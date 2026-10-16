El jefe de motos logró sacar de la ruta a un vehículo que no era de carrera justo antes del paso de la escapada en el Eneco Tour

Cuatro días después de que el pelotón organizara una protesta masiva como declaración sobre la seguridad de los ciclistas al inicio de Il Lombardia, otro automóvil pudo ingresar al recorrido de una carrera ciclista en la etapa 1 del Eneco Tour masculino en los Países Bajos.

Un piloto entró en el recorrido de la carrera del miércoles a unos 70 kilómetros del final, justo por delante de la escapada, yendo en la misma dirección. Afortunadamente, un comisario de carrera pudo dirigir el coche verde hacia un lado de la carretera desde una motocicleta, donde se detuvo, permitiendo a los tres corredores fugados pasar con seguridad.

Afortunadamente, el pelotón estaba 1:44 por detrás, por lo que cuando llegaron al lugar donde estaba el coche, ya se había desviado de la pista. Pero es el último de una serie de incidentes que forzaron a los pilotos antes del último Monumento de la temporada.

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Remco Evenepoel encabezó la protesta y retrasó la salida en Italia el sábado, dando un discurso en el que dijo: “Queremos hacer esta declaración porque están ocurriendo demasiados incidentes con los vehículos en la carrera. Desafortunadamente perdimos la vida de un hermano y de un colega nuestro, así que queremos hacer esta declaración para mostrar al mundo que no podemos seguir aceptando el hecho de que los muchachos se lesionen o literalmente mueran en lo que más nos gusta hacer”.

Evenepoel se refería directamente a Finlay Tarling, el ciclista británico que murió después de que un piloto ingresara al circuito durante la Volta ao Portugal en agosto.

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Desde su muerte, vehículos que no son de carrera han entrado en la ruta del Giro dell'Emilia y Coppa Bernocchi, y una motocicleta de la policía iba en sentido contrario durante Tre Valli Varesine y también dejó fuera de carrera a dos de los compañeros del equipo Pinarello Q36.5 de Tom Pidcock.

Las carreras continuaron el miércoles con Tim Merlier (Soudal-QuickStep) consiguiendo la victoria en la impactada etapa del Eneco Tour, pero es el último de una serie de incidentes impactantes este año que obligaron a los corredores a tomar una postura en Il Lombardia.

Al mismo tiempo que Evenepoel hablaba, muchos de los ciclistas del pelotón profesional publicaron una declaración compartida programada, en la que pedían acción al organismo rector del ciclismo, la UCI, y a los organizadores de la carrera.

“Como ciclistas, estamos unidos contra el riesgo innecesario al que están sometidas nuestras vidas”, decía.

“Solo (la) semana pasada, hubo múltiples incidentes con vehículos en las pistas de carreras. Dos corredores chocaron cuando chocaron con una motocicleta que iba en sentido contrario en la ruta de la carrera. Afortunadamente, ambos escaparon con cortes y magulladuras, podría haber sido mucho peor.

“Este verano, se perdió trágicamente una vida precisamente por este tipo de fallo. No toleraremos esto por más tiempo. Los corredores corren a alta velocidad con poca protección, y dependemos de la UCI y de los organizadores de la carrera para asegurar las carreteras. Esa responsabilidad no se está cumpliendo.

“Hacemos un llamado a la UCI y a los organizadores de carreras para que asuman responsabilidad y actúen. Eso significa una conversación seria y abierta entre los corredores, los organizadores de carreras y la UCI que resulte en cambios concretos en la forma en que se aseguran y gestionan las rutas de carrera.

“Después de cinco minutos, corrimos con normalidad. No queríamos afectar la carrera, solo mostrar lo que los corredores pueden hacer cuando somos uno solo. Amamos este deporte. Respetamos a los organizadores de la carrera. Queremos correr duro y ofrecer un espectáculo para nuestros fanáticos. Sin embargo, lo más importante es que queremos volver a casa sanos y salvos con nuestros seres queridos”.