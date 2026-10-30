No a todo el mundo le gusta el ciclismo en interiores, incluso aquí en el equipo de My Bike hay opiniones encontradas, así que pensamos en compartir algunas


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Es la Semana del Ciclismo Indoor aquí en ciclismonoticiasuna semana en la que centramos nuestro contenido tecnológico en el mundo de rápido crecimiento del ciclismo virtual.

Si bien esto generalmente está estructurado con un giro positivo que tiene como objetivo ayudar a nuestros lectores a prepararse para el próximo invierno de pedalear en ninguna parte, guiándolos con consejos de configuración y sugiriendo accesorios que pueden mejorar su experiencia, estaríamos equivocados si pretendiéramos que andar en bicicleta en interiores es del agrado de todos.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí:


El triatleta alemán Lasse L&uuml;hrs durante su entrenamiento ciclista en casa de su novia el 26 de marzo de 2020.

Extraño los días en que el entrenamiento bajo techo era una necesidad muy odiada


La embajadora de Women For Tri, Melina Timson-Katchis, de Chipre, entrena aislada en su casa el 22 de abril de 2020 en Dubai.