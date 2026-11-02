El corredor francés de 41 años dio positivo dos días antes de ganar el oro en la carrera de ruta C3 en el Campeonato Mundial de Paraciclismo de 2026 en septiembre.

La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) ha anunciado que el ciclista francés Thomas Peyroton-Dartet ha dado positivo en eritropoyetina (EPO).

Peyroton-Dartet, de 41 años, devolvió el hallazgo analítico adverso el 5 de septiembre en el Campeonato Mundial de Paraciclismo en Ruta UCI 2026 en Huntsville, Alabama, EE. UU., donde ganó el oro en la carrera en ruta C3 dos días después.

“La ITA informa que una muestra recolectada durante una misión de prueba en competencia realizada por la ITA el 5 de septiembre de 2026 durante el Campeonato Mundial de Paraciclismo en Ruta UCI 2026 en Huntsville, Alabama, EE. UU., del ciclista francés Thomas Peyroton-Dartet ha devuelto un AAF para EPO”, anunció la ITA el viernes, agregando que Peyroton-Dartet ha sido suspendido provisionalmente de las carreras como resultado.

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La EPO es una sustancia muy conocida en el ciclismo y adquirió importancia durante la década de 1990. La EPO estimula la producción de glóbulos rojos, aumentando la capacidad de transporte de oxígeno del atleta, por lo que es increíblemente eficaz en deportes de resistencia como el ciclismo. La prueba de EPO se introdujo en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y se llevó a cabo por primera vez en ciclismo de ruta en La Flèche Wallonne un año después.

“El corredor ha sido informado del caso y tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B”, continúa el comunicado del ITA.

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“Si se solicita el análisis de la muestra B y confirma el resultado de la muestra A, el caso será considerado como una infracción confirmada de las normas antidopaje. Si no se solicita el análisis de la muestra B, el caso también seguirá adelante como una infracción confirmada de las normas antidopaje. El corredor tendrá la oportunidad de presentar sus explicaciones sobre el resultado”.

El oro de Peyroton-Dartet este año no fue la primera medalla de su carrera. Ganó la carrera de ruta C3 en el Campeonato Europeo de Paraciclismo UEC de 2022 y 2023 y se llevó la plata en la carrera de ruta en el Mundial de 2025. Su mayor triunfo, sin embargo, llegó en 2024, en los Juegos Paralímpicos de su casa en París, donde consiguió el oro en la contrarreloj C3 y la plata en la carrera en ruta C1-3.

Peyroton-Dartet compite en paraciclismo desde 2021, cuando chocó contra un coche mientras entrenaba. Desde entonces, sufre de ataxia cerebelosa, una afección neurológica que provoca pérdida del equilibrio, mala coordinación y dificultades con el habla y los movimientos oculares.

Además de competir en eventos de paraciclismo, Peyroton-Dartet ha corrido en ruta con el equipo continental EuroCyclingTrips-CCN en carreras de todo el mundo, incluidas la Chrono des Nations, el Tour de Taiwán, la Vuelta a Asturias, el Tour de Beauce y el Tour de Marruecos.

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