegría no es chocar contra los baches en la oscuridad, y andar en bicicleta bajo la lluvia es una de las cosas menos alegres que he hecho voluntariamente. No montaré bajo la lluvia; Tengo una chaqueta impermeable, pero sólo la he usado tres veces en seis años. Aquí es donde entra en juego el turboentrenador.

No voy a volver a correr y no recuerdo la última vez que participé en un evento organizado, así que no estoy 'entrenando', pero quiero seguir disfrutando de paseos al aire libre y mantener mi condición física general; un poco de esfuerzo también evita que me ponga de mal humor. Entonces, cuando los días sean cortos o el clima sea malo, me encontrarás en el turbo.

Cuando los entrenadores “tontos” eran la única opción, lo odiaba y establecía un límite de 30 minutos, pero un turbo inteligente y aplicaciones de interior lo hacen factible y mucho mejor. Elegir uno de los entrenamientos en Zwift me ayuda a agregar algo de estructura y, lo que es más importante, algo de interés a mi práctica de ciclismo en interiores. También ahorra tiempo; Hago un entrenamiento decente con un paseo en interiores y, a veces, es incluso divertido y productivo.

Pero para mí es un asunto en solitario. Quizás sería mejor con todos los grupos, chats y mensajes, pero no me interesa, en parte porque soy un poco antisocial y en parte porque no uso gafas porque se empañan. No me daré cuenta si me has dado uno de esos Ride On con el visto bueno porque, a menos que sea una sesión muy fácil, simplemente no puedo ver.

El ciclismo en interiores no me convertirá en un mejor manejador de bicicletas; No tendré ninguna interacción social significativa y no puedo replicar la riqueza que crea en mi alma montar al aire libre. Pero sí ayuda a mi estado físico y proporciona una copia lo suficientemente cercana de la realidad como para obtener una satisfacción genuina. Ahora me voy a montar en Zwift por un tiempo; Simplemente no te veré si estás allí.





No es divertido, ¿verdad?

Dame un plan de entrenamiento, un entrenamiento en modo ergio y hazme seguir una línea en un gráfico y podré motivarme, siempre y cuando sepa que se persigue un objetivo final. Ponme en un mundo virtual y pídeme que haga “viaje gratis” y me aburriré en 10 minutos. Sé que es básicamente el mismo principio que el “viaje libre” en el exterior, pero el estado de flujo que experimento con la dirección, el viento y el ruido de los neumáticos, los coches que pasan, la planificación de rutas, etc., simplemente no se produce cuando se trata de un avatar virtual pedaleando torpemente a través de un paisaje pixelado. Incluso con la llegada de la dirección en el juego y el ruido del ventilador, me aburro.

Invariablemente abro YouTube o Netflix, o me bajo de la bicicleta.

Eso no quiere decir que el ciclismo indoor sea malo. Definitivamente puede tener un propósito y, para haber ayudado a más personas a ser más activas, estoy totalmente a favor. Pero no es divertido. De todos modos, no es la variedad tipo 1.

Odio en qué se ha convertido el ciclismo indoor, pero sólo porque me gusta bastante mirar la pared.

Me encanta andar en bicicleta al aire libre, pero también obtenía una satisfacción perversa de mi vieja escuela, un entrenador con ruedas en combinación con un cronómetro, una toalla y un lugar donde vomitar. Me puso muy en forma para las carreras de ciclocross y, si bien no replicaba la diversión de andar al aire libre, era eficiente y masoquista de una manera que nunca podrá replicar andar en un volcán imaginario.

Lo que me encanta del ciclismo al aire libre es el esfuerzo combinado con todas las maravillosas sensaciones, pero en ausencia de esas hermosas sensaciones de las curvas, el viento, la nariz mocosa, el rocío de mantillo de hojas en mis espinillas y el abominable ruido de los bujes libres modernos, solo quiero el esfuerzo.

El entrenamiento moderno en interiores no es una tontería porque no se replica lo suficientemente bien al aire libre, es una tontería porque pone demasiadas barreras entre mí y conseguir que mi ritmo cardíaco alcance algo cercano al máximo mientras escucho Bullet For My Valentine. No quiero iniciar sesión en una aplicación, darme cuenta de que la conexión WiFi es irregular, sacar el extensor, emparejar mi entrenador y mi monitor de frecuencia cardíaca con la computadora portátil, actualizar nueve firmwares diferentes, elegir un recorrido, darme cuenta de que esa parte del mapa está bloqueada, elegir un recorrido diferente, esperar a que se almacene en el buffer… y finalmente montar. En cada uno de esos pasos, el riesgo de que me rinda por frustración aumenta.

Sólo quiero una máquina que ofrezca resistencia y una pared de ladrillos para mirar. No quiero competir con un hombre de Finlandia. Sé que todavía es posible, pero cada vez es mucho más raro.

La opinión contrastante (positiva): Indoor ofrece casi todo lo que necesito del ciclismo

Para mí, andar en bicicleta no se trata de tener el viento en el pelo, una aventura del momento o encontrar el camino menos transitado. Se trata de ser competitivo, correr, ponerme a prueba y correr hacia la meta con posibilidades de victoria.

Conducir al aire libre enseña una parte de eso: etiqueta del grupo, manejo, límites de agarre de los neumáticos, etc. Pero una vez que tienes esas habilidades, no necesitas mucho refinamiento. Y sin una buena base física, esas habilidades no son particularmente útiles de todos modos.

Y montar al aire libre está bien para desarrollar esa base de fitness, pero puedo hacerlo de forma mucho más rápida y completa con un entrenador inteligente con una máquina que me obligue a montar a una potencia determinada. También significa que una hora de viaje dura aproximadamente una hora y cinco minutos. A diferencia de andar al aire libre en invierno, donde una hora de viaje toma cerca de dos horas, una vez que se tiene en cuenta cambiarse dos veces y limpiar la bicicleta.

Hace unos años, pasé todo un verano entrenando en el interior para el Campeonato Nacional Británico de Gravel. Sabiendo que la ruta no era técnica y sabiendo que tenía mucha etiqueta tras años de carreras en la carretera, no creo que haya hecho más de cuatro o cinco recorridos al aire libre antes de la carrera. Terminé cuarto.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.