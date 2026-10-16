El jefe de motos logró sacar de la ruta a un vehículo que no era de carrera justo antes del paso de la escapada en el Eneco Tour

Cuatro días después de que el pelotón organizara una protesta masiva como declaración sobre la seguridad de los ciclistas al inicio de Il Lombardia, otro automóvil pudo ingresar al recorrido de una carrera ciclista en la etapa 1 del Eneco Tour masculino en los Países Bajos.

Un piloto entró en el recorrido de la carrera del miércoles a unos 70 kilómetros del final, justo por delante de la escapada, yendo en la misma dirección. Afortunadamente, un comisario de carrera pudo dirigir el coche verde hacia un lado de la carretera desde una motocicleta, donde se detuvo, permitiendo a los tres corredores fugados pasar con seguridad.

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