El corredor francés de 41 años dio positivo dos días antes de ganar el oro en la carrera de ruta C3 en el Campeonato Mundial de Paraciclismo de 2026 en septiembre.


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La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) ha anunciado que el ciclista francés Thomas Peyroton-Dartet ha dado positivo en eritropoyetina (EPO).

Peyroton-Dartet, de 41 años, devolvió el hallazgo analítico adverso el 5 de septiembre en el Campeonato Mundial de Paraciclismo en Ruta UCI 2026 en Huntsville, Alabama, EE. UU., donde ganó el oro en la carrera en ruta C3 dos días después.

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