Nuestros neumáticos para bicicletas de carretera recomendados y probados en Lab Series tienen grandes reducciones, lo que significa que puedes conseguir los neumáticos ganadores de la etapa del Tour de Francia a un precio de ganga.

El Continental GP5000 S TR, en nuestra opinión, es el estándar de oro cuando se trata de los mejores neumáticos para bicicletas de carretera. Ostenta el título de mejor neumático todoterreno y mejor neumático sin cámara en nuestros consejos de compra, con una reseña casi impecable de 4,5 estrellas.

Como neumático increíblemente rápido, seguro y suave con una durabilidad impresionante, las credenciales del Continental GP5000 S TR generalmente significan que tiene un precio elevado y rara vez con descuentos.

Sin embargo, con Amazon Prime Day oficialmente aquí, encontré grandes descuentos en neumáticos GP5000, que los vieron alcanzar el precio más bajo desde el Black Friday del año pasado, con un agradable descuento de $ 35 por par en Amazon EE. UU.

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Para los compradores del Reino Unido, Merlin Cycles tiene un enorme descuento del 38%, por lo que si no ha probado esta goma ganadora de etapa del Tour de Francia que también ha sido la elección del conquistador Tadej Pogačar, le sugiero que no hay mejor momento para comprar un par.

Prime Day se celebra del 23 al 26 de junio. Como siempre, hay muchas ofertas de ciclismo y nuestras Ofertas de bicicletas Amazon Prime Day 2026 La página será el lugar para encontrar las mejores ofertas a medida que las encontremos.

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Precio más bajo en 30 días. Ahorre 17% ($34,73) Continental GP5000 S TR: era $199.90 ahora $165.17 en Amazon El GP5000S TR es nuestra elección como mejor neumático de carretera todoterreno. Es rápido, adherente y duradero, y ofrece fácilmente todo lo que desearías para un neumático de bicicleta de carretera. El único inconveniente es que pueden ser un poco difíciles de montar (dependiendo de la rueda), así que asegúrese de tener algunos desmontables para llantas decentes (consulte la oferta a continuación para eso). Amazon tiene tamaños de 25 mm, 28 mm y 32 mm; el tamaño de 25 mm es el más barato y todos están en la variante de paredes negras. Lea nuestro Revisión del Continental GP5000S TR.

Mejor neumático en general Ahorre 38% (£64) Continental GP5000 S TR: era £169.90 ahora £ 105,90 en Merlín Ciclos Este es el mejor precio en el Reino Unido que he visto en el GP5000S TR desde el Black Friday del año pasado. El 38 % de descuento solo está disponible en la versión de pared negra en tamaño de 25 mm o 28 mm. Sin embargo, Merlin también tiene disponibles los de 30 mm y 32 mm con un descuento ligeramente menor del 29%, si prefiere esas opciones de tamaño.

Continental dice que el Grand Prix 5000 S TR establece el estándar en tecnología de neumáticos de carretera sin cámara. La marca también afirma que es la versión más ligera y rápida hasta la fecha y viene con una mayor protección contra pinchazos. La carcasa del Grand Prix 5000S TR presenta una construcción robusta diseñada para ser impermeable a daños y penetración de objetos extraños.

El ciclismonoticias El equipo técnico ha probado casi todos los neumáticos para bicicletas de carretera del mercado y el Continental GP5000 S TR es nuestra recomendación general. Las pruebas en el mundo real también están respaldadas por nuestra serie de pruebas de laboratorio líderes en la industria en el laboratorio de eficiencia de pedaleo de Silverstone, que demostró que el Continental GP5000 S TR superó consistentemente a sus rivales de neumáticos de carretera y confirmó prácticamente todas las afirmaciones de Continental.

También está el pequeño asunto del sello de aprobación profesional, y la GP5000 S TR tiene el título conjunto de mayor cantidad de victorias de etapa en el Tour de Francia, utilizado por más equipos en la carrera que cualquier otro.

En nuestra revisión del Continental GP5000 S TR, nuestras únicas quejas reales, que les impidieron obtener la puntuación perfecta, fueron el precio (por lo que este descuento cubre eso) y el ajuste. Pueden ser un poco difíciles de montar, así que prepárate para una posible pelea cuando los instales. Los mejores desmontables para neumáticos te ayudarán en este caso y, con el dinero ahorrado, puedes invertir en mi arma preferida, el Monkey Tire Lever de Tru-Tension.